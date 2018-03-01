قضاء مراكش يدين الجزولي بسنة موقوفة التنفيذ

إبراهيم مغراوي من مراكش

أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الستار على القضية التي عرفت لدى سكان بهجة الجنوب بـ"إكراميات الجزولي"، بإدانة عمر الجزولي، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء، وزين الدين الزرهوني، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأسبق بالجماعة ذاتها، بسنة موقوفة التنفيذ؛ فيما حكمت ببراءة نائبه عبد الله رفوش والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق، في الملف الاستئنافي نفسه.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها مسؤولي المجلس السابق بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن "تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة".

وتابعت النيابة العامة الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمراكش، إلى جانب عبد الله رفوش المعروف بـ"ولد العروسية" وموظفين جماعيين، على خلفية هذا الملف، بتهم من بينها "تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها".