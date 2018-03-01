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الرئيسية | حوادث | الأمن يحقق مع شرطي لتسببه في فوضى بمراكش‎

الأمن يحقق مع شرطي لتسببه في فوضى بمراكش‎

الأمن يحقق مع شرطي لتسببه في فوضى بمراكش‎
هسبريس من الرباط
الخميس 01 مارس 2018 - 12:41

وضعت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، شرطيا رهن تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه لبحث قضائي بناء على تعليمات النيابة العامة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن دورية للأمن كانت قد أوقفت الشرطي المخالف، بسبب تعريضه للعاملين في محل عمومي لتهديد بواسطة أداة وأصفاد وظيفية، بعدما تم منعه من الدخول إلى المحل بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر، رفقة شخص آخر كان برفقته في حالة سكر، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث لترتيب المسؤوليات الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدالسلام الخميس 01 مارس 2018 - 13:35
يءسفني.سماع.او.قراءت.مثل.هاده.المواقف.
ولاسيمى.من.يقوم.بها.رجال.الشرطة.طبعا.
ليسوا.كلهم.هناك.الاغلبية.الساحقة.اناس.
طيبون.ومتدينون.ويعملون.بامن.وامانة.
البعض.تلعب.على.داكرتة.المخدرات.والخمر.
فيلتجء.احيانا.لي.يطبق.الفلام.المريكية.
ففي.الصباح.يصبح.في.شارع.نادما.وفي.
فمه.قبح.الله.الخمر
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11
2 - marocain الخميس 01 مارس 2018 - 13:37
في الصراحة الشرطي لازم يعطي المثال في الأخلاق و احترام القانون و تطبيقه مع الأسف يحدث العكس في حالات عديدة لم تعد تخفى على احد : شيكات من غير رصيد، سكر علني، تحريض على الفساد، نصب و احتيال، سيارة مسروقة، اختطاف ، سيارة شخصية من دون تأمين أو فينييت أو فحص تقني زجاج غامق وقوف غير قانوني ابتزاز مروجي المخدرات و التهريب .....لكن نستثني رجل الشرطة المخلص و المثالي
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14
3 - imilchil الخميس 01 مارس 2018 - 14:58
دبا عاد صفات...أش داك لشي شراب...اش داك لشي شطط في إستعمال السلطة...هادا كون كان فعاهد البصري يعلم الله أش راه إدير فختو المواطنين الدراوش !!! ( كنطلب من السيد الحموشي باش إوعي وغير العقلية السلطوية العقلية الافريقية وووو ....لكافة جهاز الشرطة ماشي غير الكسوة لكل مرة كتغير...
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4
4 - الشرطي إنسان عادي الخميس 01 مارس 2018 - 15:47
الشرطي إنسان عادي لكنه يواجه ضغوط رؤسائه و ضغوط العمل و ضغوط العائلة.

وهذه الضغوط تجعمل منه إنسانا "مضغوطا" رغم أن الشرطي في آخر المطاف

هو إبن الشعب.
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