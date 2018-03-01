24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5212:4515:5518:2819:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. ما بعد الإجازة (5.00)

  2. أكثر من 10 آلاف مغربي تبرعوا بالدم مؤخرا (5.00)

  3. صمود الفلاحة العائلية يدعم الواحات المغربية أمام التقلبات المناخية (5.00)

  4. فتاة تلقي نفسها من طابق علوي بنواحي سطات (5.00)

  5. رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قضاء مراكش يدين الجزولي بسنة موقوفة التنفيذ

قضاء مراكش يدين الجزولي بسنة موقوفة التنفيذ

قضاء مراكش يدين الجزولي بسنة موقوفة التنفيذ
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 01 مارس 2018 - 23:40

أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الستار على القضية التي عرفت لدى سكان بهجة الجنوب بـ"إكراميات الجزولي"، بإدانة عمر الجزولي، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء، وزين الدين الزرهوني، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأسبق بالجماعة ذاتها، بسنة موقوفة التنفيذ؛ فيما حكمت ببراءة نائبه عبد الله رفوش والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق، في الملف الاستئنافي نفسه.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها مسؤولي المجلس السابق بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن "تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة".

وتابعت النيابة العامة الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمراكش، إلى جانب عبد الله رفوش المعروف بـ"ولد العروسية" وموظفين جماعيين، على خلفية هذا الملف، بتهم من بينها "تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - جريء الخميس 01 مارس 2018 - 23:49
احسن قضاء في اجمل بلد في العالم!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
2 - علال كبور الخميس 01 مارس 2018 - 23:59
ليس بتاتا بهذه الأحكام يريدون إصلاح الوضع ومحاربة الفساد !!!
يقولون لكم موتوا بالضيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - المراكشي الجمعة 02 مارس 2018 - 00:03
و يبقى الحكم من 5 سنوات إلى 10 سنوات على من سرق بيضة أو قطعة خبز لسد رمق الجوع و العطش.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - hamada الجمعة 02 مارس 2018 - 00:06
لو كان الجزولي من الذين يحاربون الريع و الفساد و المفسدين لكان الحكم قاسيا جدا.
رحم الله قضاءنا و أسكنه فسيح جناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
5 - مواطن الجمعة 02 مارس 2018 - 00:30
si un coupable méritait un an de sursis je me demande comment il ne serait pas condamné à 3 ou 4 mois ferme !!! je vous prie de m expliquer cette inadéquation !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - عادل الجمعة 02 مارس 2018 - 00:31
ابكي على حالك يا وطني. متى تزول الانانية و حب الذات من قلوب المغاربة. متى ستصبح والشعوب الراقية التي تحس بالآخر. متى يصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين اننا كالجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعت الأعضاء بالسهر و الحمى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - السحاب العابر الجمعة 02 مارس 2018 - 00:35
يجب استرداد المال المهدور منهم أيضا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - اريد ان افهم !! الجمعة 02 مارس 2018 - 01:18
صراحة نريد ان نفهم، كيف يمكن ان يدان شخص بجرم معين، و يوقف التنفيذ ؟؟!! ما هي الضوابط و المعايير المتبعة من طرف القضاء لتقرير وقف التنفيذ ؟؟! و هل المسالة سارية على المغاربة كافة ؟؟!! ام ان هناك تمييز كمواطن درجة اولى و اخر درجة ثانية ؟؟!! هدا سؤال الى القاضي الذي حكم في القضية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
9 - سيمو مديونة الجمعة 02 مارس 2018 - 01:26
داك النهار فخريبكة واحد هو ولدو سرقو 250 كيلو ديال الحديد لي قيمتو ما تساوي حتى 300 درهم عتاقلوهم وطبقو معاهم القانون بالحدافير ديالو .وملي هدا حصل سارق المال العام وتخلص على الناس لي معندهومش علاقة بالمجلس حكمو عليه بالموقوف .در الرماد في العيون .
حنا تنطالبو من سيدنا الله ينصروا لانه الملجأ الاخير بعد الله باش يصلح القضاء - لي عندنا فهاد البلاد السعيدة ويكونو فيه المواطنين سواسية كيفما قال.
الله يعطيه صحتو يطول فالعمر ديالو .
مغربي وافتخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - texas الجمعة 02 مارس 2018 - 01:38
شديتو صحافيين ما سرقوا والو لفقتو لهم تهم الدنيا والآخرة وغبرتو لهم الشقف، اما واحد ديالكم و قريب لكم تكايستو عليه،اينك يا عمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - صوت اسفي الجمعة 02 مارس 2018 - 01:39
وزارة العدل اي عدل هدا واين وزير العدل ينظر في هاده الاحكام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.