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إيقاف مروجي "كالة" في صفوف تلاميذ السراغنة

إيقاف مروجي "كالة" في صفوف تلاميذ السراغنة
هسبريس من مراكش
الخميس 01 مارس 2018 - 04:38

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن قلعة السراغنة، الأربعاء، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج مخدر معروف بـ"الكالة" في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية.

واقتيد الموقوفان إلى مقر الشرطة القضائية للاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرض قضيتهما على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.

وحسب مصادر هسبريس فإن المتهمين، اللذين يمتلكان عربتين مجرورتين لبيع الحلويات، كانا يستغلان سذاجة بعض التلاميذ لترويج سمومهما؛ ما يؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي، ويساهم في انحراف البعض منهم، ويدفعهم إلى سلك سبيل الإجرام.

وأرجعت المصادر نفسها لجوء بعض التلاميذ المراهقين، من كلا الجنسين، إلى التعاطي للمخدرات، خاصة تلك التي تمنح شعورا بالحيوية والضحك الهستيري، إلى رغبتهم في إظهار الجرأة والقوة أمام الآخرين، بينما يفضلون الهروب من مشاكلهم الأسرية والشخصية.

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