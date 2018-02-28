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الرئيسية | حوادث | السجن المؤبد ينتظر مغربيا متهما بالقتل في فنلندا

السجن المؤبد ينتظر مغربيا متهما بالقتل في فنلندا

السجن المؤبد ينتظر مغربيا متهما بالقتل في فنلندا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 09:38

طالب ممثل للإدعاء في فنلندا، الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة لمغربي اعترف بقتله شخصين وإصابة تسعة آخرين بسكين إذا ما قضت المحكمة بأنه كان مدركا تماما لأفعاله.

ويواجه عبد الرحمن بو عنان اتهامات بالقتل والشروع في القتل "بنوايا إرهابية" في مدينة توركو. وقال بو عنان لمحكمة إنه مسؤول عن الهجوم ولكنه نفى أن يكون الإرهاب الدافع وراء ما فعل. وكان بو عنان يبلغ من العمر 22 عاما عندما وقعت الهجمات في غشت 2017.

وقال ممثل الإدعاء إن التقييم النفسي لبو عنان لن يُنشر إلا بعد بدء المحاكمة الشهر المقبل.

وقالت الشرطة إن بو عنان نفذ هذا الهجوم بمفرده وإنه كان يعتبر نفسه أحد جنود تنظيم الدولة الإسلامية. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

ووصل بو عنان إلى فنلندا في 2016 وأقام في مركز استقبال في توركو قبل أن ترفض السلطات طلبه للحصول على حق اللجوء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المهدي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 09:57
وصل الى فنلندا في 2016 وارتكب جرائمه في 2017 والباقي مؤبد لن يرى من أروبا سوى برودة السجن الى إن ترشى عظامه .. الله ينعلو جنس اذا كان في المغرب يتمنى ويحلم بالهجرة وأذا هاجر نسي ايام القهرة وشرع في قتل سكان البلد قبل حتى ان تزول عنه الدوخة دالكار .. في المغرب يكره المخزن والدولة وفي أروبا يكره الكفار ..
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77
2 - marocain الأربعاء 28 فبراير 2018 - 10:15
يريد البقاء في ديار المهجر باي طريقة
افكار الخامجة
يفضل السجن في الخارج
بعد 60 سنة من السجن سترحل الى بدك وستقا طايش في الزناقي
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36
3 - مغترب بالسويد الأربعاء 28 فبراير 2018 - 10:32
كانت سمعة المهاجر المغربي بالسكانديناڤينا ممتازة و ترتبط دائما بالاخلاق الطيبة و حب الحياة و الريادة في عدة مجالات و سرعة التاقلم و اتقان اللغات و و و الى وصول بعض المخلوقات فنقلبت الآية الى مغربي = السرقة في المترو و الحافلات، التشرد، التطفل، الاغتصاب، الاعتداء على النساء... و ما افاظ الكاس كان قتل خونا لمسنين
الله يسر امور و يفك ضيق كل محتاج
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45
4 - مصطفى الأربعاء 28 فبراير 2018 - 10:39
قانون فنلندا سوف يحكمون عليه بالمؤبد وسيرحلونه إلى بلده ليقضي بقية عمره بالسجن
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18
5 - زهير الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:49
غريب و عجيب، في المغرب نتهم الدولة بالفساد، و حين نتواجد ببلد ينعدم فيه الفساد نخلق المشاكل و نتعاطى للفساد بكل أنواعه. قبل اتهام الدولة بالفساد علينا تغيير سلوكنا !
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