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الأمن يوقف متورطا في سرقة محل للبقالة بتمارة
أفلحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تمارة في توقيف شخص للاشتباه في مشاركته في جريمة سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، سبق وأن شكلت موضوع مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.
مصالح الأمن تفاعلت مع شكاية تقدم بها الضحية، الذي يمتلك محلا للبقالة بحي الوفاق، حول تعرضه للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وفتحت بشأنها بحثا مكن من خلال استغلال تسجيلات كاميرا المراقبة من تحديد هوية المشتبه فيهم، حيث تم توقيف أحدهم، فيما ما زالت التحريات جارية لتوقيف المشتبه فيه الثاني.
كما أسفرت إجراءات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل يكتريه المشتبه فيهما عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن عصي وسكاكين، بالإضافة إلى ملابس كان يرتديها المشتبه فيهم يوم الاعتداء، وكذا متعلقات شخصية متحصلة من عمليات السرقة.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
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