السكر العلني والعنف يوقفان مقدم شرطة عن العمل

هسبريس من الرباط

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والضرب والجرح العمديين.

وكان قد تم ضبط المشتبه فيه، الذي يعمل بمجموعة التدخل السريع بالمدينة ذاتها، في حالة سكر متقدمة داخل السكن الوظيفي الخاص بعناصر المجموعة النظامية، "قبل أن يعمد إلى استخدام العنف في حق رئيسه المباشر وأحد زملائه، بعدما حاول إدخال إحدى السيدات إلى مقر السكن الوظيفي"، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم إخضاع الموظف المخالف لبحث قضائي لتحديد جميع ظروف وخلفيات هذه القضية، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ قرار التوقيف عن العمل في حقه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث ليتسنى لها ترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.