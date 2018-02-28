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كُتّاب وآراء
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المحكمة تواصل الاستماع لمعتقلي "حراك الريف"
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 11:35
واصلت محكمة الاستئناف بالدر البيضاء الاستماع لنشطاء حراك الريف، والموجودين رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء منذ أشهر.
وقد عرض عبد اللطيف حود، الذي تتابعه النيابة العامة من أجل التآمر بغرض الإساءة إلى أمن الدولة والمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، متشبثا ببراءته.
رئيس المحكمة عرض على المتهم مشاهد فيديو وهو يلوح براية "جمهورية الريف"، كما تمت مواجهته بتدوينات كان قد نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث أكد أنه متابع من أجل آرائه، معتبرا المحاكمة سياسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - نور الأربعاء 28 فبراير 2018 - 11:50
صدعتونا حاكموهم خلاص وساليو هاد الفيلم اللي بريء خرجوه واللي مذنب عاقبوه مسلسل سامحيني
2 - محى العياشي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 12:18
ماذا يعني رفع راية جمهورية الريف والتلويح بها في مظاهرة غير مرخصة . يعني التحريض على الانفصال. خلق الفوضى في البلاد. تهديد امن وسلامة الوطن والمواطنين. و و و . هل هذه محاكمة رأي. محاكمة سياسية. هذه جنايات يعاقب عليها القانون. سهل أن تنفي التهم . لكن صعب أن تكذب الفيديوهات. المحاكمة عادلة .القضاء فوق الجميع.
تعليق غير لائق
-22
3 - حكيمة الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:01
انتهى الامر كل التهم المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم موثقة بالصوت والصورة ..مابقى ليهم امل القانون ياخذ مجراه الكذب ديالهم والتبوحيط والنكران والجبوه و المواجهة مع هيئة المحكمة والصياح من اجل التماطل وتاخير الجلسات ليستفيذوا من الوقت ريثما بؤلفوا خرافات ويجهزوا اكاذيب اخرى يظنون بانهم سيفلتون من العقاب...هيهات .مهما فعلوا وراوغوا المخزن والقانون يعلى ولا يعلى عليه ....انتظروا.... الامضاء العبيد والعياشة...شعارنا الله الوطن الملك.
تعليق غير لائق
-14
4 - عبدالله الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:49
الى الأخت حكيمة!!!!
شكرا على صراحتك وتعبيرك الذي يفهمه الجميع.
مع الأسف المغاربة ولات عندهم جملة وحدة وهو المخزن ، المخزن ولى هو العدو ديالهم لان المخ ديالهم تغسل، دابا واخا المخزن يبغي يدير خدمتو ديما تا يخرجو بعد الاغبياء لشتم المخزن ، المخزن واخا يعطيهم مال قارون ما يقدهومش ديما البكاء او الجملة الجميلة المخزن المخزن .
الحمدلله لي كاين المخزن ، كون ماكانش المخزن كون راه شي تا ياكل شي او المغرب يتقسم على عشرين.
شكرا على صراحتك وتعبيرك الذي يفهمه الجميع.
مع الأسف المغاربة ولات عندهم جملة وحدة وهو المخزن ، المخزن ولى هو العدو ديالهم لان المخ ديالهم تغسل، دابا واخا المخزن يبغي يدير خدمتو ديما تا يخرجو بعد الاغبياء لشتم المخزن ، المخزن واخا يعطيهم مال قارون ما يقدهومش ديما البكاء او الجملة الجميلة المخزن المخزن .
الحمدلله لي كاين المخزن ، كون ماكانش المخزن كون راه شي تا ياكل شي او المغرب يتقسم على عشرين.
5 - هنيبال الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:48
من الصعب جدا إقناع شخص استأنس طويلا مع سمعنا وأطعنا بإنه حر وبأمكانه الانصراف. بصراحة محزن جدا!
والسلام
والسلام
6 - يوسف الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:01
شكون يقدر يقول فم السبع خانز مخزن ولا مشي المخزن الشعب يريد عدالة دمقراطية تحكم بصدق
7 - مواطن الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:08
لدار الدنب إستهل العقوبة القانون لايحمي المغفلون
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