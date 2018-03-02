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6 أشهر سجنا نافذة لمتزوجة وعشيقها بإمنتانونت
الجمعة 02 مارس 2018 - 01:17
أصدرت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، مساء أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة امرأة متزوجة وعشيقها بستة أشهر حبسا نافذة، بعدما متابعتهما النيابة العامة من أجل الخيانة الزوجية.
وكانت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتولوكلت بإقليم امنتانوت أوقفت، خلال منتصف شهر فبراير، المدانين اللذين اعترفا، في محضر قانوني، بعلاقتها غير الشرعية بمسكن الزوج بدوار "تافراوت" داخل المجال الترابي لجماعة بوابوض.
وبعد إحالتهما من لدن الضابطة القضائية للدرك الملكي على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، قرر متابعتهما في حالة اعتقال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - متتبع الجمعة 02 مارس 2018 - 01:45
غير هناك تساؤل أثار فضولي :
تم إيقاف المعنيين في منتصف شهر فبراير، كيف أن مسطرة الإحالة على الوكيل الذي بدوره سيحيل على قاضي التحقيق الذي بدوره سيحيل إلى الجلسة العلنية .. كيف تم إنجاز كل هذا في أقل من شهر واحد ثم النطق بالحكم ؟
بغيت غير نفهم ... ولا شي واحد يفهمني هادشي .
تم إيقاف المعنيين في منتصف شهر فبراير، كيف أن مسطرة الإحالة على الوكيل الذي بدوره سيحيل على قاضي التحقيق الذي بدوره سيحيل إلى الجلسة العلنية .. كيف تم إنجاز كل هذا في أقل من شهر واحد ثم النطق بالحكم ؟
بغيت غير نفهم ... ولا شي واحد يفهمني هادشي .
2 - عبدو الجمعة 02 مارس 2018 - 02:41
الى الأخ المتتبع الدي يريد ان يسأل يا اخي هدوا ناس بسطاء الخيانة الزوجية ثابتة اما فيما يخص رئيسة جماعة الخيانة ليومنا هدا لم تثبت عليها واش فهمت دبا كيف تسير القضايا
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