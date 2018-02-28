حرب الطرق في مدن المملكة تسقط 17 قتيلا جديدا

هسبريس - و.م.ع

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1798 آخرون بجروح، إصابة 81 منهم بليغة، في 1314 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 44 ألف و886 مخالفة، وأنجزت 14 ألف و611 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و275 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و578 ألف و925 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5165 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9317 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 129 مركبة.