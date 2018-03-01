شابة تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة الداخلة

هسبريس من الداخلة

وضعت شابة تبلغ من العمر حوالي 29 سنة، اليوم الخميس بحي الوحدة بمدينة الداخلة، حدا لحياتها شنقا.

وحسب مصادر هسبريس فإن أسباب الحادث قد تكون راجعة إلى أن الهالكة "ا.ح" كانت تعاني من الاكتئاب قيد حياتها.

وحضرت إلى مكان الواقعة عناصر من الشرطة العلمية والتقنية؛ بينما جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الأليم.

النيابة العامة أمرت بإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي، للتأكد من سبب وفاتها؛ مع إيداعها مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة .