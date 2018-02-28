كلب حراسة يودي بحياة طفلة في مدينة أكادير

هسبريس من أكادير

لفظت طفلة تبلغ ثلاث سنوات من عمرها، ليلة الثلاثاء، أنفاسها بحي الخيام بمدينة أكادير بسبب عضة كلب.

مصادر جريدة هسبريس أفادت بأن الطفلة تسللت إلى سطح منزل أسرتها، حيث يوجد كلبان أليفان من جنسين مختلفين يملكهما والدها الذي يشتغل في الأمن الخاص.

المصادر نفسها زادت أن كلبة هاجمت الطفلة وعضتها في عنقها، وتدخلت والدتها بعد سماع صراخها لتخليصها من أنياب الكلبة، كما تدخل الجيران الذين قاموا بقتل الكلبة لتخليص عنق الطفلة من أنيابها؛ إلا أن جروح الطفلة كانت خطيرة.

وأوضحت المصادر أن الصبية لفظت أنفاسها بعد أقل من ساعة من الحادث، الذي خلف صدمة كبيرة لدى الأسرة والجيران. وقد حلت بعين المكان مختلف الأجهزة الأمنية، لفتح تحقيق في ملابسات الحادث الذي خلق صدمة كبيرة في صفوف ساكنة الحي.