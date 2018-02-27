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الرئيسية | حوادث | شاب يسقط من الطابق الثاني لبناية بمدينة مراكش

شاب يسقط من الطابق الثاني لبناية بمدينة مراكش

شاب يسقط من الطابق الثاني لبناية بمدينة مراكش
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:05

حاول شاب في بداية عقده الثالث، اليوم الثلاثاء، وضع حد لحياته بإلقاء نفسه من الطابق الثاني من منزل عائلته المتواجد بحي المسيرة، التابع لتراب مقاطعة المنارة، إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش.

وبمجرد إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية بولاية أمن مراكش إلى المنزل المذكور، قبل أن تشرع في مباشرة تحقيقاتها في الموضوع من خلال جمع المعطيات والأدلة والقرائن، لمعرفة ظروف وملابسات محاولة الانتحار.

وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية نجا من موت محقق، وأصيب بجروح خطيرة، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لإخضاعه للعلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر "كانت تنتابه حالات مرضية غريبة، جعلته في بعض الأحيان يحادث نفسه جهرا"، وفق تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - معلقة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:15
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم اختم لنا بما ختمت به لاولياءك
الله يغفر له ويخفف عليه ربي لي عالم بيه مسكين باش يسخى براسو وتلاح من الطابق الثاني
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2 - الودغيري الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:25
نصيحتي لكل من يريد أن يضع حدا لحياته مهما كانت الظروف و قساوتها أن يقرأ هده الآية و يفهم معناها،يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه،بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم:. ( ومن يقتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه و لعنه و أعد له عذابا عظيما ) ليس هناك عذاب أشد من غضب الله،ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم إهدنا وعافينا وأولاد المسلمين من كل سوء،آمين
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