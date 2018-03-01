24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:54
|12:45
|15:55
|18:27
|19:42
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- أخصائي: ثمان صدمات تحول متزوجات من "ورود" إلى أشواك
- فرنسا تدرس فرض غرامات مالية على المتحرشين
- جنازة مشجعي الرجاء
- رصيف الصحافة: دورية إسبانية تطلق النار لإيقاف زوارق مغربية
- فارس دكالة يدك شباك الفتح الرباطي بثلاثة أهداف
نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية (5.00)
قانون الاتجار بالبشر في المغرب .. عقوبات ثقيلة وانتقادات حقوقية (5.00)
- والد الزفزافي يدعو البرلمان الأوروبي إلى زيارة معتقلي "حراك الريف" - (125)
- صحة الملك محمد السادس توحّد مشاعر الزفزافي ومحتجي جرادة - (108)
- نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية - (102)
- "لوبي البوليساريو" يسعى إلى توريط المبعوث الأممي في اتفاق الصيد - (81)
- الصديقي: فراغ قانوني حول الصحراء وراء صفعة المحكمة الأوروبية - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف مروجي "كالة" في صفوف تلاميذ السراغنة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن قلعة السراغنة، الأربعاء، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج مخدر معروف بـ"الكالة" في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية.
واقتيد الموقوفان إلى مقر الشرطة القضائية للاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرض قضيتهما على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.
وحسب مصادر هسبريس فإن المتهمين، اللذين يمتلكان عربتين مجرورتين لبيع الحلويات، كانا يستغلان سذاجة بعض التلاميذ لترويج سمومهما؛ ما يؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي، ويساهم في انحراف البعض منهم، ويدفعهم إلى سلك سبيل الإجرام.
وأرجعت المصادر نفسها لجوء بعض التلاميذ المراهقين، من كلا الجنسين، إلى التعاطي للمخدرات، خاصة تلك التي تمنح شعورا بالحيوية والضحك الهستيري، إلى رغبتهم في إظهار الجرأة والقوة أمام الآخرين، بينما يفضلون الهروب من مشاكلهم الأسرية والشخصية.