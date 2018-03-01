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الرئيسية | حوادث | أمن فاس يوقف متورطين بالسرقة وتعنيف موظفين

أمن فاس يوقف متورطين بالسرقة وتعنيف موظفين

أمن فاس يوقف متورطين بالسرقة وتعنيف موظفين
هسبريس من الرباط
الخميس 01 مارس 2018 - 21:16

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصر؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، مع إحداث عاهة مستديمة.

وكانت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس قد تدخلت لتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في السرقة وتبادل الضرب والجرح، "قبل أن يعمد أفراد من عائلتيهما إلى تعريض شرطيين لاعتداء خطير بواسطة غاز مسيل للدموع، وباستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في إصابة حارس أمن بجرح بليغ فقد إثره عينه اليسرى بشكل نهائي، في حين أصيب مفتش شرطة ممتاز بجروح بليغة، من بينها بتر أحد أصابعه"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

الأبحاث والتدخلات التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية بمدينة فاس، وفق المصدر ذاته، أسفرت عن توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذا الاعتداء، كما تم حجز ثلاثة أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء على الشرطيين، وكذا سيارتين تم استخدامهما في الفرار من مكان الجريمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما أخضعت القاصر للوضع تحت المراقبة؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. بينما أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليماته لوالي أمن فاس للتكفل بوضعية الشرطيين المصابين، وتمكينهما من جميع المساعدات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - غيور على بلده الخميس 01 مارس 2018 - 21:28
يجب انزال اقصى العقوبات في حق المعتدين على الساهرين على امن الوطن والمواطنين.ونسال الله ان يعجل بشفاء المصابين.
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62
2 - Jawad الخميس 01 مارس 2018 - 21:56
يجب انزال عقوبة الاعدام في حق هده ;; وا;لشفاء العاجل لرجال الامن الوطني
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43
3 - المواطنة الخميس 01 مارس 2018 - 22:00
مرت.اخرى.ينتصرون.من.يتبجحون.بحقوق.الانسان.
ويمتيعون.المجرمين.بالعفو.
اصحاب.الصوابق.يعودن.كفلام.ليويسترن.للنتقام
هده.المرت.اسهدفوا.موضفين.والامن.
انهم.اصبحوا.لايخشون.شيء.
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27
4 - سامي الخميس 01 مارس 2018 - 22:05
على الدولة ان تتدخل لحماية المواطنين ماشي حتى يتعرض العنصر او احد رجال الامن لاعتداء
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19
5 - محمد الخميس 01 مارس 2018 - 22:10
جاء في التعليق "عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية"

ألم يان للدولة أن تتوقف عن اصدار العفو على المجرمين بطريقة عشوائية!!!!
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34
6 - اجديك الخميس 01 مارس 2018 - 22:17
عدد كبير من المواطنين أصبحوا يفكرون في مغادرة الوطن الحبيب مرغمين بسبب هدا الوباء وهاته الكاينات الضارة؛ الجريمة تكاترت وبشكل كبير يصعب معه التكهن بما تخفيه الأيام وأصبحنا نخاف ونحن في سياراتنا ونحن في أماكن معزولة؛ نخاف على ابناينا ولانرتاح إلا عندما يعودون إلي البيت؛ اشنوا هدا؛ لا لا مش ممكن....
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19
7 - chihab الخميس 01 مارس 2018 - 22:52
ما نراه ونسمعه يوميا من تفشي للجريمة بشكل خطير سببه الأول والأخير هي الدولة لأنها ببساطة تخلة عن دورها المعتاد التي كانت تقوم به من ردع للمجرمين كما كان الحال عليه في الستينات والسبعينات والتمانينات عندما كان الفرد لا يستطيع حتى ان ينضر إلى الشرطي إلا وعينه إلى الأرض وعندما كان السجن سجنا فعندما كان المجرم عند خروجه من السجن يفكر مليار مرة قبل أن يعود إلى السجن لكن على زماننا هذا أصبح السجن مكان الاستجمام خمس نجوم بالمختصر المفيد الدولة فقدة هيبتها فهذا هو مصدر الخطر الذي أصبح يهدد استقرار المغرب على الدولة أن تستعيد هيبتها التي ضاعت وأن تخرس جمعيات ما يسمى بحقوق الإنسان لأنها ببساطة جمعيات عميلة الأجنبي تسعى لاحذات الفوضى في البلاد الشرطة التي تسهر على أمن المواطن والوطن ينكل بها بهاذا الشكل فما بالك بالمواطن العادي أليست هاته هي الفوضى
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18
8 - جمال الخميس 01 مارس 2018 - 23:05
شرطي في ريعان شبابه فقد عينه واخر فقد اصبعه لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم .
لو ان شرطي اقتلع عين مواطن لقامت الدنيا ولاسترزقت فعاليات المجتمع المدني .
اه ثم اه ماذا نفعل في هذا البلد ?
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20
9 - Fes الخميس 01 مارس 2018 - 23:14
صراحة البوليس كيدير اكثر من جهدو ! لكن المشكل فالاحكام القضائية الجد مخففة !
واش اعباد الله بنادم كيتشد هاز معاه سيف ديال خالد بن الوليد كيڭريسي فالناس ونهار المحاكمة ياخد عام ونصف ولا عامين ! ديالاش هادا عار الله !
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22
10 - آية الخميس 01 مارس 2018 - 23:26
الله يشفي الشرطيين المصابين .مبقناش تنحسو بالامان المجرمين مبقاوش تيخافو حيت مكاينش العقاب تيضربو ويقتلو تيشدوهم ويطلقوهم حسبنا الله ونعم الوكيل
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