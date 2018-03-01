آلة تقتل مستخدما بحد السوالم نواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، اليوم الخميس، بإجراء تشريح طبي لجثة مستخدم في إحدى الوحدات الصناعية بمنطقة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد، فارق الحياة بعدما حوّلت آلة صناعية جسده إلى أشلاء.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مؤكدة فإن المستخدم "أ،أ"، وهو في عقده الثاني، كان يقوم قيد حياته بعمله في وحدة مختصة في صنع الحلويات بمنطقة السوالم، إلا أنه انزلق لأسباب مجهولة فوق آلة حولته إلى أشلاء.

وحضر إلى الوحدة الصناعية ممثل عن السلطات المحلية، وعناصر من الدرك الملكي بمركز السوالم، قامت بمعاينة جثة الهالك، وتوجيهها عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة الرحمة، لفائدة البحث القضائي، لتحديد ظروف مصرع المستخدم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة ببرشيد.