6 أشهر سجنا نافذة لمتزوجة وعشيقها بإمنتانونت

إبراهيم مغراوي

أصدرت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، مساء أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة امرأة متزوجة وعشيقها بستة أشهر حبسا نافذة، بعدما متابعتهما النيابة العامة من أجل الخيانة الزوجية.

وكانت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتولوكلت بإقليم امنتانوت أوقفت، خلال منتصف شهر فبراير، المدانين اللذين اعترفا، في محضر قانوني، بعلاقتها غير الشرعية بمسكن الزوج بدوار "تافراوت" داخل المجال الترابي لجماعة بوابوض.

وبعد إحالتهما من لدن الضابطة القضائية للدرك الملكي على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، قرر متابعتهما في حالة اعتقال.