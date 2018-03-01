فتاة تلقي نفسها من طابق علوي بنواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

خضعت جثة إحدى النساء للتشريح الطبّي من قبل طاقم مختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، اليوم الخميس، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما أقدمت على رمي نفسها من الطابق الثالث لأحد المنازل بالجماعة الترابية كيسر نواحي سطات، في خطوة منها لوضع حد لحياتها.

فتاة تنتحر

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة في عقدها الثالث، مطلّقة ولها ابن، رمت نفسها من الطابق الثالث لمنزل إحدى قريباتها بكيسر أولاد سيدي بن داوود، وأصيبت إصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وزادت المصادر أن الحادث استدعى انتقال عناصر من الدرك الملكي بمركز كيسر سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية بقيادة أولاد سيدي بن داوود، وأفراد من الوقاية المدنية، وجرى نقل الضحية على وجه السرعة نحو مستعجلات سطات قصد العلاج.

وأردفت المصادر أن الطبيب المداوم أمر بإجراء فحوصات بالأشعة قبل إدخال السيدة قسم الإنعاش نظرا لتدهور حالتها الصحية، لكنها فارقت الحياة، ليتمّ وضع جثتها بقسم الأموات رهن إشارة التشريح الطبي، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك كيسر لتحديد أسباب الوفاة، مرجحة أن يكون إقدام الهالكة على الانتحار نتيجة معاناتها من مضاعفات أمراض نفسية.