قتيلان وجرحى في انقلاب سيارة ضواحي طرفاية‎

هسبريس من الداخلة

أدى انقلاب سيارة خفيفة، مساء الاثنين، على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، ضواحي طرفاية، إلى وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وحسب مصادر هسبريس فإن السيارة انقلبت عدة مرات على بعد كيلومترين من المدخل الجنوبي لمدينة طرفاية، على الطريق الوطنية رقم 01.

ونجمت الحادثة، حسب المصادر ذاتها، عن فقدان السائق السيطرة على مقود السيارة الخفيفة من نوع "رونو طرافيك"، والتي كانت متجهة صوب مدينة العيون، ما أدى إلى وفاة شخصين في الحين؛ فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتم نقل المصابين إلى المركز الصحي بطرفاية قصد تلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تم إيداع جثتي الهالكين مستودع الأموات التابع لمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون.

وكانت عناصر الوقاية المدنية قد تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية؛ فيما تم فتح تحقيق من طرف الدرك الترابي لطرفاية، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.