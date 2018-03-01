24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:54
|12:45
|15:55
|18:27
|19:42
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- أخصائي: ثمان صدمات تحول متزوجات من "ورود" إلى أشواك
- تجار الأعشاب ينعشون مبيعات "المُهيجات الجنسية" المهربة بالمغرب
- فرنسا تدرس فرض غرامات مالية على المتحرشين
- عمال وساطة فوسفاطيون يحتجون في خريبكة
- سلطات فاس تحرر مدارة بندباب من الباعة الجائلين
صمود الفلاحة العائلية يدعم الواحات المغربية أمام التقلبات المناخية (5.00)
رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)
- صور تُظْهر تعافي الملك محمد السادس ومغادرته المصحة الفرنسية - (112)
- أخصائي: ثمان صدمات تحول متزوجات من "ورود" إلى أشواك - (108)
- بوتين يستعرض الصاروخ النووي "الشيطان" فوق الأراضي الأمريكية - (75)
- القاعات السينمائية ترفض عرض الأفلام الأمازيغية وتطالب بالدبلجة - (67)
- جامعي مغربي: الدعوة إلى التعليم بالدارجة تدليس ومطلب استعماري - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على أسلحة نارية وأزيد من 300 خرطوشة بشقة في الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات إخفاء مجموعة من الأسلحة النارية في سقف إحدى الشقق المخصصة لنشاط مهني، فضلا عن تحديد الشخص أو الأشخاص المشتبه تورطهم في حيازتها وإخفائها.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت ببلاغ من شخص يجري بعض الإصلاحات على الشقة المذكورة، مفاده العثور على كيس بلاستيكي مشكوك في محتوياته ضمن السقف الجبصي، حيث تم العثور بداخله على أربعة أسلحة نارية، وسلاح رشاش يعلوه الصدأ، وبندقية صيد، وكاتمين للصوت، علاوة على ذخيرة تتكون من 301 خرطوشة من مختلف الأعيرة.
وأضاف المصدر أنه يجري حاليا إخضاع هذه الأسلحة للخبرات التقنية والباليستيكية الضرورية، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، مع الإشارة الى أن هذه الشقة كانت شاغرة لمدة ناهزت أكثر من خمس سنوات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
حتى الخلايا التي نسمع عنها في نشرات الأخبار معضمها يسقط ببلاغات كهذه .
و فين كنتوا فاش ادخل هاذ العجب ؟
كون ما هاذ البريكول كون مشاوا فيها عباد الله .
هاذشي راه خطر على الشعب و الدولة.. هاذشي داز فالديوانة ؟
تكثر الضجة عندما يتعلق الامر بالسلاح الناري
لأنه يمكن تصويبه ضد مسؤول كبير من اي زاوية او نافدة عن بعد و يمكن أن يصيب هدفه بدقة
أما بوزبال بحالي لا يهم
إموت بالسكين ولا بكصيدة ولا بالجوع ماشي مهم
فهمتي دبا علاش الجهاز المخزني يتدخل بقوة كلما تعلق الامر ب المسدسات و البنادق و لا يهتم بتاتا بالسكاكين
نعاود نوضح ليك اكثر
لان هناك اسياد حياتهم غالية و تستحق الحماية
وهناك عبيد نصيبهم الحكرة و الاقصاء بدريعة جوع كلبك اتبعك