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الرئيسية | حوادث | ترجمة اللهجة الريفية تربك سير محاكمة معتقلي "حراك الحسيمة"

ترجمة اللهجة الريفية تربك سير محاكمة معتقلي "حراك الحسيمة"

ترجمة اللهجة الريفية تربك سير محاكمة معتقلي "حراك الحسيمة"
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 01 مارس 2018 - 23:55

أربكت اللهجة الريفية جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الخميس فاتح مارس، خلال مثول المعتقل رشيد أعماروش أمام القاضي علي الطرشي.

وشهدت الجلسة، لأول مرة، حضور مترجم محلف عن اللهجة الريفية، بعد تعيينه من لدن المحكمة استجابة لطلب دفاع معتقلي الريف؛ غير أن حلوله لم يمر مرور الكرام، حيث أثار صخبا داخل القاعة التي تحتضن المحاكمة.

ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، لم يفوّت الفرصة على غرار كل جلسة، دون أن يبدي احتجاجه على ذلك، حيث بمجرد شروع القاضي في الاستماع إلى المتهم الـ36، انتفض من داخل القفص الزجاجي على ما جاء على لسان الترجمان المحلف.

واعتبر أيقونة الحراك أن الترجمة الصادرة عن الترجمان المذكور الذي أدى القسم أمام الهيئة، غير صحيحة، على اعتبار أن المنطقة التي يتحدر منها المعتقل أعماروش في الريف، ليست نفسها المنطقة التي ينتمي إليها المترجم، وبالتالي اختلاف في المصطلحات واللهجة نفسها.

بدورهم، احتج أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على هذا الأمر، مؤكدين أن التهمة التي يتابع بها المعتقل أعماروش وهي "العصيان المسلح" لم تتم ترجمتها بالشكل الصحيح من لدن المترجم، مشددين على أن "العصيان يفسر على كونه تمردا أما المسلح فلا يعني استعمال السلاح، بل يدل على أنه تمرد بواسطة العصي والحجارة أو غيرها".

واضطر المترجم إلى التوضيح للمحكمة أنه يحاول أن يبحث عن كلمات تقريبية من أجل شرح التهم المنسوبة إلى المتهم أعماروش، وكذا نقل أسئلة المحكمة إلى الموقوف، مؤكدا أن هناك صعوبة في الترجمة الفورية من العربية إلى اللهجة الريفية.

وفي هذا السياق، لفت المتحدث نفسه إلى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي يشتغل به، يعمل على توحيد وتقريب اللغة الأمازيغية حسب كل منطقة بالريف.

إلى ذلك، نفى المتهم أعماروش، الذي كان قد مثل في جلسة سابقة أمام القاضي علي الطرشي الذي اضطر إلى تأجيل الاستماع إليه إلى حين تعيين مترجم محلف، التهم المنسوبة إليه؛ وعلى رأسها العصيان المسلح.

وشدد أعماروش على أنه لا علاقة له بالتهم المذكورة، مطالبا من الهيئة بعدم مواجهته بأسئلة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكونه وقع عليها تحت الضغط والإكراه، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من تبعات كسر أصيب فيه بأحد أصابع يده خلال مرحلة التحقيق معه للتوقيع على المحاضر.

وبخصوص مشاركته في المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة، أوضح المتهم أنه شارك فيها، على رأسها مسيرة الأكفان ومسيرة الاحتجاج على اتهامهم بالانفصال، للتأكيد على مطالبهم الاجتماعية ورفض تهمة الانفصال التي وجهتها إليهم الأغلبية الحكومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - نبيل الجمعة 02 مارس 2018 - 00:22
على مالهم ماكيفهموش العربية .هي عايشين فشي عالم اخر .غير كيتفلاو كلهم كيهدروا بالعربية .
على التحقيقات الاولية كانت باللهجة الريفية .
الفاهم يفهم
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-116
2 - تايتان الجمعة 02 مارس 2018 - 00:32
شيء مخجل عندما تری شبان مارسوا حقهم الدستوری فی الشارع ویحاکمون بتهم مضحکه بدل ایجاد حلول واقعیه لوقع مزری یهربون الامام لکی یقولو للشعب هذا مصیرک الی متی? قد بلغ السيل الزبی.
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70
3 - Fatima الجمعة 02 مارس 2018 - 00:47
هذا ما كنت أقوله داىما ،الامازيغية بعيدة كل البعد عن بعضها ،انا امازيغية من الناظور في ما يخص لهجة الحسيمة و نواحيها صعبة رغم قرب المسافة ،انا مجبرة للتركيز على فهمها لأننا لم نكن نسمعها من قبل و الأفلام و المسلسلات على القناة الامازغية كلها باللهجة الناظورية.
خلاصة القول هذا السجين المدلل مرفوق بمحاميه و مترجم و يشتكي من أصابعه هل انت في سجن ابو غريب سبحان الله ، الله يكون في عونك أيها القاضي الصبور .
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-96
4 - Adilusa الجمعة 02 مارس 2018 - 01:14
أول مرة أعرف أن اللهجة الريفية هي بدورها تحتوي على لهجات.
ولم أفهم كيف يريد المترجم أن يوحد اللهجات.
من الصعب خلق لغة موحد في هذا العصر خصوصا إذا كانت هناك لغات أخرى منافسة لها.
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16
5 - سمحمد الجمعة 02 مارس 2018 - 01:19
و لما كانوا يسبون المغاربة و ينعتونهم بالعياشة كانوا يتكلمون اللغة العربية بكل طلاقة و الان يطلبون مترجمين
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-34
6 - موح الجمعة 02 مارس 2018 - 01:23
وصف اللغة الريفية باللهجة احتقار للريف ، فقبل الحماية (1912)كانت تدرس اللغة الريفية في مليلية ولم تعامل كلهجة ، فهي لغة قائمة بقواعدها تحتوي على مجموعة من اللهجات المتمثل في اختلاف النطق بين قبائل الريف مثل قبيلة قلعية ، ثمسمان ، أيث ورياغل ، إبقوين، إشبذانن ... كلها قبائل ناطقة باللغة الريفية مع اختلاف اللهجات مثل باقي لغات العالم ، لكن السؤال المطروح إذا كانت الريفية تعامل كلغة في مليلية قبل الحماية من قبل السلطات الإسبانية ؟؟ فلماذا تعامل كلهجة مهمشة بعد الإستقلاو من قبل الشلطات المغربية ؟؟؟
شكرا هسبريس
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9
7 - حاتم الجمعة 02 مارس 2018 - 01:31
هادي راها محاكمة ديال لفشوش .هادو خاصهوم محاكمة عسكرية لانهم هددوا استقرار لبلاد وغير لبارح طلبوا تدخل الاتحاد الاوروبي فقضية ولادهوم وكأن هاد لبلاد ما غيها ملك ما فيها سلطة ما فيها شعب ما عندها سيادة ما عندها حرمة....باختصار خاصهوم يترباو.
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-40
8 - زيد الجمعة 02 مارس 2018 - 01:35
الريفية لهجة تضم بدورها عدة لهجات و هو نفس الامر بالنسبة لتمزيغت و تشلحيت...و نحن نريد ان نجعل منها مجتمعة لغة واحدة في مختبر المعهد الملكي للثقافة الامازيغية و هو في نظري خطا كبير لان الامازيغ نفسهم عاجزون عن فهمها مع ان جهود المعهد مشكورة. حري بالمغرب في دساتيره المقبلة الاحتفاظ بلغة رسمية واحدة تجمع شتات الامة في دينها و دنياها و هي لغة الضاد و الاعتراف دستوريا بلهجات مختلفة كالدارجة و الامازيغية و الحسانية مع مشتقات كل منها.
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13
9 - مواطن مقهور الجمعة 02 مارس 2018 - 01:51
الى المسمات فاطمة و شتان بينك وبين فاطمة .. الكذب يكون على الموتى كما يقول المثل .الناظور والحسيمة لغتهم موحدة ويفهمون بعضهم البعض بسرعة دون تركيز كبير على سماع الكلام لفهمه مثلك انت ولا اظن انك ريفية وابنة مدينة الناظور والا كيف يصعب عليك فهم لغة اجدادك.. اتمنى ان تذوقي من نفس كاس من تسخرين منه. تعطينا مثلا بترجمة الافلام على من تظنين تضحكين؟؟ هل يعقل ان ابناء الريف سواء من الناضور او الحسيمة لا يفهمون لغتهم.. اتقي الله في اخوانك ان كنت حقا ريفية وانا لدي شك.. يكفي ما يعيشونه الان .. واسفاه عليك
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12
10 - Taza الجمعة 02 مارس 2018 - 01:59
الشخص المترجم من السوس وليس الريف هو من المعهد الملكي اما الريفية فاهي وحيدة وليس هناك اي اختلاف
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1
11 - حاميدو الجمعة 02 مارس 2018 - 02:26
عندما يكون الانسان مصابا بجنون العظمة تكون نهايته مأساوية لأنه بالاخير تسقط العظمة ويبقى الجنون الذي يفتح عليه أبواب جهنم...وهذا حال أهل الحراك...نهايتهم ستكون مأساوية و......باللغة العربية لأنها ستكون لغة النطق بالحكم.
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-7
12 - مغربي حر الجمعة 02 مارس 2018 - 02:26
هذا الذي يقوم به هؤلاء المعتقلون بفرضهم اللهجة الريفية داخل المحكمة ليس إلا مسرحيات ومناورأت لصرف أنظار المحكمة عن مسارها الحقيقي .فهم يريدون بفرض اللهجة الريفية أن يربكوا سير أطوار المحكمة ظانا منهم أن هذا سوف يؤثر على الحكم الذي سيصدر بعض.التخفيف ولكن هيهات الكل واضح بالصورة والصوت فلا مجال للهروب من العقاب الصارم فعاش المغرب ولا عاش الخونة الذين لا مكان لهم بيننا.
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-3
13 - عبيبييس الجمعة 02 مارس 2018 - 02:40
في ايران اسبوعين من الاحتجاجات : 20 او 30 قتيل و اكثر من 3000 معتقل

في تونس 5 ايام من الاحتجاجات : قتيل و اكتر من 20 معتقل

في المغرب اكتر من 7 اشهر من الاحتجاجات قبل بدء الاعتقالات: تم خلالها عمل كل المحاولات مع المحتجين و رفضوا اي حل سواءا الحوار مع السلطات المنتخبة او رجال السلطة من عامل الحسيمة الى والي الجهة، ثم الحكومة بعدة وزراء مسؤولين عن القطاعات المعنية بالاحتجاجات. الغريب انهم كانوا يرفعون شعار الحوار مع الحكومة.. لكن في نفس الوقت ترفض المجموعة الصغيرة التي تقود الاحتجاجات الجلوس للحوار. ماذا كان على الدولة ان تفعل؟؟؟ تترك مجموعة صغيرة تتير الفتنة الى ما لانهاية. عندما تم اعتقالهم هدأت الامور

و ياتي الان من يقول انهم كانو يمارسون حقهم في الاحتجاج و هل الاحتجاج يكون الى الابد و غير مقيد بضوابط و قوانين. لماذا لم تسمح فرنسا لاكثر من اسبوعين من الاحتجاجات في ضواحي باريس و بدات الاعتقالات، لماذا اعتقلت المانيا ما يزيد عن 30 شخصا بسبب الاحتجاج 3 ايام ضد قمة العشرين .

للاسف لم نصل الى المستوى الذي يجعلونا نتعامل مع الحرية و الديموقراطية بمسؤلية. تطغى الشعبوية على كل شئ
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8
14 - said Amazigh الجمعة 02 مارس 2018 - 03:53
المتهمين فقط كانو شفاهيين ولم يكونو يقصدون العصيان المسلح فقط شفاهيا للضغط على الحكومة من يريد الفتنة لا يقول سنرفع وسنعمل
انما مباشرة يتسلح وينفد
بالنسبة للسب انما هو انتقاد للمجتمع
ومجتمعنا ليس متحضرا ومتخلق كما يجب وادا
مشي او دهب مغربي الى بلد اخر سينعت بالمورو في اسبانيا
او صال راس اراب في فرنسا،
ولن يكفو حتى نتوقغ الهجرة اليهم
المجتمع مملوء بالموبقات فهده حقيقية يعلمها الجميع
واشهرها نساء المغرب في الخليج فقول الحقيقة التغيير
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-4
15 - مغربي حر الجمعة 02 مارس 2018 - 05:28
لماذا الترجمة وأين يعيش المجرمون أليس في المغرب فلماذا المترجم على المجرم الرد بلغة آبائه ولغة البلد التي ربته حتى وصل لدرجة أن أصبح ذكيا يبيع في إخوانه وبلده للعدو والله قلة العصا
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-1
16 - بيهي الجمعة 02 مارس 2018 - 05:43
انطلاقا من هده الوضعية سنستنتج بان المحكمة برمتها ليست في وضعية قانونية ما دامت تفقد التواصل وفهم المتهم. وهدا الأخير ليس سوى الإنسان الامازيغي الدي أصبح غريبا في بلاده ويحاكم من طرف جهة يبدوا انها لا علاقة لها بالبلاد وبالساكنة الأصلية انها محاكمة غير قانونية جملة وتفصيلا.
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1
17 - والو الجمعة 02 مارس 2018 - 06:28
جاء في التقرير الإخباري ما يلي: " واضطر المترجم إلى التوضيح للمحكمة أنه يحاول أن يبحث عن كلمات تقريبية من أجل شرح التهم المنسوبة إلى المتهم". قلناها لكم مرارا: البربرية " لغة" فقيرة ولا يمكنها التعبير عن المصطلحات الحديثة بالدقة المطلوبة، كما أنها لهجات مختلفة لا يفهم بعض متكلميها البعض الآخر، وأنهم يتواصلون بينهم بالعربية التي نتكرم عليهم نحن العرب بها. الترجمة في المحاكمة فضحت دعاة دولة تمازغا..
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0
18 - لكم الله يا اهل الريف الجمعة 02 مارس 2018 - 07:08
لكم الله يا اهل الريف
يقومون بالترجمة في بلاد أجدادكم ثم ينسبون لكم تهما لأنكم طلبتم مستشفى للسرطان
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0
19 - Anir الجمعة 02 مارس 2018 - 07:19
ولماذا لا تقام محاكمتهم بالريفيه؟ هم ريافه وليسو بعرب. هم على أرضهم وليسو في بلد اجنبي! انتم تفهمون الأمور عكسيا. انتم أنفسكم تعطون صورة علينا كأننا في بلد يحكمه مستعمر.
أريد أن أسأل فاطمة من الناظور هل هي ناظوريه فعلا اي تقرعشت أو من ساكنة الناظور حديثا.؟ لانه ليس صحيحا بأن ريفيه الناظور ونواحيها تختلف على ريفيه الحسيمه ونواحيها. تختلف فقط في بعض الكلمات قد تعد بأصابع الأيدي. وفي كل حال فتلك الكلمات المختلفة عليها فهي معروفة لدى الجانبين والبتالي لا مشكل هناكـ.
أهالي الناظور والحسيمه اخوه من أسرة واحدة ياسيدتي ونحن نرفض أن يأتي عندنا الغرباء ليفرقنا، هل انت فاهمه ولا لا؟ والسلام
شكرا هسبرس على النشر
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20 - Ahmed الجمعة 02 مارس 2018 - 07:41
الله يعطيك صحة صاحب التعليق ما قبل الاخير. عبيبيس. جبتيها لاصقة.
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