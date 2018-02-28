24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5512:4515:5418:2619:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. كيف يُعتقل ويُحاكم بالإعدام أتباع دين يسعى إلى التعايش والسلام؟ (5.00)

  2. نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية (5.00)

  3. تقنيون يطالبون بالرفع من الأجور وإقرار تعويضات (5.00)

  4. موجة برد قارس تزهق أرواح مشردين في فرنسا (5.00)

  5. قانون الاتجار بالبشر في المغرب .. عقوبات ثقيلة وانتقادات حقوقية (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | استئنافية الرباط تقضي بالإعدام في حق قاتلٍ عمداً

استئنافية الرباط تقضي بالإعدام في حق قاتلٍ عمداً

استئنافية الرباط تقضي بالإعدام في حق قاتلٍ عمداً
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 13:49

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالإعدام في حق متهم بالقتل العمد وتلويث جثة والتمثيل بها.

ووجهت هيئة الحكم للمتهم، الذي اعترف تلقائيا بارتكابه جريمة القتل، تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتلويث جثة والتمثيل بها وارتكاب أعمال وحشية عليها وإخفائها طبقا لمقتضيات الفصول 392 و393 و272 و271 من القانون الجنائي".

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بسلا، قد تمكنت، يوم السبت 30 يوليوز 2016، من توقيف المتهم الذي يبلغ من العمر 37 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد مع التمثيل بالجثة، وتمت يوم فاتح غشت 2016 إعادة تمثيل جريمة القتل العمد مع تقطيع جثة الضحية التي شهدتها مدينة سلا.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أوضح أن مصالح الأمن بمدينة مراكش "كانت قد عاينت حقيبة على متن القطار القادم من مدينة الرباط في اتجاه مراكش وبداخلها أطراف لضحية من جنس أنثى، قبل أن تعثر مصالح الأمن بمدينة الرباط في نفس اليوم على أطراف أخرى تعود لنفس الجثة في حاوية للقمامة بالقرب من نزهة حسان".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والجينية الضرورية، "مكنت من تحديد أن الأطراف التي تم العثور عليها تعود لضحية واحدة تم تشخيص هويتها، كما تم الاهتداء إلى المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة سلا، في وقت تم العثور داخل منزله الكائن بنفس المدينة على أطراف أخرى من جثة الضحية، وعدة مناشير استعملها في التمثيل بالجثة وتقطيعها إلى أطراف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - marocain الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:00
يحيىىىىىىىىىىىى العدل!!!! ننتظر التنفيذ المادي لعقوبة اﻹعدام حتى نحد من ظاهرة اﻹجرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
153
2 - هشام الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:00
سوف ينعم بالسكن الاكل الرياضة المكتبة الانشطة الترفيهية في السجن مجانا حيث سيبقا هناك لحين الالغاء النهائي لاحكام الاعدام وبل ربما يتعم بعفو ملكي ويتحول من اعدام لمأبد ثم محدد ثم الافراج

وربما يخرج وعيد نفس الجريمة بطريقة ابشع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
3 - حليمة الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:02
انه الضحك على الذقون..منذ متى تنفذ عقوبة الاعدام في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
4 - مهاجر الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:04
من قتل نفسا بغير حق يجوز فيه تطبيق حق الإعدام ليكون عبرة للآخرين شكرا للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم الشجاع و نسأل الله أن يحفض أبناءنا و أن يحفض بلدنا من الأشرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
5 - بنت المملكة الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:08
نتمنى يتنفد عوض يبقا حكم على ورق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
96
6 - fador الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:08
لو كان الاعدام يطبق لما تجرأ على فعلته لأنه يعلم ان الاعدام سيصبح مؤبد ثم من المؤبد الى المحدد ثم كل مناسبة يأتي العفو بنقص سنة او سنتين ثم يأتي الافراج عن اخونا ليبحث عن ضحية جديدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
7 - الأطلسي الأصلي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:14
لماذا لا يضيفون جملة مع وقف التنفيذ
هذا المجرم سينضم لإخوته في انتظار إعدام لن يأتي أبدا مع العلم أن آخر من تم إعدامه هو الكوميسير ثابت عام 1993 وكان الغرض من الإعدام هو طمس شيء ما في القضية لنكن واضحين الإعدام يطبق في حالة واحدة إذا حدث انقلاب على الملك عندها يتم إعدام المنقلبين فورا مع محاكمة شكلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
8 - Gala الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:17
نطلب من القضاء تنفيذ هذا الحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
9 - السعدية الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:20
يجب إعدامه رميا بالرصاص كي يكون عبرة لمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
10 - رفيق ع الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:32
الله يكتر من امثال هدا القاضي ويحيا العدل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
11 - kaen الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:33
j'espère que nos responsables se donnent la peine de lire, de temps à autre, ces commentaires pour au moins se rendre compte que la quasi tonalité des citoyens n'ont plus aucune confiance dans les institutions comme il n'accordent aucun crédit aux paroles des responsables.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - donkichotte الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:40
نوضو يا رباعة الحقوقيين ثاني وقولو لا للإعدام بلا حشمة بلا عركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
13 - levoyageur الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:47
حكم الاعدام قليل في حق هؤلاء الطغاة اللهم ارحم الضحية وارزق دويه الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
14 - عاطف الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:50
العدل أساس الحكم. والتنفيذه نشر العدالة. غدًا ستخرج علينا بعض الجماعات المرتزقة التي تعش على فتات الجهات الأجنبية المشبوهة سوف تخرج لاتظهر باسم حقوق الإنسان والشعارات الفضفضة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - cesar الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:51
يجب التنفيد الفعلي لعقوبات الاعدام عوض أن يتم الافراج عنه بتخفيفات في 20 سنة ... حكم بدون تنفيذ يسمى تخربيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - فاتي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 14:58
حكومة الاعدام الغيت سنة 1993 هذا اسمو السجن المؤبد ينعم بالاكل و الرفاهية في حين ان عوائل الضحايا تبكي ليل نهار على ابنائها الضائعين و بعد كم سنة سجن 6 او 8 يخرج بعفو ملكي !!
بالنسبة لي جلالة الملك لازم يوقف مهزلة العفو الملكي الي عندنا غير فالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
17 - حميدالمغربي الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:22
العفو الملكي تدخل في القضاء وعدم احترام قرارات القضاة الشرفاء منهم طبعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
18 - العادل الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:23
هذا باش كتعجبني السعودية ..الشن الطن إلى جهنم خالدين فيها..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - حكيمة الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:31
(((( الى هشام رقم 1 )))))) بلا إهانة المخزن .. الاعدام حاليا كيطبق في الجرائم المتعددة مثل القتل العمد تشويه الجتث وتقطيعها ورمي اطرافها. كذلك يطبق على الخونة الانفصاليين الذين يمسوا بمقدساتنا والمتآمرين مع اعداء الوطن وحاملين علم الانفصال ...القانون يعلى ولا يعلى عليه.... الاعدام هو الردع ليكونوا عبرة لمن يعتبر.....يحيا العدل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
20 - عبدالسلام الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:18
نتمنى.ان.نسمع.الحكم.بالاعدام.على.مروجي.
المخدرات.القرقوبي.خاصتا.فاءنهم.هم.الاسباب.
الرءيسة.في.كل.جريمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
21 - المواطنة الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:26
للقاءل.ان.حكم.الاعدام.لايطبق.هل.صبق.لك.
ان.نطق.في.حقك.الاعدام.وماطبق.
ان.كلمت.الاعدام.هي.اعدام.في.حق.كل.من.
نطقت.في.حقه.ان.نفسيته.تعدم.اكله.وشربه.
ويبق.يتمنى.لواعدم.في.الوقت.نفسه.الدي.
نطق.به.احسن.مايعيش.حالاته.الهشكوكية.
وتبقى.الجريمة.المقترفة.تسكنه.ولو.عفي.عنه.
انه.اعدام.لامثيل.له.اكثر.من.الموت.نفسه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
22 - هشام الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:39
ال السيدة حكيمة
انا لا اهين ولا انتقص من المؤسسات العمومية
بل هي من تتناقض مع نفسها

لاوجود للاعدام في المغرب سوى في الاوراق
الاف الاحكام تصدر بالاعدام ولا تنفد

اخر اعدام تم تنفيده كان في التسعينيات
اما الاف المحكوم عليهم بالاعدام فهم ينعموم في السجون بما لا ننعم به نحن خارج السجن

سكن بالمجان
اكل شرب ديسير بالمجان
رياضة مكتبة دراسة بالمجان
طبيب بالمجان وادوية مجانية

فما هدا العجب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.