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كُتّاب وآراء
أمن فاس يوقف متورطين بالسرقة وتعنيف موظفين
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصر؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، مع إحداث عاهة مستديمة.
وكانت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس قد تدخلت لتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في السرقة وتبادل الضرب والجرح، "قبل أن يعمد أفراد من عائلتيهما إلى تعريض شرطيين لاعتداء خطير بواسطة غاز مسيل للدموع، وباستخدام أسلحة بيضاء، ما تسبب في إصابة حارس أمن بجرح بليغ فقد إثره عينه اليسرى بشكل نهائي، في حين أصيب مفتش شرطة ممتاز بجروح بليغة، من بينها بتر أحد أصابعه"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
الأبحاث والتدخلات التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية بمدينة فاس، وفق المصدر ذاته، أسفرت عن توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذا الاعتداء، كما تم حجز ثلاثة أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء على الشرطيين، وكذا سيارتين تم استخدامهما في الفرار من مكان الجريمة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما أخضعت القاصر للوضع تحت المراقبة؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. بينما أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليماته لوالي أمن فاس للتكفل بوضعية الشرطيين المصابين، وتمكينهما من جميع المساعدات الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
ويمتيعون.المجرمين.بالعفو.
اصحاب.الصوابق.يعودن.كفلام.ليويسترن.للنتقام
هده.المرت.اسهدفوا.موضفين.والامن.
انهم.اصبحوا.لايخشون.شيء.
ألم يان للدولة أن تتوقف عن اصدار العفو على المجرمين بطريقة عشوائية!!!!
لو ان شرطي اقتلع عين مواطن لقامت الدنيا ولاسترزقت فعاليات المجتمع المدني .
اه ثم اه ماذا نفعل في هذا البلد ?
واش اعباد الله بنادم كيتشد هاز معاه سيف ديال خالد بن الوليد كيڭريسي فالناس ونهار المحاكمة ياخد عام ونصف ولا عامين ! ديالاش هادا عار الله !