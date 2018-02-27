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الرئيسية | حوادث | جثة رضيع وسط "النفايات" تستنفر درك ورزازات

جثة رضيع وسط "النفايات" تستنفر درك ورزازات

جثة رضيع وسط "النفايات" تستنفر درك ورزازات
محمد آيت حساين
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:46

عثر، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح الأزبال الجماعي المشترك بين بلدية ورازازات وجماعة ترميكت، وهو ما استنفر مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، التي حلت بمكان الواقعة من أجل فتح تحقيق حول ظروفها وملابساتها، بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الجثة، التي عثر عليها بين النفايات، هي لرضيع في أيامه الأولى، يرجح حسب المعاينة الأولية أنه قضى بضع ساعات في مكان العثور عليه من قبل عمال النظافة، وهو ما يؤكد أن التخلص منه جرى في الساعات المتأخرة من الليلة الماضية، في إحدى حاويات الأزبال القادمة من مختلف أحياء مدينة ورزازات، أو جماعة ترميكت، قبل أن تقوم شاحنة مخصصة لنقل النفايات برميه في المطرح دون أن تثير جثثه أنظار العمال، إلى حين العثور عليها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في وقت نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستفشى التخصصات بوكافر بورزازات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد هوية الرضيع، باشرت مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلي، تحرياتها لتحديد ظروف الواقعة التي أثارت استياء كبيرا لدى متتبعي الشأن المحلي بورزازات وترميكت، مشيرة إلى أن القضية تم تتبعها من طرف عامل إقليم ورزازات، نظرا لخطورتها، وفق تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - قاسم الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:56
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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10
2 - aka bouzalim الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:58
هذا هو حقوق المرأة؟ انتم سهلتم الطريق للوصول الى المرأة. حرية المرأة ليست هكذا.
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3 - abdou الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:01
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،كيف تقول الله هده الأم
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7
4 - luxumbourgois الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:17
Mème les animeaux abandonnent jamais leur petits,, c'est sûre qu'Allah va s'occuper de cette personne qui a jetè ce bèbè...Amiiiiiiin
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1
5 - azedine45300 الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:04
سبحان الله كيف يمكن قتل ابنه بهاته البشاعة الم يفكرون من قبل أعراض اجسادهم وان اقتضى الامر اليست هنالك احتياطات استعمال ممنوعات الحمل لسنا في عصر الجاهلية فيجب على الدولة محاربة هاته الظاهرة انها كثرت في بلدنا وتوعية الناس كما يقول المثل يفعل الجهل بصاحبه مالايفعله العدو بعدوه اللهم استرنا
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6 - Abdelkhalek الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:32
لا حول ولا قوة الا بالله.فالاعتناء بالصغار هى غريزة جميع المخلوفات العاقلة والغير العاقلة.فلولا هذه الغرىزة لما وجد مخلوق على الأرض.فأتعجب!كيف لام يطاوعها قلبها وترمي بفلدة كبدها في حاوية القمامة؟!!
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