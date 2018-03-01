الأمن يحقق مع شرطي لتسببه في فوضى بمراكش‎

هسبريس من الرباط

وضعت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، شرطيا رهن تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه لبحث قضائي بناء على تعليمات النيابة العامة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن دورية للأمن كانت قد أوقفت الشرطي المخالف، بسبب تعريضه للعاملين في محل عمومي لتهديد بواسطة أداة وأصفاد وظيفية، بعدما تم منعه من الدخول إلى المحل بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر، رفقة شخص آخر كان برفقته في حالة سكر، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث لترتيب المسؤوليات الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة.