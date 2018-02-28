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الرئيسية | حوادث | تفريغ شحنة كوكايين من أمعاء نيجيري بالبيضاء

تفريغ شحنة كوكايين من أمعاء نيجيري بالبيضاء

تفريغ شحنة كوكايين من أمعاء نيجيري بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:09

بلغت الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطن من جنسية نيجيرية، بعدما تم تفريغها من أمعائه بالمستشفى الجامعي ابن رشد، كيلوغراما و985 غراما.

وكانت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه يوم 24 فبراير الجاري، أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو، بعدما تم الاشتباه في تهريبه للكوكايين داخل أمعائه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، أسفرت في النهاية عن حجز كمية مخدر الكوكايين على شكل 98 كبسولة.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المهدي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:35
هؤلاء النيجيريون هم الأكثر جراما ونصبت واحتيالا بين الافارقة .. يملأون بطونهم في البرازيل وكولومبيا بالكوكايين ويتغوطون في المغرب ثم يحالون على سجون المملكة للتمتع بالأكل والتطبيب على حساب دافعي الضرائب !! ينبغي إعدامهم كما تفعل ماليزيا وإندونيسيا والصين حتى يكونوا عبرة .. أستغرب كيف يتم ضبط هؤلاء في المغرب ولا يجدون صعوبة في المرور عبر حواجز الجمارك بالبلد الذي اقلعت منه الطائرة ؟
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16
2 - المهدي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:56
واعلى حساب الصورة دالراديو هادا كيبان عامر بالكبسولات ماشي غير فالأمعاء ديالو راه من ريّتو حتى لقاعو !!
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11
3 - abdelfattah الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:25
حتى هؤلاء الاشخاص مثلنا ،شفر ادجاجة اسجنوك شفر بنكة اتبات في دارك،والفاهم ايفهم
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