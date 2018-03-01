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الرئيسية | حوادث | آلة تقتل مستخدما بحد السوالم نواحي برشيد

آلة تقتل مستخدما بحد السوالم نواحي برشيد

آلة تقتل مستخدما بحد السوالم نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 01 مارس 2018 - 17:35

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، اليوم الخميس، بإجراء تشريح طبي لجثة مستخدم في إحدى الوحدات الصناعية بمنطقة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد، فارق الحياة بعدما حوّلت آلة صناعية جسده إلى أشلاء.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مؤكدة فإن المستخدم "أ،أ"، وهو في عقده الثاني، كان يقوم قيد حياته بعمله في وحدة مختصة في صنع الحلويات بمنطقة السوالم، إلا أنه انزلق لأسباب مجهولة فوق آلة حولته إلى أشلاء.

وحضر إلى الوحدة الصناعية ممثل عن السلطات المحلية، وعناصر من الدرك الملكي بمركز السوالم، قامت بمعاينة جثة الهالك، وتوجيهها عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة الرحمة، لفائدة البحث القضائي، لتحديد ظروف مصرع المستخدم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة ببرشيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن الخميس 01 مارس 2018 - 18:09
لا حول ولا قوة إلا بالله انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان.يوجد اكثر من خمسة وتسعون في المئة بدون اوراق العمال والحكومة غير مهتمة لهدا الموضوع.لأن اغلب المستخدمون هم فقراء ..............
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18
2 - مواطنة الخميس 01 مارس 2018 - 18:53
مادام ان هناك مصانع ومعامل فلابد ان تكون فيها الات يجب الحذر منها ومادام ان هناك الات فلابد ان تكون هناك حوادث قاتلة ونتيجة لكل ماسبق تم انشاء الاتحاد العام للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل وغيرهما للدفاع عن منكوبي وقتلى المصانع والشركات، لا مسؤولية لاحد في حوادث الشغل التلقائية ورحم الله هذا القتيل، مسؤولية ارباب المصانع تاتي بعد هذه الحوادث وليس قبلها وهذه المسؤوبية تتمثل في التعاون مع القضاء لكي ينال اهل القتيل كل حقوقهم المتمثلة في الدية وغيرها ولا راد لقضاء الله .
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3
3 - abdou الخميس 01 مارس 2018 - 19:35
السلام عليكم -
إلا أنه انزلق لأسباب مجهولة افوق آلة حولته إلى أشلاء....على اي تشريح طبي تتكلمو , الالة رجعاتو كفتة.... اما حادتة شغل الا تصفيت حساب صافي الله رحموا وصبرولديه ديما كتجي غير فدرويش والفقيرنحن في حاجة لتوعية.
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1
4 - المهدي الخميس 01 مارس 2018 - 19:38
لكل آلة اجراءات الامان يجب أن تتخذ.les mesures de sécurité. لابد من اتخاذها في معاملنا . يجب اتخاذ اجراءات صارمة من لدن ارباب المعامل لحماية الإنسان .
مزيدا من الحيطة والحذر . مزيدا من توعية العمال وتنبيه المشغلين.
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