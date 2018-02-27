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كُتّاب وآراء
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السكر العلني والعنف يوقفان مقدم شرطة عن العمل
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 20:05
فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والضرب والجرح العمديين.
وكان قد تم ضبط المشتبه فيه، الذي يعمل بمجموعة التدخل السريع بالمدينة ذاتها، في حالة سكر متقدمة داخل السكن الوظيفي الخاص بعناصر المجموعة النظامية، "قبل أن يعمد إلى استخدام العنف في حق رئيسه المباشر وأحد زملائه، بعدما حاول إدخال إحدى السيدات إلى مقر السكن الوظيفي"، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم إخضاع الموظف المخالف لبحث قضائي لتحديد جميع ظروف وخلفيات هذه القضية، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ قرار التوقيف عن العمل في حقه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث ليتسنى لها ترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - م ن الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 20:15
ااخلص حقو هوا من الشعب ليدار ذنب يستهل العقوبة
2 - mohamed الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 20:35
السلام عليكم هدا هو برهان التوظيف بدون استحقاق لو كان بستحقاق لما فكر في ادخال متبرجة الي مقر السكنا المتواجد في مقر العمل والسكر
3 - EU MAROC الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 20:37
حسب القانون العالمي للشغل هذا الشخص يطردددد بدون رجعية ولا مناقشة وبالتالي رحل أمن الدولة الذي يكون عبرة او جه الدولة كما يسمى ان يتخذ في حقه قانون صارم. تصورو معي عامل يشتغل في الشركة ديال الدواء اكثر من 35سنة جاء الى الشغل مخمور فطرد في الحين وكذلك قضت المحكمة للشغل بانه خالف قانون الشغل. وطرد بدون اَي رصيد اما صاحبنا نتمنى له الحظ في البحث. عن عمل اخر هكذا القانون لا يحمي المغفل .
4 - السكر العلني في الوظيفة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 21:34
الناس تبحث اليوم عن لوقمت العيش هو جاي سكران الى العمل مزيان مزيان معتبر هذا الافعال !
normalement il devrait être viré de sa fonction car, la police n'a pas besoin de genre d’éléments . Allah soubhanah sait combien de ces types éléments sont encore exercice malheureusement
normalement il devrait être viré de sa fonction car, la police n'a pas besoin de genre d’éléments . Allah soubhanah sait combien de ces types éléments sont encore exercice malheureusement
5 - mohamed الأربعاء 28 فبراير 2018 - 02:55
من هذا المنبر اشكر الحموشي ومجهوداته رغم ان هناك مجموعة من رجال الامن يعملون علي المناورات وعدم التفاني فالعمل فمن عملا علي حماية الوطن والمواطنين فهو منا ومن طغي وستولي بسلطته عليها فالحموشي له الكلمة
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