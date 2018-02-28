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الرئيسية | حوادث | الدرك يلجأ إلى الرصاص لتوقيف سائق شاحنة

الدرك يلجأ إلى الرصاص لتوقيف سائق شاحنة

الدرك يلجأ إلى الرصاص لتوقيف سائق شاحنة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 12:53

في مشهد هوليودي، تدخلت عناصر الدرك الملكي لتوقيف سائق شاحنة عرض حياة مستعملي الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش للموت، عندما عمد إلى عرقلة السيارات القادمة من ورائه وهو يحمل على متن شاحنته رافعة من الحجم الكبير (طراكس).

ووثقت عدسات السياح الذين كانوا متوجهين إلى مدينة مراكش عملية مطاردة رجال الجنرال دوديفزيون محمد هرمو لسائق الشاحنة الذي أخذ ينعرج يميناً وشمالاً غير مكترث بالسيارات القادمة من خلفه؛ الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة وعرض حياة عشرات السائقين لخطر حقيقي.

وقال مصدر لجريدة هسبريس تابع تفاصيل الواقعة إن الحادثة وقعت يوم الإثنين على الساعة الرابعة والنصف مساء، حيث لجأ سائق شاحنة تحمل ترقيم مدينة الدار البيضاء إلى ترويع مستعملي طريق السيار لمسافة ناهزت 50 كيلومتراً.

مصدر هسبريس أضاف أن عشرات الشكايات تقاطرت على مراكز الدرك بنقاط التفتيش القريبة من موقع الحادثة بعد حالة الرعب التي عاشها مستعملو "لوتوروت"، مضيفاَ أن "سائق الشاحنة رفض التوقف لحظة مطارته وبدأ يُهاجم عناصر الدرك باستعمال قارورات زجاجية والحجارة، لكنه اضطر إلى التوقف والخروج من الشاحنة هارباً، ولحقت به عناصر الدرك وأطلقت عليه الرصاص على مستوى الرجل لشل حركته".

من جهته أفاد مصدر من النيابة العامة لهسبريس أن "الرصاص الذي أُطلق على مالك الشاحنة هو رصاص مطاطي بعدما تجاهل عناصر الدرك وفر إلى الحقول مقاوما بسكين والرشق بالحجارة، مما اضطر إلى إنذاره بعيارات مطاطية، وأمام تعنته تمت إصابته على مستوى رجله وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في حينه"، يقول المصدر ذاته.

وعلمت هسبريس أنه جرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت كثرت فيه حوادث الخطر التي تواجه مستعملي الطرق السيار من طرف بعض "قطاع الطرق"، آخرها ما تعرضت له سيارة وزير الداخلية السابق امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رئيس جهة فاس مكناس، من رشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة وأصيلة، بعدما كان عائدا، ليلة الجمعة الماضية، من عاصمة البوغاز إلى الرباط رفقة سائقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - انا الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:09
إلى كانوا غي 3 ديال الدركيين حشومة يطلقو نار على واحد سكران و كيجري فحقل بغض النظر عن الخطأ الذي ارتكبه في الطريق... اجيو لفاس راكوم تقتلو شفارة كاملين
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-369
2 - Morinyo الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:14
وشهد شاهد من أهلها لأن الشاحنة ف ملكيته. ربما كان تحت تأثير المخدرات
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47
3 - مهاجر الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:19
يجب اضافة. برنامج الى رخصة السياقة وهي الأخلاق والتسامح في الطريق وتكون المدة التي سيحصل اي شخص على رخصة السياقة 6 أشهر على الأقل
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72
4 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:22
il faut protéger nos autoroutes il ne suffit pas de placé sur le terrain des contrôles fixes mais il faut bouger sans cesse tout au long du trajet autoroutier et dans les deux sens afin de protéger les utilisateurs d’autoroutes
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37
5 - غيلان قدور الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:23
الفيديو يوضح انعدام الاحترافية والعشوائية وسوء اللياقة البدنية لرجال الدرك الذين قاموا بعملية الاعتراض والقبض على الساءق .
كما يبين مدى التهور والاستهتار وانعدام خوف الساءقين نظرا لضروف الفوضى والتسيب الذي اصبح يطبع المجتمع ومدى عمق الأزمة وفقدان كل الضوابط لسبب الرشوة والفساد وتسلط رموز الفساد السلطوي والانتخابي وأهل النفوذ .
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30
6 - ghifari الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:44
إن للقرقوبي مفعول عجيب غريب
يجب معاملة مروجي الهلوسات كما تُعامل داعش و أخواتها
أكيد أراد أن يقلد أبطال أفلام mad max
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42
7 - مول الذهب الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:49
شاهدت الفيديو, قسما بالله درجة التكلاخ عندنا اصبحت لا توصف, لاصقين في سيارات الجندارم غير أبهين بالخطر, وبعد توقف الشاحنة بدأو بركن سياراتهم لمتابعة الاحداث. هذا الشعب يحتاج الزرواطة فقط. شعبوية وفوضوية لا مثيل لها. وتتسائلون عن اسباب كثرة الحوادث والموت والحرائق.

لا حول ولا قوة الا بالله
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66
8 - Choukri الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:53
الى صاحب التعليق الخامس
المسألة لا تتعلق بسوء لياقة الدركيين
لانهم يخضعون لتداريب أشد من الشرطة و بصفة دورية.
المسألة تتعلق بالتخوف من عدسات المصورين.
لانهم في مثل هذه الحالة يصبون غضبهم على المجرم لما سببه لهم من إزعاج. لكن أصحاب الوجوه المتعددة سيصيرون كلهم مثاليين و حقوقيين
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68
9 - romario الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:14
السلام عليكم هدشي لي دار هاد السائق خطير جدا عرض الناس الى الخطر ولكن الناس لي تلبعنو هوما لي قالبو عليها تابعينو بحال الهدية ومن بعد كيقولو خلعنا ههههه انتضرو التحقيق ما السبب ربمى مشاكل نفسية ولا هديك الطريق الوحيدة بش ابين شي حجا الى الناس المهم متحكموش تا تبان الحقيقة.
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4
10 - ben الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:33
En demande a SMAJESTE LE ROI MOHAMED 6 LAH INUSSRU de donner ces directives pour que la gendarmerie patrouille tout au long de l autoroute jour et nuit et d installer partout les cameras avancees.car ca nous fait peur de venir maintenant pendant l ete chez nous pour les vaccances!et je trouve que c est triste si en ne peux plus venir passez les vaccances et donner un coup de main a notre economie!si ca reste comme ca.meme les touristes ne viendrons plus?
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-24
11 - simo الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:14
إلى التعليق 1 انا
أنت لم تشاهد المجزرة التي كان سيرتكبها خاصة عبر منطقة سيدي بوعثمان على مشارف مدينة مراكش.. حتى أنه كان يريد الدوس على الدركيين الذين أرادوا توقيفه بعدما أستغاث بهم العديد من المواطنين الذين قطع عليهم الطريق وكان يرميهم في جنبات الطريق بطريقة فيلم mission impossible. أما عن استعمال السلاح الناري فهو من حق الدركي لأن السائق أشهر سكين في وجهه. أما عن المواطنون فقد كانوا يتمنون لو أطلق الدركي الرصاصة في رأس هذا السائق لأنه كان سيتسبب في قتلهم لولا لطف الله.
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32
12 - اكس يون الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:42
لقد شاهدت الفيديو مساء البارحة الصراحة الدركيون تعاملوا باحترافية مع هاد الساءق ولم يتسرعوا في اطلاق الرصاص المطاطي الا بعد استنفاد كل الطرق معا هاد الساءق مع العلم ان في مثل هاد الحالات في جل الدول لا يعطونك اية فرصة لانك عرضت حياة الغير للخطر زد على دلك محاولة دهس احد الدركين لحظة محاولة توقيفه . احتراماتي لرجال الدرك الملكي .
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17
13 - كلمة حق الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:15
احمدوا الله على نعمة الامن والامان قرات بعض التعلبقات الغبية هناك من يقول نقص اللياقة لرجال الدرك هناك من يقول السيبة الا تدري اوليدي انت التي تعلق ان التدريب لرجال الدر ك من اصعب التدريبات سنتين ليس كالشرطة 3 اشهر من جهة ومن جهة اخرى الى حطيناك في الموقف انت الذي تعلق والله تيطيح ليك السروال بدل ان تفتخروا بالامن وتشكروا الاجهزة الساهرة على امن البلد ايها المواطن المعلق الذي تنام في منزلك تحت مانطا سخونا والدركي جل ايامه هو والشرطي والقوات الاخى يقضون ايامهم في الطرقات تحت حر الشمس وقساوة لكي تاكل وتشرب فب راحتك ايها المواطن لامنك وعدم اغتصابك من الاعداء خير دلبل لك لاحظ ما بجرب في سوريا ىالعراق والله انكم شبعتوا خبز ...ستبكون يوما كالنساء على وطن لم تحافظوا عليه
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11
14 - texas الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:59
والله لو كانت الواقعة هنا في امريكا وعرض أرواح الناس والبخصوص رجال الشرطة لقتلوه لان القانون يخول لهم دالك
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8
15 - Ali الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:22
ناس معندهوم لاضمير لا اخلاق لا انسانية . والله اشحال من واحد كتشوفو سايق سيارة او طاكسي كبير او شاحنة او حافلة ليست له علاقة بالسياقة . فاش كتوقاع شي حادثة كتكون كارثة .انا اعتقد ان السياقة شعبة من شعب الاخلاق الطيبة والحميدة.الى كان انسان متربي مغاديش يتسبب فشي مصيبة الا اذا كانت هناك ظروف خارجة عن الارادة. اطلب مزيد من الصرامة في تعليم السياقة في المغرب.كتدخول المدن الكبيرة شي ماشي للشرق أخر ماشي الغرب معرفينش اشكون ايدوز ولا شكون يوقف .ويقول لك انا شيفور ادبصاح .
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