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كُتّاب وآراء
لوحة إعلانية ترسل سائحا صينيا إلى قسم الإنعاش
أصيب سائحان، واحد منهما في حالة خطيرة، في حادث سقوط لوحة إعلانية على فوج سياحي صيني بالشريط الساحلي لكورنيش عين الذياب بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت نبيلة الرميلي، المندوبة الجهوية لوزارة الصحة بالدار البيضاء سطات، في تصريح لهسبريس، إن المصالح المختصة بمدينة الدار البيضاء نقلت السائح الصيني، جيامكي جانكلي، البالغ من العمر 71 سنة، إلى قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد في الدار البيضاء.
واضافت الرميلي: "لقد تم إخضاع السائح الصيني للتخدير لوقف إحساسه بالألم، وهو متواجد الآن بمصلحة العناية المركزة في مستشفى ابن رشد".
وسارعت المصالح الصحية لمدينة الدار البيضاء إلى إخضاع السائحة المصابة في الحادث نفسه، وتدعى كين وايتيك، البالغة من العمر 68 سنة، للفحوصات الطبية اللازمة.
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