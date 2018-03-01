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كُتّاب وآراء
الأمن يحقق مع شرطي لتسببه في فوضى بمراكش
وضعت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، شرطيا رهن تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه لبحث قضائي بناء على تعليمات النيابة العامة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن دورية للأمن كانت قد أوقفت الشرطي المخالف، بسبب تعريضه للعاملين في محل عمومي لتهديد بواسطة أداة وأصفاد وظيفية، بعدما تم منعه من الدخول إلى المحل بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر، رفقة شخص آخر كان برفقته في حالة سكر، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث لترتيب المسؤوليات الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ولاسيمى.من.يقوم.بها.رجال.الشرطة.طبعا.
ليسوا.كلهم.هناك.الاغلبية.الساحقة.اناس.
طيبون.ومتدينون.ويعملون.بامن.وامانة.
البعض.تلعب.على.داكرتة.المخدرات.والخمر.
فيلتجء.احيانا.لي.يطبق.الفلام.المريكية.
ففي.الصباح.يصبح.في.شارع.نادما.وفي.
فمه.قبح.الله.الخمر
وهذه الضغوط تجعمل منه إنسانا "مضغوطا" رغم أن الشرطي في آخر المطاف
هو إبن الشعب.