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كُتّاب وآراء
استئنافية الرباط تقضي بالإعدام في حق قاتلٍ عمداً
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالإعدام في حق متهم بالقتل العمد وتلويث جثة والتمثيل بها.
ووجهت هيئة الحكم للمتهم، الذي اعترف تلقائيا بارتكابه جريمة القتل، تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتلويث جثة والتمثيل بها وارتكاب أعمال وحشية عليها وإخفائها طبقا لمقتضيات الفصول 392 و393 و272 و271 من القانون الجنائي".
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بسلا، قد تمكنت، يوم السبت 30 يوليوز 2016، من توقيف المتهم الذي يبلغ من العمر 37 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد مع التمثيل بالجثة، وتمت يوم فاتح غشت 2016 إعادة تمثيل جريمة القتل العمد مع تقطيع جثة الضحية التي شهدتها مدينة سلا.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أوضح أن مصالح الأمن بمدينة مراكش "كانت قد عاينت حقيبة على متن القطار القادم من مدينة الرباط في اتجاه مراكش وبداخلها أطراف لضحية من جنس أنثى، قبل أن تعثر مصالح الأمن بمدينة الرباط في نفس اليوم على أطراف أخرى تعود لنفس الجثة في حاوية للقمامة بالقرب من نزهة حسان".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والجينية الضرورية، "مكنت من تحديد أن الأطراف التي تم العثور عليها تعود لضحية واحدة تم تشخيص هويتها، كما تم الاهتداء إلى المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة سلا، في وقت تم العثور داخل منزله الكائن بنفس المدينة على أطراف أخرى من جثة الضحية، وعدة مناشير استعملها في التمثيل بالجثة وتقطيعها إلى أطراف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
وربما يخرج وعيد نفس الجريمة بطريقة ابشع
هذا المجرم سينضم لإخوته في انتظار إعدام لن يأتي أبدا مع العلم أن آخر من تم إعدامه هو الكوميسير ثابت عام 1993 وكان الغرض من الإعدام هو طمس شيء ما في القضية لنكن واضحين الإعدام يطبق في حالة واحدة إذا حدث انقلاب على الملك عندها يتم إعدام المنقلبين فورا مع محاكمة شكلية
بالنسبة لي جلالة الملك لازم يوقف مهزلة العفو الملكي الي عندنا غير فالمغرب
المخدرات.القرقوبي.خاصتا.فاءنهم.هم.الاسباب.
الرءيسة.في.كل.جريمة.
ان.نطق.في.حقك.الاعدام.وماطبق.
ان.كلمت.الاعدام.هي.اعدام.في.حق.كل.من.
نطقت.في.حقه.ان.نفسيته.تعدم.اكله.وشربه.
ويبق.يتمنى.لواعدم.في.الوقت.نفسه.الدي.
نطق.به.احسن.مايعيش.حالاته.الهشكوكية.
وتبقى.الجريمة.المقترفة.تسكنه.ولو.عفي.عنه.
انه.اعدام.لامثيل.له.اكثر.من.الموت.نفسه
انا لا اهين ولا انتقص من المؤسسات العمومية
بل هي من تتناقض مع نفسها
لاوجود للاعدام في المغرب سوى في الاوراق
الاف الاحكام تصدر بالاعدام ولا تنفد
اخر اعدام تم تنفيده كان في التسعينيات
اما الاف المحكوم عليهم بالاعدام فهم ينعموم في السجون بما لا ننعم به نحن خارج السجن
سكن بالمجان
اكل شرب ديسير بالمجان
رياضة مكتبة دراسة بالمجان
طبيب بالمجان وادوية مجانية
فما هدا العجب