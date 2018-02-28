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كُتّاب وآراء
صعقة كهربائية تنهي حياة مستخدم بأولاد بوزيري
لقي أحد المستخدمين في أحد الأوراش مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية، اليوم الأربعاء، حين كان عدد من العمّال يباشرون أشغال تهيئة السكة الحديدية بالقرب من محطة سيدي لغريب في النفوذ الترابي لجماعة خميس أولاد بوزيري، نواحي سطات.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن "م. ك"، في عقده الثالث، ينحدر من مدينة سلا، كان يشتغل قيد حياته في أحد الأوراش لتهيئة السكة الحديدية الرابطة بين طنجة ومراكش على مستوى محطة سيدي لغريب، تعرّض لصعقة كهربائية في ظروف مجهولة.
وأضافت المصادر نفسها أن زملاء الهالك اتصلوا بمركز الوقاية المدنية بسطات، حيث انتقلت سيارة إسعاف على وجه السرعة لإنقاذ حياة المستخدم، إلا أنه توفي في الطريق إلى المستشفى، ليجري وضع جثته بقسم الأموات بالمستشفى السابق الذكر من أجل التشريح الطبّي.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر من الشرطة القضائية والعلمية بسطات انتقلت إلى مستشفى سطات، وقامت بمعاينة الجثة وأشرفت على وضعها في مستودع الأموات بتنسيق مع طبيب المستعجلات، قصد التشريح الطبّي لفائدة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بسطات لتحديد أسباب وظروف الوفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الله يصبر عائلتو مساكن
اللهم أرحمهم يارب واجعل متواهم الجنة