24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5412:4515:5518:2719:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عندما تسقط البقرة.. (5.00)

  2. أكثر من 10 آلاف مغربي تبرعوا بالدم مؤخرا (5.00)

  3. صمود الفلاحة العائلية يدعم الواحات المغربية أمام التقلبات المناخية (5.00)

  4. رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)

  5. آلة تقتل مستخدما بحد السوالم نواحي برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | فتاة تلقي نفسها من طابق علوي بنواحي سطات

فتاة تلقي نفسها من طابق علوي بنواحي سطات

فتاة تلقي نفسها من طابق علوي بنواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 01 مارس 2018 - 14:19

خضعت جثة إحدى النساء للتشريح الطبّي من قبل طاقم مختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، اليوم الخميس، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما أقدمت على رمي نفسها من الطابق الثالث لأحد المنازل بالجماعة الترابية كيسر نواحي سطات، في خطوة منها لوضع حد لحياتها.

فتاة تنتحر

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة في عقدها الثالث، مطلّقة ولها ابن، رمت نفسها من الطابق الثالث لمنزل إحدى قريباتها بكيسر أولاد سيدي بن داوود، وأصيبت إصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وزادت المصادر أن الحادث استدعى انتقال عناصر من الدرك الملكي بمركز كيسر سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية بقيادة أولاد سيدي بن داوود، وأفراد من الوقاية المدنية، وجرى نقل الضحية على وجه السرعة نحو مستعجلات سطات قصد العلاج.

وأردفت المصادر أن الطبيب المداوم أمر بإجراء فحوصات بالأشعة قبل إدخال السيدة قسم الإنعاش نظرا لتدهور حالتها الصحية، لكنها فارقت الحياة، ليتمّ وضع جثتها بقسم الأموات رهن إشارة التشريح الطبي، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك كيسر لتحديد أسباب الوفاة، مرجحة أن يكون إقدام الهالكة على الانتحار نتيجة معاناتها من مضاعفات أمراض نفسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مهاجر الخميس 01 مارس 2018 - 14:43
السلام عليكم.
ارواح تضيع!!! من المسوءول???. ان لله وانا اليه راجعون!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
2 - اللهم إرحم عبادك الخميس 01 مارس 2018 - 15:06
اللهم إرحم عبادك و تجاوز عن سيئاتهم برحمتك و بمشيئتك و مغفرتك يا أرحم الراحمين . آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
3 - ادريس الخميس 01 مارس 2018 - 17:14
رحم الله الفقيدة وآلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان انا لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - stat tsati الخميس 01 مارس 2018 - 18:10
سطات والنواحي كثرت فيها الأمراض النفسية وجميع الموبقات بدءا بالتشمكير .... على المسؤولين التدخل لوقف النزيف والبداية تكون بتشجيع اهل البادية على المكوث في أرضهم مثلما فعل أردوغان عندما اقترح 300 رأس من الماشية لكل فلاح يتعهد بألا يترك أرضه ... انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.