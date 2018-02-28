السجن المؤبد ينتظر مغربيا متهما بالقتل في فنلندا

هسبريس - رويترز

طالب ممثل للإدعاء في فنلندا، الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة لمغربي اعترف بقتله شخصين وإصابة تسعة آخرين بسكين إذا ما قضت المحكمة بأنه كان مدركا تماما لأفعاله.

ويواجه عبد الرحمن بو عنان اتهامات بالقتل والشروع في القتل "بنوايا إرهابية" في مدينة توركو. وقال بو عنان لمحكمة إنه مسؤول عن الهجوم ولكنه نفى أن يكون الإرهاب الدافع وراء ما فعل. وكان بو عنان يبلغ من العمر 22 عاما عندما وقعت الهجمات في غشت 2017.

وقال ممثل الإدعاء إن التقييم النفسي لبو عنان لن يُنشر إلا بعد بدء المحاكمة الشهر المقبل.

وقالت الشرطة إن بو عنان نفذ هذا الهجوم بمفرده وإنه كان يعتبر نفسه أحد جنود تنظيم الدولة الإسلامية. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

ووصل بو عنان إلى فنلندا في 2016 وأقام في مركز استقبال في توركو قبل أن ترفض السلطات طلبه للحصول على حق اللجوء.