جثة رضيع وسط "النفايات" تستنفر درك ورزازات

محمد آيت حساين

عثر، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة رضيع حديث الولادة بمطرح الأزبال الجماعي المشترك بين بلدية ورازازات وجماعة ترميكت، وهو ما استنفر مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، التي حلت بمكان الواقعة من أجل فتح تحقيق حول ظروفها وملابساتها، بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الجثة، التي عثر عليها بين النفايات، هي لرضيع في أيامه الأولى، يرجح حسب المعاينة الأولية أنه قضى بضع ساعات في مكان العثور عليه من قبل عمال النظافة، وهو ما يؤكد أن التخلص منه جرى في الساعات المتأخرة من الليلة الماضية، في إحدى حاويات الأزبال القادمة من مختلف أحياء مدينة ورزازات، أو جماعة ترميكت، قبل أن تقوم شاحنة مخصصة لنقل النفايات برميه في المطرح دون أن تثير جثثه أنظار العمال، إلى حين العثور عليها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في وقت نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستفشى التخصصات بوكافر بورزازات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد هوية الرضيع، باشرت مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلي، تحرياتها لتحديد ظروف الواقعة التي أثارت استياء كبيرا لدى متتبعي الشأن المحلي بورزازات وترميكت، مشيرة إلى أن القضية تم تتبعها من طرف عامل إقليم ورزازات، نظرا لخطورتها، وفق تعبيرها.