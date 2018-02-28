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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف حادثة انتحار شابة شنقا بفاس

الغموض يلف حادثة انتحار شابة شنقا بفاس

الغموض يلف حادثة انتحار شابة شنقا بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 28 فبراير 2018 - 23:15

أقدمت شابة، تبلغ من العمر 18 سنة، اليوم الأربعاء، بدوافع غامضة، على وضع حد لحياتها شنقا بمنزل أسرتها بجنان السويسري، التابع لمنطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية لم تكن تعاني، قيد حياتها، من أي اضطرابات نفسية، موردة أن والدتها خرجت من المنزل، تاركة إياها منهمكة في ترتيبه، غير أنها لدى عودتها إليه، بعد قضائها بعض الأغراض خارجه، فوجئت بوجود ابنتها مشنوقة بقطعة حبل بإحدى الغرف.

وفيما فتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات الحادث، تم نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح من لدن قسم الطب الشرعي، وذلك قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الفاسية الخميس 01 مارس 2018 - 01:32
هاذ ظاهرة الانتحار كثرات عند الشباب المراهقين الله بصبر عائلتها
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