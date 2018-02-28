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الرئيسية | حوادث | كلب حراسة يودي بحياة طفلة في مدينة أكادير

كلب حراسة يودي بحياة طفلة في مدينة أكادير

كلب حراسة يودي بحياة طفلة في مدينة أكادير
هسبريس من أكادير
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 00:30

لفظت طفلة تبلغ ثلاث سنوات من عمرها، ليلة الثلاثاء، أنفاسها بحي الخيام بمدينة أكادير بسبب عضة كلب.

مصادر جريدة هسبريس أفادت بأن الطفلة تسللت إلى سطح منزل أسرتها، حيث يوجد كلبان أليفان من جنسين مختلفين يملكهما والدها الذي يشتغل في الأمن الخاص.

المصادر نفسها زادت أن كلبة هاجمت الطفلة وعضتها في عنقها، وتدخلت والدتها بعد سماع صراخها لتخليصها من أنياب الكلبة، كما تدخل الجيران الذين قاموا بقتل الكلبة لتخليص عنق الطفلة من أنيابها؛ إلا أن جروح الطفلة كانت خطيرة.

وأوضحت المصادر أن الصبية لفظت أنفاسها بعد أقل من ساعة من الحادث، الذي خلف صدمة كبيرة لدى الأسرة والجيران. وقد حلت بعين المكان مختلف الأجهزة الأمنية، لفتح تحقيق في ملابسات الحادث الذي خلق صدمة كبيرة في صفوف ساكنة الحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Citoyenne du Monde الأربعاء 28 فبراير 2018 - 03:10
Que la petite repose en paix! Selon la presse, l'enfant voulait toucher les chiots, mais la chienne a voulu protéger ses bébés qui sont devenu orphelins maintenant qu'on a tué leur maman. C'est la cupidité du père qui a voulu faire reproduire les pitbulls pour vendre leurs petits.
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