أمن وجدة يوقف متورطين في الاتجار الدولي بالمخدرات

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الخميس بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثلاثة أشخاص، وهم شقيقان وفتاة؛ للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى إيقاف المشتبه فيهم في إطار بحث قضائي بخصوص محاولة تهريب 9750 قرصا من مخدر الإكستازي، كانت قادمة من إحدى الدول الأوروبية على متن حافلة للنقل الدولي؛ قبل أن تسفر التحريات الأمنية عن إيقاف صاحب شحنة المخدرات المهربة، وشقيقه الذي كان مكلفا باستلامها، فضلا عن سيدة يشتبه في مشاركتها في هذه الأفعال الإجرامية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية ورصد ارتباطاتها المحتملة خارج المغرب.