أمن فاس يوقف متورطين بالسرقة وتعنيف موظفين

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصر؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، مع إحداث عاهة مستديمة.

وكانت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس قد تدخلت لتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في السرقة وتبادل الضرب والجرح، "قبل أن يعمد أفراد من عائلتيهما إلى تعريض شرطيين لاعتداء خطير بواسطة غاز مسيل للدموع، وباستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في إصابة حارس أمن بجرح بليغ فقد إثره عينه اليسرى بشكل نهائي، في حين أصيب مفتش شرطة ممتاز بجروح بليغة، من بينها بتر أحد أصابعه"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

الأبحاث والتدخلات التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية بمدينة فاس، وفق المصدر ذاته، أسفرت عن توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذا الاعتداء، كما تم حجز ثلاثة أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء على الشرطيين، وكذا سيارتين تم استخدامهما في الفرار من مكان الجريمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما أخضعت القاصر للوضع تحت المراقبة؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. بينما أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليماته لوالي أمن فاس للتكفل بوضعية الشرطيين المصابين، وتمكينهما من جميع المساعدات الضرورية.