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كُتّاب وآراء
درك أولاد حسون يوقف متورطا في تجارة المخدرات
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد حسون بعمالة مراكش، مساء الخميس، تاجر مخدرات يطلق عليه بالمنطقة اسم "البوري"، متلبسا بكيلو غرام واحد من الحشيش، حيث كان موضوع مذكرة بحث وطنية، وفق إفادة مصادر أمنية لهسبريس.
وأوردت هذه المصادر "أن عناصر من الدرك الملكي قامت تحت إشراف قائد المركز الترابي بجماعة أولاد حسون، بعد إيقاف هذا التاجر، بمداهمة مسكن المعني بالأمر بدوار أولاد زناكية وتفتيشه، فعثرت على 200 لتر من ماء الحياة".
يذكر أن المتورط في تجارة المخدرات المشار إليه جرى اقتياده، بأمر من النيابة العامة، إلى مركز الدرك للاستماع إليه وتحرير محضر قانوني له؛ في انتظار عرضه عليها.