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كُتّاب وآراء
شاب يسقط من الطابق الثاني لبناية بمدينة مراكش
حاول شاب في بداية عقده الثالث، اليوم الثلاثاء، وضع حد لحياته بإلقاء نفسه من الطابق الثاني من منزل عائلته المتواجد بحي المسيرة، التابع لتراب مقاطعة المنارة، إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش.
وبمجرد إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية بولاية أمن مراكش إلى المنزل المذكور، قبل أن تشرع في مباشرة تحقيقاتها في الموضوع من خلال جمع المعطيات والأدلة والقرائن، لمعرفة ظروف وملابسات محاولة الانتحار.
وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية نجا من موت محقق، وأصيب بجروح خطيرة، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لإخضاعه للعلاجات الضرورية.
وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر "كانت تنتابه حالات مرضية غريبة، جعلته في بعض الأحيان يحادث نفسه جهرا"، وفق تعبيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اللهم اختم لنا بما ختمت به لاولياءك
الله يغفر له ويخفف عليه ربي لي عالم بيه مسكين باش يسخى براسو وتلاح من الطابق الثاني
اللهم إهدنا وعافينا وأولاد المسلمين من كل سوء،آمين