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كُتّاب وآراء
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شابة تضع حدا لحياتها شنقا بمدينة الداخلة
الخميس 01 مارس 2018 - 22:15
وضعت شابة تبلغ من العمر حوالي 29 سنة، اليوم الخميس بحي الوحدة بمدينة الداخلة، حدا لحياتها شنقا.
وحسب مصادر هسبريس فإن أسباب الحادث قد تكون راجعة إلى أن الهالكة "ا.ح" كانت تعاني من الاكتئاب قيد حياتها.
وحضرت إلى مكان الواقعة عناصر من الشرطة العلمية والتقنية؛ بينما جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الأليم.
النيابة العامة أمرت بإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي، للتأكد من سبب وفاتها؛ مع إيداعها مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - ahmed الخميس 01 مارس 2018 - 22:31
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفى لها وارحمها بجوارك يارب.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
2 - abdellah الخميس 01 مارس 2018 - 22:37
انا لله وإنا إليه راجعون ....ما بقى ميتعجب فهاد لبلاد ليحفضنا أوصافي
3 - Abdelkhalek الخميس 01 مارس 2018 - 23:52
لا حول ولا قوة الا بالله.ان الانتحار محرم عقائديا.ولكن لانعرف الأسباب. ربما الكأبة أو مشاكل تفوق طاقتها ؟ على كل حال نطلب لها الغفران والرحمة من الله الغفور الرحيم.وان لله وان اليه راجعون.
4 - said الجمعة 02 مارس 2018 - 01:25
ان لله وان اليه راجعون .هدا من نتائج فراغ الروح. غفر الله لها ولنا
5 - Omar الجمعة 02 مارس 2018 - 03:37
الاكتئاب هو عدم وجود سبل العيش الكريم في هده البلاد التي تدفع المواطن للتفكير في الحد من حياته.
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