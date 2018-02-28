شرطة أنفا توقف مزور بطائق تعريف وطنية

هسبريس من الدار البيضاء

تمكنت العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة أنفا بالدار البيضاء من توقيف شخص يعمل على تزوير بطاقات التعريف الوطنية، وفتح حسابات بنكية بواسطتها؛ وبالتالي الحصول على دفاتر شيكات واستعمالها في النصب.

وأكد مصدر أمني أن الفرقة ذاتها أطاحت بالشخص المذكور، بناء على التحريات التي قامت بها بأحد الأسواق التجارية بمقاطعة الحي المحمدي.

وحجزت العناصر الأمنية خلال توقيف الشخص المذكور، الذي أسقط مجموعة من الضحايا في فخ الاحتيال، خمس نسخ من بطائق تعريف وطنية مزورة، وخمسة شيكات بنكية فارغة وغير موقعة، ثم شيكا بنكيا في اسم شركة وهاتفين نقالين.

وأكد المصدر نفسه أن الموقوف، ومن خلال البحث الذي أجري معه، تبين أنه كان يعمل على تزوير الوثائق الرسمية بمساعدة شخص آخر.

وجرى إصدار مذكرة بحث في حق مساعد الموقوف في العملية، والذي لازالت الأبحاث جارية في حقه؛ فيما تبين من خلال البحث حول الشركة التي يدون المعني بالأمر اسمها في الشيكات الصادرة عنه أنها وهمية.

هذا وتمت إحالة الموقوف على العدالة لمتابعته بالمنسوب إليه، بعد استكمال البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.