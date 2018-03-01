حجز وإتلاف لحوم منقولة بطريقة غير صحّية ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر الضابطة القضائية ببرشيد، الأربعاء، ثلاثة مشتبه فيهم في حالة سراح على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يشتبه فيهم بنقل لحوم بطريقة غير صحّية على متن سيارة خفيفة.

وبحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطلعة، فإن عناصر من الشرطة القضائية تمكّنت من حجز كمية من اللحوم تقارب 300 كيلوغرام، منقولة في ظروف غير صحية على متن سيارة خفيفة، وتوقيف ثلاثة أشخاص للاستماع إليهم بخصوص النازلة وإحالتهم على ممثل الحق العام في حالة سراح.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية حجزت السيارة المستعملة في نقل اللحوم، وقامت لجنة مختلطة مكوّنة من المصالح البيطرية والقسم الاقتصادي بعمالة برشيد وممثل عن السلطات المحلية والأمن الوطني بإتلاف كمية اللحوم المحجوزة لكونها منقولة في أكياس بلاستيكية على متن سيارة خاصة لا تتوفر على شروط السلامة الصحية.