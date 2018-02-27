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كُتّاب وآراء
متابعة 24 معتقلا على خلفية "شغب ملعب مراكش"
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة 24 متهما في حالة اعتقال و35 آخرين في حالة سراح، وإحالة 9 قاصرين على قاضي الأحداث؛ وذلك تبعا للبلاغ الصادر عنه يوم 25 فبراير بخصوص الأحداث التي شهدها الملعب الكبير بمراكش مساء أول أمس الأحد.
وسيتابع المتهمون، وفق البلاغ ذاته، "من أجل الإهانة والاعتداء على رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظيفتهم، ما نتج عنه جرح وإراقة دم، والمساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح، وتعييب وإتلاف تجهيزات منشأة رياضية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".
كما سيتابع المعنيون بتهم "المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية نتج عنها إلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير، والضرب والجرح باستعمال السلاح، وحمل سلاح يمكن استعماله في أعمال عنف داخل ملعب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات ومحاولة إدخالها إلى ملعب"، وفق البلاغ ذاته.
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تعليقات الزوّار (14)
أتمنى أن تصدر في حقهم عقوبة حبسية وغرامات مالية عقابا لهم وعبرة لغيرهم.
هل هم ضحية تربية ومجتمع ...لاادري
لكن الامية وجدت دائما ومع ذلك كان الجيل القديم مهذبا. هل لانني فقير وساخط على الوضع علي ان اتلف الكراسي. وان اهدد الناس ...؟