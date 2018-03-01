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الرئيسية | حوادث | مسدس "ألعاب قوى" يستنفر الدرك في أمزميز

مسدس "ألعاب قوى" يستنفر الدرك في أمزميز

مسدس "ألعاب قوى" يستنفر الدرك في أمزميز
ابراهيم مغراوي
الخميس 01 مارس 2018 - 00:13

أوضح مصدر مسؤول من الدرك الملكي بإقليم أمزميز، لهسبريس، أن المسدس الذي عثر عليه يوم أمس الأربعاء بالمنطقة ليس حقيقيا، بل لا يعدو أن يكون مسدسا لإعطاء الانطلاقة في الألعاب الرياضية، كألعاب القوى.

وكانت أخبارٌ قد تحدثت عن العثور على مسدس تحت إناء طيني قرب بناية بحي "أمدل" بمدينة أمزميز التابعة لإقليم الحوز، الذي يوجد ضمن المجال الترابي لجهة مراكش أسفي، مما استنفر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز والسلطة المحلية والقوات المساعدة.

وكانت عناصر من الدرك الملكي نقلت المسدس المذكور، بأمر من النيابة العامة، إلى المركز القضائي الإقليمي للدرك الملكي بتحناوت، لإخضاعه للخبرة التقنية.

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