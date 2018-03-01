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الرئيسية | حوادث | تسجيل محاولتي انتحار في يوم واحد بوزان‎

تسجيل محاولتي انتحار في يوم واحد بوزان‎

تسجيل محاولتي انتحار في يوم واحد بوزان‎
هسبريس من وزان
الخميس 01 مارس 2018 - 00:43

سجلت محاولتا انتحار يوم أمس الأربعاء بمدينة وزان؛ إذ استقبلت مصلحة مستعجلات مشفى أبو القاسم الزهراوي فتاتين على فترتين، إحداهما تناولت مبيدا للفئران، والثانية تناولت كمية كبيرة من عقار يستخدم في علاج الاضطرابات النفسية.

وفي تفاصيل الحادثين، أفادت مصادر هسبريس بأن فتاة تبلغ حوالي 18 سنة ولجت مصلحة المستعجلات عقب تناولها مبيدا للقوارض بهدف إنهاء حياتها، بمنزل أسرتها وسط حي شعبي بالجهة العليا من المدينة، ليتم استقبال حالة ثانية لفتاة تبلغ حوالي 16 سنة، أقدمت على تناول أدوية تعود لأحد أقاربها بهدف الانتحار.

مصادر متطابقة أكدت في اتصال بهسبريس أن الحادثين استنفرا عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية بوزان وأعوان السلطة، والذين حضروا إلى المرفق الصحي لمباشرة البحث والاستماع إلى المعنيتين، وجمع المعطيات لمعرفة الأسباب الواقفة وراء إقدامهما على فعلتهما .

وعملت أطر مشفى وزان على تمكين الفتاتين من غسيل للمعدة، مع الإسعافات الضرورية، لتتمكنا من مغادرة المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية.

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