العثور على أسلحة نارية وأزيد من 300 خرطوشة بشقة في الرباط

هسبريس من الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات إخفاء مجموعة من الأسلحة النارية في سقف إحدى الشقق المخصصة لنشاط مهني، فضلا عن تحديد الشخص أو الأشخاص المشتبه تورطهم في حيازتها وإخفائها.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت ببلاغ من شخص يجري بعض الإصلاحات على الشقة المذكورة، مفاده العثور على كيس بلاستيكي مشكوك في محتوياته ضمن السقف الجبصي، حيث تم العثور بداخله على أربعة أسلحة نارية، وسلاح رشاش يعلوه الصدأ، وبندقية صيد، وكاتمين للصوت، علاوة على ذخيرة تتكون من 301 خرطوشة من مختلف الأعيرة.

وأضاف المصدر أنه يجري حاليا إخضاع هذه الأسلحة للخبرات التقنية والباليستيكية الضرورية، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، مع الإشارة الى أن هذه الشقة كانت شاغرة لمدة ناهزت أكثر من خمس سنوات.