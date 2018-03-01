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الرئيسية | حوادث | مسلسل قتل المتشردين يتواصل في منطقة سوس

مسلسل قتل المتشردين يتواصل في منطقة سوس

مسلسل قتل المتشردين يتواصل في منطقة سوس
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 01 مارس 2018 - 18:50

عُثر على جثة شخص يُرجّح أنه من المتشردين، يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، صباح اليوم الخميس بالقرب من السوق الجديد للخضر والفواكه في مدينة إنزكان، وهو المكان الذي شهد حادثة مماثلة قبل نحو شهر.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد عاينت المصالح الأمنية المختصة وجود آثار تعرض المفارق للحياة لاعتداء على مستوى الجانب العلوي من جسده، لاسيما في الرأس.

واستنفرت الواقعة مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة من أجل تحديد ظروف وأسباب وفاة المتشرد، بعد تكرار المشاهد نفسها بمناطق مختلفة بجهة سوس ماسة، التي راح ضحيتها أزيد من ست حالات في صفوف المتشردين.

ومازالت المصالح المعنية تسابق الزمن من أجل وقف المسلسل المتواصل لاستهداف المتشردين، عبر تعريضهم لتهشيم الرأس المفضي إلى الموت، منذ دجنبر من السنة الماضية، حيث شهدت مناطق بيوكرى، أولاد تايمة، إنزكان، آيت ملول وميناء أكادير، جرائم قتل مروعة في حق هؤلاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - TAGADAT الخميس 01 مارس 2018 - 19:17
Les services de l ordre et les renseignements doivent installer des caméras alphrouge pour détecter ce creminele .
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4
2 - Iken الخميس 01 مارس 2018 - 19:26
لو كنت مسؤولا لقمت بوضع دمى على شكل متشردين في اماكن محدودة ومدروسة مع كامرات المراقبة تحت تصرف فريق عمل وكل شخص يقترب من الدمى لفحصها يتم تتبعه و تنقيطه يجب القبض على القاتل قبل الشروع في الفتك بالضحية الموالية في اسرع وقت ممكن لو لم يكونوا متشرذين لقامت القيامة
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16
3 - انزور نلمغرب الخميس 01 مارس 2018 - 19:28
ستة من الضحايا المتشردين بنفس الطريقة ولربما نفس الجاني ولا زال البحث جاريا عن مرتكب الجريمة انها نقطة استفهام كبيرة السؤال المطروح لو كان الضحايا من الا عيان او من خدام الدولة كيف سيكون التعامل مع الجريمة ’’’ولكن لما انهم مجرد متشردين فلا وطن لهم ولا حقوق
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4 - wood الخميس 01 مارس 2018 - 19:29
الامن في المغرب هو امن نفسه و امن المخزن اما امن المواطنين فهو اخر شيء تفكر فيه اجهزة الامن . اما بالنسبة للمتشردين الذين يتم تصفيتهم بطريقة بشعة واحدا تلو الاخر فبالنسبة لهذه الاجهزة الامر ليس له اية اهمية بل ربما يقدم اهم خدمة مجانية !!!
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11
5 - مواطن2 الخميس 01 مارس 2018 - 19:33
لما تصرح بعض المنابر الاعلامية عن متسول وجدت بحوزته مبالغ مالية بالتفاصيل وبالصورة وتشهر بهدا الامر....ما دا ينتظر بعد دلك....وقد سبق الحديث عن هدا الامر في عدة مقالات وقال الكثير من المعلقين بضرورة الكتمان التام لما يتعلق الامر بمتسولين ضبطت في حوزتهم مبالغ مالية....ونتيجة للتشهير بهم اصبحوا معرضين للقتل...اي عيب في ان يكون المتشرد مالكا لمبلغ من المال جمعه على مدى عقود من الزمن.؟ العيب في التشهير به.
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