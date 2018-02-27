24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- ترميم الرباط العتيقة
- فن الرسم الكاريكاتيري
- النواب يجمعون على إنقاذ صندوق معاشاتهم بمباركة "البيجيدي"
- مبادرة اقتصادية تبحث الدور الريادي للنساء في الابتكار والرقمنة
- مسيرة احتجاجية ضد الرعاة الرّحل في اشتوكة
- القضاء الأوروبي يستثني مياه الصحراء من اتفاقية الصيد مع المغرب - (244)
- تكلفة احتضان المغرب لـ"مونديال 2026" تقترب من 6 آلاف مليار - (119)
- متمنيات بالشفاء العاجل ترافق بلاغ أطباء الملك - (111)
- أخنوش: القضاء الأوروبي لم يعترف بدور للانفصاليين في اتفاق الصيد - (104)
- من صديق إلى بوعشرين: سَدنة السياسة والدين وراء محنة اعتقالك - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاب يلقي بنفسه من الطابق الثاني لبناية بمراكش
لفظ شاب في بداية عقده الثالث، مساء الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة بقسم العناية المركزة بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، متأثرا بالجروح التي أصيب بها على مستوى الرأس، جراء إلقاء نفسه من الطابق الثاني لمنزل عائلته الموجود بحي المسيرة التابع لتراب مقاطعة المنارة إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش.
وكان الهالك قرر وضع حد لحياته في غفلة من أفراد عائلته، بإلقاء نفسه من الطابق الثاني للمنزل؛ وهو ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بالخطيرة في أنحاء مختلفة من جسمه بالإضافة إلى كسور، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لإخضاعه للعلاجات الضرورية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن جثة الهالك أحيلت على مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في الوقت الذي رجحت فيه المصادر نفسها أن تكون مشاكل نفسية هي الدافع وراء انتحار الشاب أحمد؛ فقد "كانت تنتابه حالات مرضية غريبة، جعلته في بعض الأحيان يحادث نفسه جهرا"، حسب تعبيرها.
وفتحت عناصر من الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، بحثا قضائيا في الموضوع من خلال جمع المعطيات والأدلة والقرائن؛ لمعرفة ظروف وملابسات الانتحار.