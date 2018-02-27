24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. مسيرة احتجاجية ضد الرعاة الرّحل في اشتوكة (5.00)

  2. أمن مراكش يوقف شابا بمئات الأقراص المهلوسة (5.00)

  3. الإدريسي: مجال الفن وسخ (5.00)

  4. الأمن الإيراني يتوعد الرافضين لـ"قانون الحجاب" (5.00)

  5. التعاون بين الجزائر وتركيا يتعزز بسبع اتفاقات (5.00)

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | محامون: تهمة الاتجار بالبشر مضحكة .. وبوعشرين: "سأدفع الثمن"

محامون: تهمة الاتجار بالبشر مضحكة .. وبوعشرين: "سأدفع الثمن"

محامون: تهمة الاتجار بالبشر مضحكة .. وبوعشرين: "سأدفع الثمن"
هسبريس - طارق بنهدا (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:45

هاجم دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم"، المعتقل بسجن عين برجة والمتابع في ملف من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، رئاسة النيابة العامة، باتهامها بأنها "خرقت القوانين في ملف بوعشرين"، وأنها "منعته من حقوقه في الدفاع".

وقال النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، في ندوة نظمت مساء اليوم بالرباط، في رسالة حادة إلى رئاسة النيابة العامة: "حذار من تجاوز القانون من أحد الأطراف، أكان متهما أو ضحية أو مطالبا بالحق المدني، بأن يتصرف دون احترام حقوق جميع الأطراف؛ لأن نظام السلطة القضائية واضح، خاصة فيما يتصل بقانون تنظيم القضاء بالمغرب".

وتابع زيان أيضا: "القاضي الذي يمنع أحد الأطراف، ضحية أو متهما، من ممارسة حقوقه بما فيها حق الدفاع، فيجب توقيفه عاجلا ودون إنذار في حالة قام بخرق القانون ويجب أن يحال على السلطة القضائية"، فيما هدد برفع شكاية لتوقيف رئيس النيابة العامة "مهما كان حجمه وشكل تعيينه".

وانتقد المحامي المغربي كذلك أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته يوم الثامن من مارس المقبل، موضحا موقفه: "أقول لرئيس النيابة العامة، ليس من حق وكيل الملك أن يحيل ملف بوعشرين إلى الجلسة مباشرة؛ لأن القانون يلزم أن يمر على قاضي التحقيق".

ويرى زيان أنه لا يمكن إحالة ملف ما مباشرة إلى جلسة المحاكمة، إلا في ثلاث حالات، وفق تعبيره، حيث يتعلق الأمر بـ"وجود حالة تلبس، وهذا ينتفي في هذه القضية، أو ليس أن يكون الملف جاهزا، وإلى يومنا هذا الملف غير جاهز؛ لأن هناك اتهامات بالاغتصاب والافتضاض، وليس هناك أي شهادة طبية في الموضوع".

وشدد النقيب على ضرورة مرور ملف بوعشرين على غرفة التحقيق وأمام أنظار قاضي التحقيق، مهاجما من جديد النيابة العامة بالقول إنها "خرقت أبسط قاعدة في حقوق الإنسان، حيث منعته من حق الدفاع، وسنقوم باللازم في المقبل من الأيام".

أما عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس وعضو هيئة دفاع بوعشرين، فاعتبر متابعة الأخير بتهم "الاتجار بالبشر" بأنها "تهمة مضحكة"؛ فيما حاول المقارنة بين ناشر "أخبار اليوم" والناشط الريفي المعروف والمعتقل ناصر الزفزافي، بالقول: "لقد أحالوا بوعشرين إلى سجن عين برجة وليس عكاشة، لأنهم يرون أن سجن عكاشة لا يمكن أن يحتمل الزفزافي وبوعشرين على حد سواء".

وحول ظروف سجن بوعشرين، قال الإدريسي إن الصحافي الموقوف "ممنوع من الكتب والقلم والفسحة"، ناقلا عنه رسالة مختصرة تطالب الرأي العام بالانتظار "حتى يقول القانون كلمته ولكم وقتها أن تشهروا بي كما تشاؤون"، مضيفا أن بوعشرين "لا يطالب سوى بتطبيق القانون".

وحول تفاصيل اعتقال بوعشرين، يسرد الإدريسي أن الأخير يعتبر قضيته "أمرا كان مخططا له قبل أيام"، وبأنه مستعد لدفع ثمن كتاباته، موضحا أنه بتاريخ 12 فبراير "وضعت شكاية غير موقعة ضده من لدن سيدة مجهولة بتهمة الاغتصاب والابتزاز"، ثم "يوم 16 فبراير ستقوم السيدة نعيمة حروري بوضع شكاية ضده بتهمة الابتزاز والاغتصاب أيضا، ويوم 22 فبراير ستضع الصحافية خلود الجابري شكاية ضده تهم الاستغلال.. قبل أن يتم توقيفه عشية يوم 23 فبراير الجاري".

وتابع المحامي ذاته بالقول إن يوم الجمعة الماضي "اقتحم حوالي 40 شخصا بالزي المدني من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مقر جريدة أخبار اليوم بالدار البيضاء وطالبوا بوعشرين، دون تقديم هويتهم، باطلاعهم على مرافق المقر دون وجود إذن بالتفتيش"، مشككا في الوقت ذاته "في محجوزات إلكترونية، بينها كاميرتان، قال إنه لم يوقع على إذن الحجز عليهما؛ لأنه أنكر حيازتها في مقر الجريدة".

وحول أشرطة الفيديو، التي قالت النيابة العامة إنها تتوفر عليها ويتعلق الأمر بما "يناهز 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، فاعتبرت هيئة دفاع بوعشرين إنها أشرطة مفترضة، "حيث لم نتوصل بها ولم نشاهدها، وحتى بوعشرين رفض مشاهدتها لأنه ينكرها"، معتبرا أنه من المرجح أن يتم تسريب جزء منها "من أطراف معروفة"، دون التصريح بهويتها.

وخلصت هيئة دفاع توفيق بوعشرين إلى أن ملف الأخير يبقى "قضية" وليس "رقما في ملف المحكمة"، كاشفة أن توفيق بوعشرين "قرّر تحويل إدارة نشر جريدة "أخبار اليوم" إلى أحد الصحافيين في الصحيفة ابتداء من يوم غد، حيث ستستمر المؤسسة في الإصدار والعمل".

ويتابع توفيق بوعشرين من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، وأيضا من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي"، وفق بلاغ سابق للنيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - هشام كولميمة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:58
إذن لا يجب التسرع في الحكم على بوعشرين...ننتظر حتى تقول العدالة حكمها ثم نفهم القضية.ستبدي لنا الأيام ما هو خفي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
2 - Mouatene الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:58
ويتابع توفيق بوعشرين من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي.

هل هذا الشخص رجل سلطة ونفوذ ???????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
133
3 - ....... الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:58
Ziane doit rendre tout d abord la pension élevée du parlementaire avant de parler du phosphates mais il profite de l abscense du roi
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-90
4 - nabil الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:00
تلفيق التهم امر مقيت و اشد ما يثير غضب المغاربة. الخروقات بالجملة بحسب زيان، وجب الرد نقطة بنقطة على الخروقات التي بسطها المحام و الا فعدم الثقة في العدالة سيزداد و الشك في ان القضية مفبركة سيقوى. ننتظر الرد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
152
5 - hamza الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:01
اظن ان السيد بوزيان يخلط القانون بالسياسة فتصريحاته تبدو ضعيفة وليس فيها احترام للسلطة القضائية وهو قبل دلك كرئيس حزب لا يتوفر ولو على نائب في البرلمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-180
6 - تاوناتي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:03
قبل الحذيث عن المؤامرة والمخزن وو....الخ.انتظروا ماستسفر عنه هذه القضية.فبوعشرين ليس اكثر ورعا من الشوباني وزوجة صديقه ولا من ثناءي شاطء عين السبع ولا من طارق رمضان.
شيء واحد يجب عليه ان يبدء بفعله, وهو تغيير طاقم محامييه لانهم يضيعون وقتهم في المناوشات والتصريحات السياسية عوض التركيز على لب القضية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-118
7 - simo الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:03
البكاء و التباكي لا يأتي بنتيجة و القضاء سيقول كلمته

إن كان بريئ فسيأخد البراءة و إن كان مدان فسيعاقب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-133
8 - حريةالرأي بالمغرب..إلى أين؟؟ الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:06
إن‎‏ التهم الثقيلة التي كيلت لبوعشرين و معه الجسم الصحفي و الاعلامي عموما في شخص صاحب جريدة أخبار اليوم قد جمعت حب و تبن لكل مقولات الانتقال الديمقراطي و حرية الرأي و التعبير و مغرب حقوق الإنسان و غيرها من مسميات و شعارات العهد الجديد، في حين أن هاته التهم تظهر العودة الموفقة للمغرب الرسمي و دكاكينه السياسوية و حنينه للعهد البائد لسنوات الجمر و القهر و الرصاص أو بالأصح سنوات التبواط و التفرشيح و التزرويط، و هو يتبين من إخفاء صديق بوعشرين لهويته‎ ‎في رسالته لهذا الأخير ، و يظهر أن دعاة مقاربة القمع المخزنية قد أصابوا هدفهم بنشر الرعب في كل من يعارض السياسات اللاشعبية التفقيرية و التجويعية لحكومات المخزن المتعاقبة سواء كانوا إعلاميين أو معارضين ساسيين أو نقابيين أو من كادحي الشعب. ‎
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
9 - سامية الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:07
بتاريخ 12 فبراير "وضعت شكاية غير موقعة ضده من لدن سيدة مجهولة بتهمة الاغتصاب والابتزاز"، ثم "يوم 16 فبراير ستقوم السيدة نعيمة حروري بوضع شكاية ضده بتهمة الابتزاز والاغتصاب أيضا، ويوم 22 فبراير ستضع الصحافية خلود الجابري شكاية ضده تهم الاستغلال..

من خلال التواريخ المتتابعة المتقاربة يتضح التنسيق بين المشتكيات، وألف استفهام عمن نسق بينهن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
144
10 - مجنون برمودا الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:10
فقدنا كل بصيص أمل في ربوع هذا الوطن ونقطة النهاية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
122
11 - الشوهة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:15
الطريقة التي أرادوا من خلالها اسكات الصحفي توفيق بوعشرين هي شوهة للمغرب وتراجع في حقوق الانسان .. ليس بهذه الطريقة نبني دولة حديثة معاصرة تحترم مواطنييها .. المغاربة يغيرون على بلدهم فأرجو من المتحكمين أن يحترموا هذه الدولة التي هي أكبر من تفاهاتهم .. كفى من التحكم والشوهات العالمية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
12 - عبد الرحيم فتح الخير الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:15
ان كان اعتقاله من أجل تكيم الافواه فنحن نعيش ردة حقوقية خطيرة . وان كان قد قام بما جاء به صك الاتهام ، فلا بد من تطبيق القانون فليس من حق من يدعي الدفاع عن الحريات انتهاكها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
13 - مهاجر مغربي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:18
اريد ان اعرف هل هي نفس الجرائم التي توبع بها الكوميسير تابث.لان بوعشرين لم يسبق له ان خدم في السلطة الامنية او القضائية لكي يتهم بهذه الجرائم دفعة واحدة.على العموم لن يكون هناك عدل مادام الصحفي المهداوي الذي توبع ايضا بادخال دبابة روسية.لقداصبح قضاءونا اضحوكة للعالم بفعل شد الحبل على الصحافة الحرة.لقد وجب تدخل السفير الامريكي لايقاف هذه المهزلة من جديد كما وقع في 2015.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
14 - نبيل الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:19
القضاء سيقول كلمته و مهما كانت فانها لن تروق للبعض سواء المؤدين او المعارضين لانها قضية راي عام .خلاصة القول كلها يلغي بلغاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-52
15 - مغربي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:20
ماكين لاقانون لاوالو فهاد البلاد شهادة الزور بحال السلام عليكم ابيعوك على سنتيم فين غادين بينا فين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
16 - Inchtayn24 الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:23
اسيف اني في المغرب لو كنا عندي جنسي أخرى .................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
17 - Observateur الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:24
محامون من العيار الثقيل يتنافسون بينهم للدفاع على بوعشرين و الزفزافي و يريدونهم أبرياء قبل محاكمتهم, أما المغربي المسكين حتى واحد ميساوال فيه وخا ميكون اعمال والو اتشبار غير بالغلاط !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
18 - idriss الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:24
المشكل في المغرب هو عدم إستقلالية النيابة العامة والقضاء٠ وبنكيران هو سبب هذه المصائب التي نراها عندما قبل باستقلالية النيابة العامة وهو كان يعلم جليا أنها ستقع في يد المخزن٠ ومن يؤمن بالقضاء فليقل لي ماذا عن ناهبي المال العام لماذا لا يحاكموا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
19 - المجهر الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:26
حسب افادات محامي بوعشرين عن تعليقات هذا الاخير حول ظروف اعتقاله "كون عناصر الشرطة بزي مدني اقتحموا مقر الجريدة وبدون ان يطلعوه على هويتهم وصفاتهم اعتقلوه وشرعوا في تفتيش المقر" ....ما هذا الهراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
20 - ali الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:32
Ils parlent comme s il n y a pas des victimes qui ont pose plaintes mais le commondo pjd est la
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
21 - مراقب الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:36
في 15 مايو 2011 اقتادت شرطة نيويورك دومينيك ستراوس كان رئيس البنك الدولي و المرشح الرئيسي الاقوى لرئاسة فرنسا مكبلا بالاصفاد بعد ان اوقفته من الطائرة التي كان سيستقلها بإتجاه باريس نتيجة شكاية واحدة من عاملة نظافة من اصل غيني في فندق سوفيتيل اتهمته باجبارها على مداعبته جنسيا (ليس اغتصابا كاملا) و على الرغم من انكاره الاتهامات حبسته المحكمة على دمة التحقيق و رفضت كفالة قدرها مليون دولار.
اما في المغرب ادا كان هناك 50 شريطا جنسيا و اتهامات بالاغتصاب و الاعتداء من مجموعة من النساء ضد صحفي فالمسالة فيها نظر !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
22 - mohammed الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:38
ما نقرأه يفطر القلب.. قد ازيح المكياج الذي تم وضعه بسرعة و انقشع مجدداً الوجه البائس لبلدننا حيث القمع و التزوير و تلفيق التهم لكل صوت حاول ازعاج ديناصورات الفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
23 - Bilal الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:41
الاتهامات الموجهة لبوعشرين هي اتهامات تنطبق على رجال السلطة والنقود. التهمة الحقيقية هي ان بوعشرين يكتب بابجاب على رجل تريد الدولة العميقة ان ينسى للأبد وبكتب بنقد لادع على رجل يجمع ببن اامال والسياسية تريد الدولة العميقة ان تجعله الوزير الاول في السنوات القادمة او ربما الأشهر القادمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
24 - Richie الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:41
المسألة بسيطة مصطفى الخلفي من صحفي مغمور إلى وزير وتوفيق بوعشرين من صحفي إلى سجين وهنا يبرز الدكاء والغباء.اي صحفي يريد أن يلبس توب المناضل والزعيم يكون مصيره شجن عكاشة.فمبروك للدين فهموا اللعبة وأصبحوا وزراء وحصلوا على الامتيازات فطوب لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
25 - نصيحة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:41
احدروا ايها المواطنون الشرفاء فالبحر مليء بالتماس بحجج جحجوح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
26 - amsterdam الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:48
لهدا السباب رفضة المحكمة الهولندية تسليم شعو سعيد الانهم يعلمون القضاء المغربي غير نزيه والتهم مفربكة لك الله ياوطن اجدادي صورة سوداء عن القضاء بالمغرب للاسف الشديد نحن كدوال اسلامية يجيب علينا ان نكون السباقين في العدل لكن ها نحن نحصل على المراتب الاول من الاخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
27 - oueld hmidou الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:56
Pourquoi les associations des droits de l homme ne sont pas rentrees au ring
Donc il y a une acceptation du poursuite
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
28 - عابر سبيل الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:08
لن اعلق على قضية بوعشرين ولكني ساحكي قصة واقعية من تاريخنا المليئ بالكيد والخداع عندما كان الصراع قائما بين علي ومعاوية علي الخلافة عين علي ولاته في المناطق التي كان يسيطر عليها وكان معاوية يحاول استمالة هؤلاء الولاة اليه وتخليهم عن علي بن ابي طالب وذلك بوعود مغرية او باموال الا انه استعصى عليه ان يستميل وليا وكان رجلا مخلصا لعلي لكن معاوية التجا الي حيلة غريبة فعندما يكون في مجلسه وحوله وزراؤوه يتناولون الكلام عن ولاة علي وكيف السبيل لاستمالتهم او النخلص منهم لكنهم عندما يذكرون ذلك الوالي المستعصي امره يقف معاوية ويتظاهر بالغضب ويقول لهم كفوا السنتكم عن ذلك الرجل فاني بيني وبينه عهدا وهكذا التقط بعضهم هذا واخبروا عليا بان معاوية يتحاشى الكلام عن الوالي المذكور ما جعل علي يشك في ولائه لمعاوية فعزله وبذلك ازاح معاوية خصما عنيدا من اتباع علي بطريقة ذكية هذه نماذج من الكيد والايقاع بالخصوم بطريقة ممنهجة كان معمول بها منذ القدم فلا يمكن ان يصدق بسهولة كل ما ورد في قضية بوعشرين الا الاغبياء اذن فلنقل كما يقول المثل الشعبي لدارها المخزن هي لكاينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
29 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:11
المغاربة المحاميين غي بكايا ويعزفون على العواطف . السؤال : واش هاد النيابة غبية باش توجه تهم ثقيلة من غير ادلة ، اكيد ان هناك ادلة ثقيلة والايام القادمة ستكشف .
اما السيد بوزيان فعرف عنه لغوات ورفع الاصوات ولغليق واعطاء المواعظ والتحذيرات للقضاء والنيابة العامة وهو كان وزير حقوق الانسان ولم يقدم حقا واحدا خلال وزارته
اوا ههههههه لكلام وبس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
30 - مراقب الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:15
في الحقيقة اتهامات من عدة نساء بالاغتصاب و وجود دلائل مادية و اشرطة جنسية ينهي النقاش.
هدا هو الفرق بيننا و بين الغرب ، هم يطبقون القانون على الجميع و لو كان الرئيس الأمريكي اما نحن فصفة صحفي تكفي لخرق القانون. لما كل هدا التباكي و الصراخ، الشهادات و الاتهامات و الأدلة المادية موجودة فعلى الجميع الالتزام بما ستقرره المحكمة و فق الدلائل و الاتباتات التابتة وفقا للقاعدة الفقهية الاسلامية "البينة على المدعي و اليمين على من انكر"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - oueld hmidou الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:17
J ai confiance en dieu car jusqu a présent je ne sais pas si ziane est un opposant ou proche de l etat ou travaille avec ....stop
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - فتاح الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:22
سلطات وسخة خبيثة حرمتنا من العيش بسلام في وطننا. ذات صيف خلال زيارة لبلدي المغرب بعد غياب فاق 5 سنوات، القي علي القبض بتهمة التجول في وقت متاخر من الليل، قضيت 24 ساعة داخل ما يسموه مخفر الشرطة ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
33 - صحراوي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:44
شكرا لحمزة والتوناتي على التعليق المتزن والعقلانية.. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
34 - bourassa الأربعاء 28 فبراير 2018 - 01:16
القاضي والنيابة العامة كلهم بيادق في ايدي من يتحكمون في هده البلاد، والصحف زيان سيضل يدافع يدافع يدافع ولن يصل لاي شيء ، لان اطلاق صراح المواطن المغربي المسكين يتم عبر مكالمة هاتفية واحدة فقط .
المغرب لازال بلد متخلف ،تدار فيه الامور بالتليفونات ، اما القضاة والنيابة العامة والحكومة ورئيس الحكومة كلهم غي بيادق .كراكيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
35 - أمازيغي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 01:24
فينكم آ المتأسلمين ديال الندالة و التعمية عفوا العدالة و التنمية وخى ما شفنا لا عدالة و لا تنمية فحياتنا. إذا صمتتم على هذا الظلم الذي يطال بوعشرين و المهداوي و حراكيي الريف فسيأتي عليكم الدور لأن صفحة الربيع المغربي قد طويت من طرف المخزن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
36 - فتاح الأربعاء 28 فبراير 2018 - 01:40
اختار الوكيل العام 8 مارس يوم المحاكمة، يصادف اليوم العالمي للمراة،هل هي صدفة ام استراتجية غبية ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
37 - عبيبييس الأربعاء 28 فبراير 2018 - 01:58
هذه الجملة تنهي النقاش
\ إنها أشرطة مفترضة، "حيث لم نتوصل بها ولم نشاهدها، وحتى بوعشرين رفض مشاهدتها لأنه ينكرها"، معتبرا أنه من المرجح أن يتم تسريب جزء منها "من أطراف معروفة\

و المهم في هذه الجملة هو التالي:

- حتى بوعشرين رفض مشاهدتها
- من المرجح أن يتم تسريب جزء منها "من أطراف معروفة

اذن هناك فعلا اشرطة جنسية و الا لماذا رفض مشاهدت اشرطة غير موجودة.
كيف سيتم تسريب اشرطة غير موجودة يا سيادة المحامي، المحامي ينكر و يتبث في نفس الوقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
38 - Said الأربعاء 28 فبراير 2018 - 02:42
غريب امر بعض الناس ما دخل هذه التهم المقرونه بعدة شكايات من عدة سيدات بالانتقال الديموقراطي و بالزفزافي المتهم في جنايات اخرى. وهل مسووليه المحامي ان يدافع عن المتهم موكله او فرض مكان اعتقال هذا الاخير على القاضي؟ غريب مالفرق بين عكاشه وعين برجه؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - bozidalia الأربعاء 28 فبراير 2018 - 03:33
بوعشرين فعمرو تقريبا 50 سنة، او غيكون عندو كتر من 20 سنة من الحياة المهنية، او اكثر من 10 سنوات كصحفي معروف، او فكاع هاد المدة ماجاه حتى شكاية، او فظرف 10أيام غايبانو صدفة 3شكايات متفرقة!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 39 | عرض: 1 - 39

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.