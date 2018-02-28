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الرئيسية | حوادث | لوحة إعلانية ترسل سائحا صينيا إلى قسم الإنعاش

لوحة إعلانية ترسل سائحا صينيا إلى قسم الإنعاش

لوحة إعلانية ترسل سائحا صينيا إلى قسم الإنعاش
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:30

أصيب سائحان، واحد منهما في حالة خطيرة، في حادث سقوط لوحة إعلانية على فوج سياحي صيني بالشريط الساحلي لكورنيش عين الذياب بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت نبيلة الرميلي، المندوبة الجهوية لوزارة الصحة بالدار البيضاء سطات، في تصريح لهسبريس، إن المصالح المختصة بمدينة الدار البيضاء نقلت السائح الصيني، جيامكي جانكلي، البالغ من العمر 71 سنة، إلى قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد في الدار البيضاء.

واضافت الرميلي: "لقد تم إخضاع السائح الصيني للتخدير لوقف إحساسه بالألم، وهو متواجد الآن بمصلحة العناية المركزة في مستشفى ابن رشد".

وسارعت المصالح الصحية لمدينة الدار البيضاء إلى إخضاع السائحة المصابة في الحادث نفسه، وتدعى كين وايتيك، البالغة من العمر 68 سنة، للفحوصات الطبية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Moi الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:10
Le pauvre, ça fait 71 ans qu'il voyage sans problème partout, le jour ou il visite casa, il a des problèmes.
Lah ychouf men 7al hadik l blad w safi
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98
2 - الفرق الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:23
لو سقطت فوق مغربي سيكون مصيره غرامة مالية بسبب عدم انتباهه
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225
3 - martin pres du kiss الأربعاء 28 فبراير 2018 - 16:35
ce paneau pubilcitaire montre la negligence de tout les services de notre cher Maroc...là où tu vas ,il faut trouver quelque chose qui ne tient debout que par RABBI et RDATE AL WALIDINE..jemonfoutistes ds tous les domaines, où va notre pays avec ces bons gouvernelents qui se succedent.pour s'enrichir..et ne font que parler .au lieu de faire ce que le devoir leur impose, puisque ils se font payé ,et gracieusement pour ce travail.mais le manque de restriction de punitions de control..les laisse faire chacun bon ce qui lui semble..c'est leur grande ferme ,le Maroc.alors ils n'ont de compte a rendre a personne...memes les insrtuctions et les derictives de SA MAJESTÉ ne sont plus tenus en consideration..et AL HOUCEIMA et beaucoup d'autre chantiers ds le royaume restent a nos jours innachevés.en temoignent.
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37
4 - Houcine الأربعاء 28 فبراير 2018 - 17:03
لو وقعت له هذه الحادثة في الولايات المتحدة الأمريكية لاسفاد من تأمين لا يقل عن مليون دولار أما عندنا ( غدير ادووه بالدواء الحمر والبتادين والله يعاون العونات )
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67
5 - منير الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:06
بنادم ضارب اكثر من 8000km ...علاش ؟ بشطيح عليه بلاكا ديال الاشهار ....و زهر عند كيطيح البلايك ...
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55
6 - لعبة القدر الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:09
لم يقع له ذلك في بلاده حيث اللوحات الاشهارية بالملايين بل وقعت له في كازا. سبحان الله! تعرض شخص من أسرتي لحادثة مماثلة بمدينة أخرى قريبة من كازا حيث هوى عليه عمود الإنارة لانه كان متآكلا من قاعدته بفعل الصدإ لقربه من المحيط. هذه القصة أوجزها للمسؤولين كي يتفقدوا منشآت المدن بين الفينة و الاخرى، قصة أخرى وقعت لسيدة في الطريق إذ سقطت في بالوعة مياه بدون غطاء فانكسرت رجلها و بدل الذهاب إلى السوق أخذوها للمستشفى. قس على ذلك الشوارع العريضة أمام المدارس و التي لا تتوفر على خطوط بيضاء لحماية التلاميذ و كافة الراجلين.
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30
7 - عبدو الأربعاء 28 فبراير 2018 - 18:28
كان غادي يجرى لي بحالو لولا الألطاف الإلاهية واحد المرة كنت كانتفرج فإحتفالات فوز المنتخب المغربي واحد الشوية إرتطمت واحد الراية من دوك ديال الزنقة بالأرض
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15
8 - إنسان الأربعاء 28 فبراير 2018 - 19:05
ومن يتحمل المسؤولية؟!! أين هو مجلس المدينة؟!!!!!أرواح الناس لا قيمة لها؟!!!!
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15
9 - نورالدين الأربعاء 28 فبراير 2018 - 20:48
هاذ الصيني كان خاصو يدير اليوغا 7 ديال لمرات في كل خرجة الصباح . وقتها كان ممكن ما يطيحش عليه هذاك الهم. حيت عندنا بلاكات فيها 7 رواح
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