الدرك يلجأ إلى الرصاص لتوقيف سائق شاحنة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في مشهد هوليودي، تدخلت عناصر الدرك الملكي لتوقيف سائق شاحنة عرض حياة مستعملي الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش للموت، عندما عمد إلى عرقلة السيارات القادمة من ورائه وهو يحمل على متن شاحنته رافعة من الحجم الكبير (طراكس).

ووثقت عدسات السياح الذين كانوا متوجهين إلى مدينة مراكش عملية مطاردة رجال الجنرال دوديفزيون محمد هرمو لسائق الشاحنة الذي أخذ ينعرج يميناً وشمالاً غير مكترث بالسيارات القادمة من خلفه؛ الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة وعرض حياة عشرات السائقين لخطر حقيقي.

وقال مصدر لجريدة هسبريس تابع تفاصيل الواقعة إن الحادثة وقعت يوم الإثنين على الساعة الرابعة والنصف مساء، حيث لجأ سائق شاحنة تحمل ترقيم مدينة الدار البيضاء إلى ترويع مستعملي طريق السيار لمسافة ناهزت 50 كيلومتراً.

مصدر هسبريس أضاف أن عشرات الشكايات تقاطرت على مراكز الدرك بنقاط التفتيش القريبة من موقع الحادثة بعد حالة الرعب التي عاشها مستعملو "لوتوروت"، مضيفاَ أن "سائق الشاحنة رفض التوقف لحظة مطارته وبدأ يُهاجم عناصر الدرك باستعمال قارورات زجاجية والحجارة، لكنه اضطر إلى التوقف والخروج من الشاحنة هارباً، ولحقت به عناصر الدرك وأطلقت عليه الرصاص على مستوى الرجل لشل حركته".

من جهته أفاد مصدر من النيابة العامة لهسبريس أن "الرصاص الذي أُطلق على مالك الشاحنة هو رصاص مطاطي بعدما تجاهل عناصر الدرك وفر إلى الحقول مقاوما بسكين والرشق بالحجارة، مما اضطر إلى إنذاره بعيارات مطاطية، وأمام تعنته تمت إصابته على مستوى رجله وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في حينه"، يقول المصدر ذاته.

وعلمت هسبريس أنه جرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت كثرت فيه حوادث الخطر التي تواجه مستعملي الطرق السيار من طرف بعض "قطاع الطرق"، آخرها ما تعرضت له سيارة وزير الداخلية السابق امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رئيس جهة فاس مكناس، من رشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة وأصيلة، بعدما كان عائدا، ليلة الجمعة الماضية، من عاصمة البوغاز إلى الرباط رفقة سائقه.