المحكمة تواصل الاستماع لمعتقلي "حراك الريف"

هسبريس من الرباط

واصلت محكمة الاستئناف بالدر البيضاء الاستماع لنشطاء حراك الريف، والموجودين رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء منذ أشهر.

وقد عرض عبد اللطيف حود، الذي تتابعه النيابة العامة من أجل التآمر بغرض الإساءة إلى أمن الدولة والمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، متشبثا ببراءته.

رئيس المحكمة عرض على المتهم مشاهد فيديو وهو يلوح براية "جمهورية الريف"، كما تمت مواجهته بتدوينات كان قد نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث أكد أنه متابع من أجل آرائه، معتبرا المحاكمة سياسية.