الغموض يلف حادثة انتحار شابة شنقا بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أقدمت شابة، تبلغ من العمر 18 سنة، اليوم الأربعاء، بدوافع غامضة، على وضع حد لحياتها شنقا بمنزل أسرتها بجنان السويسري، التابع لمنطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية لم تكن تعاني، قيد حياتها، من أي اضطرابات نفسية، موردة أن والدتها خرجت من المنزل، تاركة إياها منهمكة في ترتيبه، غير أنها لدى عودتها إليه، بعد قضائها بعض الأغراض خارجه، فوجئت بوجود ابنتها مشنوقة بقطعة حبل بإحدى الغرف.

وفيما فتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات الحادث، تم نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح من لدن قسم الطب الشرعي، وذلك قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة.