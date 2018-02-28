24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5412:4515:5518:2719:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عندما تسقط البقرة.. (5.00)

  2. نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية (5.00)

  3. تقنيون يطالبون بالرفع من الأجور وإقرار تعويضات (5.00)

  4. قانون الاتجار بالبشر في المغرب .. عقوبات ثقيلة وانتقادات حقوقية (5.00)

  5. نافعة: السلطات المصرية تصادر كتب عابد الجابري (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | صعقة كهربائية تنهي حياة مستخدم بأولاد بوزيري

صعقة كهربائية تنهي حياة مستخدم بأولاد بوزيري

صعقة كهربائية تنهي حياة مستخدم بأولاد بوزيري
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 19:05

لقي أحد المستخدمين في أحد الأوراش مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية، اليوم الأربعاء، حين كان عدد من العمّال يباشرون أشغال تهيئة السكة الحديدية بالقرب من محطة سيدي لغريب في النفوذ الترابي لجماعة خميس أولاد بوزيري، نواحي سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن "م. ك"، في عقده الثالث، ينحدر من مدينة سلا، كان يشتغل قيد حياته في أحد الأوراش لتهيئة السكة الحديدية الرابطة بين طنجة ومراكش على مستوى محطة سيدي لغريب، تعرّض لصعقة كهربائية في ظروف مجهولة.

وأضافت المصادر نفسها أن زملاء الهالك اتصلوا بمركز الوقاية المدنية بسطات، حيث انتقلت سيارة إسعاف على وجه السرعة لإنقاذ حياة المستخدم، إلا أنه توفي في الطريق إلى المستشفى، ليجري وضع جثته بقسم الأموات بالمستشفى السابق الذكر من أجل التشريح الطبّي.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر من الشرطة القضائية والعلمية بسطات انتقلت إلى مستشفى سطات، وقامت بمعاينة الجثة وأشرفت على وضعها في مستودع الأموات بتنسيق مع طبيب المستعجلات، قصد التشريح الطبّي لفائدة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بسطات لتحديد أسباب وظروف الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - علاء الدين الأربعاء 28 فبراير 2018 - 19:41
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله طرف الخبز صعيب وتعددت الاسباب والموت واحد والمغرب والو مامسوقش للابناء ديالو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - الفاسية الأربعاء 28 فبراير 2018 - 21:26
الله يرحمو ويوسع عليه
الله يصبر عائلتو مساكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - ياسين الأربعاء 28 فبراير 2018 - 21:39
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم أرحمهم يارب واجعل متواهم الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.