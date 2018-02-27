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الرئيسية | حوادث | متابعة 24 معتقلا على خلفية "شغب ملعب مراكش"

متابعة 24 معتقلا على خلفية "شغب ملعب مراكش"

متابعة 24 معتقلا على خلفية "شغب ملعب مراكش"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 21:19

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة 24 متهما في حالة اعتقال و35 آخرين في حالة سراح، وإحالة 9 قاصرين على قاضي الأحداث؛ وذلك تبعا للبلاغ الصادر عنه يوم 25 فبراير بخصوص الأحداث التي شهدها الملعب الكبير بمراكش مساء أول أمس الأحد.

وسيتابع المتهمون، وفق البلاغ ذاته، "من أجل الإهانة والاعتداء على رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظيفتهم، ما نتج عنه جرح وإراقة دم، والمساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح، وتعييب وإتلاف تجهيزات منشأة رياضية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية".

كما سيتابع المعنيون بتهم "المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية نتج عنها إلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير، والضرب والجرح باستعمال السلاح، وحمل سلاح يمكن استعماله في أعمال عنف داخل ملعب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات ومحاولة إدخالها إلى ملعب"، وفق البلاغ ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - منعم الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 21:47
ربحات الفرقة كيهرس بالفرحة .خسرات الفرقة كيحتج باالتهراس..
أتمنى أن تصدر في حقهم عقوبة حبسية وغرامات مالية عقابا لهم وعبرة لغيرهم.
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51
2 - جحا الرياضي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 21:56
لاحول ولاقوة الا بالله، بالرغم من كل ما قيل وتبادل التهم بين الاطراف، فلا يحق لاحد مواجهة قوات التدخل المكلفة بحفظ النظام، فلا يعتبر اقتلاع الكراسي وتخريب الكاميرات ونشر الرعب ورشق قوات الامن بالكراسي والحجارة دفاع عن النفس.... بالعربية وتاعرابت، كن كان كل واحد داخل للملعب باش يتفرج في مقابلة كرة القدم وداخل سوق راسو، غادي يسالي الماتش وكل واحد غادي يمشي فحالو ناشط، على بحال هاد الشي قاطعت الذهاب الى الملاعب منذ زمان، باركا علي غير التلفاز.
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30
3 - نورالدين الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 21:57
حبدا ولو تم اضافة تكوين عصابة اجرامية، ومحاولة زعزعت الاستقرار لانه مثل هؤولاء المجرمين يجب ان يعاقبوا اشد العقاب.
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38
4 - المرضي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:00
يجب ان يكون الحكم قاسيا على المشاغبين الذين عبثوا بمستلزمات الملعب و بالذعيرة لابااهم لانهم لم يربوا ابناءهم على احترام ممتلكات الغير والعمومية.
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42
5 - levrai الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:05
الملعب او المسرح فهما متشابهان.عند المشاهدة تتمتع بالفرجة و تتمتع بالوقت المشكل ان بعض الشباب يلج الملعب وهو لا يبالي بالمقابلة.جسده موجود و عقله مخدر او غاءب.الملاعب جميلة في مغربنا العزيز ويجب حمايتها.لا للتخريب وحشومة علينا .ويجب الضرب من حديد لكل مشاغب ليكون عبرة .لا احد يجبر .المتفرج الدخول للملعب .كلنا نشاهد المقابلات في اوربا الجمهور جالس يشاهد مع العاءلة اطفالا و نساء وزوجات و..... الكل في سعادة.حتى ولو خسر الفريق المضيف فلا نشاهد مثل هده الافعال. ويجب التمتع بالروح الرياضية.
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21
6 - كلمة حق الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:09
اتمنى ان تحاكم الدولة كل مجرم او مخل بالقانون باقصى العقوبات لوضع حد لزمن(الضسارة)... وعودة فرض الأمن.. وهبة الدولة.. وشكرآ
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27
7 - yahya الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:15
هؤولاء المجرمين يجب ان يعاقبوا اشد العقاب
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29
8 - السلام الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:55
انها مسؤولية الدولة التي لاتعلم ولاتربي وتخلق اناسا جائعين بيولوجيا ونفسيا
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7
9 - وجدي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:10
غدا ستشاهدون أمهات و آباء هؤلاء المعتقلين بأن أبنائهم مظلومين و ليس لهم دخل في هذه الأحداث ....لن نتضامن معهم
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13
10 - مهاجر مغربي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:39
على الجامعة خصم ثلاث نقاط للرجاء و غرامة مالية و اللعب بدون جمهور مدة سبع مقابلات حسب قانون الدولي للعبة.اما جمهور الرجاء فهو معروف بالاعتداء وليست هذه المرة الاولى.تكسير محلات في اكادير.اشتباكات مع جمهور الجيش في الرباط.تكسير حافلات وقتل في اخريبكة.تبادل الضرب بالحجر وموت طفلين بين الفصائل،شهب نارية على ملعب سطيف في الجزائر وايقاف الجناة.تكسير في ديربي الوداد....لحد الان ماذا ينتظر لقجع؟؟؟!!!
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0
11 - الوطنية الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:49
نتمنى ان تطبق عليهم اقسى العقوبات الزجرية وتكليف الاسر بتعويض الخسائر وليس النادي حتى يكونوا عبرة لغيرهم لأن كيفما كان الحال ربحات الفرقة او خسرات كاين التهراس والشغب لان ما بقاتش كرة تجمع الشباب على الفرجة ولات حرب تؤدي فيها الفرق ثمن الخسائر
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12 - المزابي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:58
الرياضة اندس اليها السماسرية والشلاهبية ولاننسى هلاقة بالمضوع الشماكرية .
هل هم ضحية تربية ومجتمع ...لاادري
لكن الامية وجدت دائما ومع ذلك كان الجيل القديم مهذبا. هل لانني فقير وساخط على الوضع علي ان اتلف الكراسي. وان اهدد الناس ...؟
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13 - مواطن الأربعاء 28 فبراير 2018 - 01:17
يجب ان يتحلى اي مواطن بروح الوطنية لان ما خرب في ملعب فهو ملک کل المغاربة وان هدوا لي خربو ملعب هم منا يجب التربية على اساس دين اسلامي
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14 - Aboukawtar الأربعاء 28 فبراير 2018 - 01:55
Ces actes de vandalisme meritent d'etre sévèrement punis pour donner l'exemple à tous ceux qui oseront agir de la sorte .Car ce comportement irresponsable nuit non seulement au sport national, mais à l'image d'un pays qui aspire à organiser l'une des grandes manifestations sportives. C'est bien dommage .
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