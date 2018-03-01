مسلسل قتل المتشردين يتواصل في منطقة سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

عُثر على جثة شخص يُرجّح أنه من المتشردين، يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، صباح اليوم الخميس بالقرب من السوق الجديد للخضر والفواكه في مدينة إنزكان، وهو المكان الذي شهد حادثة مماثلة قبل نحو شهر.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد عاينت المصالح الأمنية المختصة وجود آثار تعرض المفارق للحياة لاعتداء على مستوى الجانب العلوي من جسده، لاسيما في الرأس.

واستنفرت الواقعة مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة من أجل تحديد ظروف وأسباب وفاة المتشرد، بعد تكرار المشاهد نفسها بمناطق مختلفة بجهة سوس ماسة، التي راح ضحيتها أزيد من ست حالات في صفوف المتشردين.

ومازالت المصالح المعنية تسابق الزمن من أجل وقف المسلسل المتواصل لاستهداف المتشردين، عبر تعريضهم لتهشيم الرأس المفضي إلى الموت، منذ دجنبر من السنة الماضية، حيث شهدت مناطق بيوكرى، أولاد تايمة، إنزكان، آيت ملول وميناء أكادير، جرائم قتل مروعة في حق هؤلاء.