24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5412:4515:5518:2719:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عندما تسقط البقرة.. (5.00)

  2. نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية (5.00)

  3. تقنيون يطالبون بالرفع من الأجور وإقرار تعويضات (5.00)

  4. قانون الاتجار بالبشر في المغرب .. عقوبات ثقيلة وانتقادات حقوقية (5.00)

  5. نافعة: السلطات المصرية تصادر كتب عابد الجابري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "تشيكنوريس" يقع في قبضة "مخازنية إنشادن"

"تشيكنوريس" يقع في قبضة "مخازنية إنشادن"

"تشيكنوريس" يقع في قبضة "مخازنية إنشادن"
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الخميس 01 مارس 2018 - 05:37

أوقفت، الأربعاء، عناصر القوات المساعدة بملحقة قيادة بلفاع في جماعة إنشادن، ضواحي اشتوكة أيت باها، شابا في العشرينيات من العمر، لتهديده تلميذات بجانب الثانوية الإعدادية جابر ابن حيان بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وتدخلت مصالح السلطات المحلية والقوات المساعدة فور إخطارها بالواقعة، حيث تمكّنت من شلّ حركة الشاب، الملقب بـ"تشيكنوريس"، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة باستعمال السلاح الأبيض، على الرغم من مقاومته للتدخل الأمني.

وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، التي أودعته تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث والتحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته على أنظار القضاء مع السلاح الأبيض المحجوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.