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العثور على أسلحة نارية وأزيد من 300 خرطوشة بشقة في الرباط

العثور على أسلحة نارية وأزيد من 300 خرطوشة بشقة في الرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 01 مارس 2018 - 15:07

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات إخفاء مجموعة من الأسلحة النارية في سقف إحدى الشقق المخصصة لنشاط مهني، فضلا عن تحديد الشخص أو الأشخاص المشتبه تورطهم في حيازتها وإخفائها.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت ببلاغ من شخص يجري بعض الإصلاحات على الشقة المذكورة، مفاده العثور على كيس بلاستيكي مشكوك في محتوياته ضمن السقف الجبصي، حيث تم العثور بداخله على أربعة أسلحة نارية، وسلاح رشاش يعلوه الصدأ، وبندقية صيد، وكاتمين للصوت، علاوة على ذخيرة تتكون من 301 خرطوشة من مختلف الأعيرة.

وأضاف المصدر أنه يجري حاليا إخضاع هذه الأسلحة للخبرات التقنية والباليستيكية الضرورية، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، مع الإشارة الى أن هذه الشقة كانت شاغرة لمدة ناهزت أكثر من خمس سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Hamido. الخميس 01 مارس 2018 - 15:31
لا أدري لماذا دا تحدث هده الضجة كلما تعلق الأمر بسلاح ناري.واضن أن المغربي يصاب بالهلع كلما سمع بدالك .رغم أن حوادث القتل تكون غالبا بالسكين أو في الطرقات ...ربما لسنا متعودين على رؤية المسدسات والبنادق.وسترون التعليقات المخيفة...انشروا من فضلكم وشكرا
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105
2 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 01 مارس 2018 - 15:33
عندما تفشل تبريرات القبض على الخلايا المصطنعة؟! لابد الان ان يبحث المسؤولون الأمنيون عن تبريرات اخرى لها علاقة باسلحة أصحابها من العفاريت والأشباح ؟!؟...ليس هناك فشل للنموذج التنموي فقط بل هناك فشل شامل ...؟!؟
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45
3 - منير التولالي الخميس 01 مارس 2018 - 15:35
ههههههه نحن و الحمد لله لدينا دولة كل مواطنيها من المخبرين , فلا خوف عليها , و غالب الظن أن هذا الجباص فتح الكيس ظنا منه أن بداخله كنز , فلما وجده ملغما بالمسدسات و الخرطوش و كاتم الصوت سارع إلى إخبار الشرطة .
حتى الخلايا التي نسمع عنها في نشرات الأخبار معضمها يسقط ببلاغات كهذه .
و فين كنتوا فاش ادخل هاذ العجب ؟
كون ما هاذ البريكول كون مشاوا فيها عباد الله .
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103
4 - طينجيطانوس الخميس 01 مارس 2018 - 15:43
السلاح رجع منتشر بزاف فالمغرب مبقينا فاهمين والو..

هاذشي راه خطر على الشعب و الدولة.. هاذشي داز فالديوانة ؟
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29
5 - silahi الخميس 01 مارس 2018 - 15:43
هاذشي باينة فيه قديم من عهد المقاومة ههه
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42
6 - beeman الخميس 01 مارس 2018 - 15:51
الرشاش هو من نوع ''عوزي '' الإسرائيلي الصنع وهو صغير الحجم مقارنة مع m16 أو Ak47 ويستعمل في التصفيات الجسدية لسهولة اخفاءه وكانت الصوت يدل على وجود عمل استخباراتي أجنبي. وجب الرجوع إلى المكتري السابق لمعرفة الأسباب. مسبقا أقول لكم إن الموضوع سيطوى لأن الموضوع فيه إن وأخواتها.
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75
7 - hellogelo الخميس 01 مارس 2018 - 15:54
سلاح قديم..من عهد الاستعمار واقيلا..مولاه تلقاه راع عند الرفيق الاعلى ههه
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30
8 - [email protected] الخميس 01 مارس 2018 - 16:16
يا ترى لو ان الكيس كان مليئا بالاموال ، هل كان الجباص ليخبر الشرطه ؟! هههه هدا مجرد تساؤل بريئ ههه
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25
9 - Dragonbread الخميس 01 مارس 2018 - 16:49
هذا النوع من الاسلحة هو لرجال المخبرات وليس لعصبات او المفيا.
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25
10 - مول الخير الخميس 01 مارس 2018 - 17:14
واش الكباص تشاور مع مول الشقة قبل مايخبر الامن ياك ماشي ديالو
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-15
11 - أمازيغ مراكشي الخميس 01 مارس 2018 - 17:20
هذه غالبا أفعال المتطرفين الإسلامين السلفيين خاصة الدواعش منهم الذين يحلمون بالدولة الإسلامية الداعشية و قلب الحكم و تطبيق إجرامهم المقدس و لكن الشعب المغربي و دولته لهم بالمرصاد
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-46
12 - أدربال الخميس 01 مارس 2018 - 19:18
الى Hamido
تكثر الضجة عندما يتعلق الامر بالسلاح الناري
لأنه يمكن تصويبه ضد مسؤول كبير من اي زاوية او نافدة عن بعد و يمكن أن يصيب هدفه بدقة
أما بوزبال بحالي لا يهم
إموت بالسكين ولا بكصيدة ولا بالجوع ماشي مهم
فهمتي دبا علاش الجهاز المخزني يتدخل بقوة كلما تعلق الامر ب المسدسات و البنادق و لا يهتم بتاتا بالسكاكين
نعاود نوضح ليك اكثر
لان هناك اسياد حياتهم غالية و تستحق الحماية
وهناك عبيد نصيبهم الحكرة و الاقصاء بدريعة جوع كلبك اتبعك
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7
13 - كمال سلا الخميس 01 مارس 2018 - 19:30
بالنسبة للمشكل اسي المدير العام لاءمن الوطني هناك مشكل في كراء الشقق من دون اي قانون يدكر وعن تجربتنا في اقامة سكنية يقوم ملاكين بكراء الشقق المستغنين عنها لاءشخاص حتى سنديك العمارة لايعرف منهم الاشخاص الدين يكترون تلك الشقة وفي مادا تستغل وهنا تغرة صغيرة ورؤها مصاءب كبيرة اصحاب الشقق الفارغة لايهمهم الا الربح السريع فالمادا لايخرج قانون يجبر اصحاب الشقق بالتصريح لدى المقاطعة التابع لها مقر السكن قصد الاءدلاء من يسكن تلك الشقق وبتعاون مع سنديك العمارة قصد تكليفه بالتحقق من هوية الاشخاص القاطنين بتلك الشقق واخبار السلطات بدالك وفي حالة امتناع صاحب الشقة عن هدا الاءجراء يصبح من حق السلطة متابعة المعني بالءمر بالمتابعة القضاءية كما هو معمول به في دول اخرى من اجل سلامة وامن المواطنين المغاربة والاءجانب .اظن الاءمر بسيط السيد المدير العام مع تحياتي وتقديري
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4
14 - حاظي تبرگيگ الخميس 01 مارس 2018 - 19:39
ما دام سلاح يعلوه الصدء يعني ان تلك الاسلحة لها سنين عديدة في المكان الذي وجدها فيه عامل الصيانة قد تكون خلية ارهابية كانت تسكن في تلك الشقة وغادرت المكان منذ زمن تاركة ذخيرتها ربما لم تعد في حاجة لها او تكون قد وصلت عند زعيمها الارهابي البغدادي من زمن طويل ومن يدري .
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-1
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