"تشيكنوريس" يقع في قبضة "مخازنية إنشادن"

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أوقفت، الأربعاء، عناصر القوات المساعدة بملحقة قيادة بلفاع في جماعة إنشادن، ضواحي اشتوكة أيت باها، شابا في العشرينيات من العمر، لتهديده تلميذات بجانب الثانوية الإعدادية جابر ابن حيان بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وتدخلت مصالح السلطات المحلية والقوات المساعدة فور إخطارها بالواقعة، حيث تمكّنت من شلّ حركة الشاب، الملقب بـ"تشيكنوريس"، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة باستعمال السلاح الأبيض، على الرغم من مقاومته للتدخل الأمني.

وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، التي أودعته تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث والتحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته على أنظار القضاء مع السلاح الأبيض المحجوز.