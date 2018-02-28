تفريغ شحنة كوكايين من أمعاء نيجيري بالبيضاء

هسبريس من الرباط

بلغت الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطن من جنسية نيجيرية، بعدما تم تفريغها من أمعائه بالمستشفى الجامعي ابن رشد، كيلوغراما و985 غراما.

وكانت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه يوم 24 فبراير الجاري، أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو، بعدما تم الاشتباه في تهريبه للكوكايين داخل أمعائه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، أسفرت في النهاية عن حجز كمية مخدر الكوكايين على شكل 98 كبسولة.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.