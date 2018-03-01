24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:52
|12:45
|15:55
|18:28
|19:43
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- تجار الأعشاب ينعشون مبيعات "المُهيجات الجنسية" المهربة بالمغرب
- عمال وساطة فوسفاطيون يحتجون في خريبكة
- سلطات فاس تحرر مدارة بندباب من الباعة الجائلين
- وتيرة نمو القروض البنكية تفوق 3% بالمغرب
- مخزون مركز التحاقن يتعزز بـ143 كيسا من الدم
رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)
العثور على أسلحة نارية وأزيد من 300 خرطوشة بشقة في الرباط (5.00)
- بوتين يستعرض الصاروخ النووي "الشيطان" فوق الأراضي الأمريكية - (86)
- الحكومة تعلن رفض أي قرار يمس بسيادة المغرب على الصحراء - (73)
- القاعات السينمائية ترفض عرض الأفلام الأمازيغية وتطالب بالدبلجة - (69)
- مصدر قضائي: هؤلاء توبعوا بقانون الاتجار بالبشر قبل بوعشرين - (46)
- الحركة الأمازيغية وإسرائيل : أسئلة وتدقيقات - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترجمة اللهجة الريفية تربك سير محاكمة معتقلي "حراك الحسيمة"
أربكت اللهجة الريفية جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يوم الخميس فاتح مارس، خلال مثول المعتقل رشيد أعماروش أمام القاضي علي الطرشي.
وشهدت الجلسة، لأول مرة، حضور مترجم محلف عن اللهجة الريفية، بعد تعيينه من لدن المحكمة استجابة لطلب دفاع معتقلي الريف؛ غير أن حلوله لم يمر مرور الكرام، حيث أثار صخبا داخل القاعة التي تحتضن المحاكمة.
ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، لم يفوّت الفرصة على غرار كل جلسة، دون أن يبدي احتجاجه على ذلك، حيث بمجرد شروع القاضي في الاستماع إلى المتهم الـ36، انتفض من داخل القفص الزجاجي على ما جاء على لسان الترجمان المحلف.
واعتبر أيقونة الحراك أن الترجمة الصادرة عن الترجمان المذكور الذي أدى القسم أمام الهيئة، غير صحيحة، على اعتبار أن المنطقة التي يتحدر منها المعتقل أعماروش في الريف، ليست نفسها المنطقة التي ينتمي إليها المترجم، وبالتالي اختلاف في المصطلحات واللهجة نفسها.
بدورهم، احتج أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على هذا الأمر، مؤكدين أن التهمة التي يتابع بها المعتقل أعماروش وهي "العصيان المسلح" لم تتم ترجمتها بالشكل الصحيح من لدن المترجم، مشددين على أن "العصيان يفسر على كونه تمردا أما المسلح فلا يعني استعمال السلاح، بل يدل على أنه تمرد بواسطة العصي والحجارة أو غيرها".
واضطر المترجم إلى التوضيح للمحكمة أنه يحاول أن يبحث عن كلمات تقريبية من أجل شرح التهم المنسوبة إلى المتهم أعماروش، وكذا نقل أسئلة المحكمة إلى الموقوف، مؤكدا أن هناك صعوبة في الترجمة الفورية من العربية إلى اللهجة الريفية.
وفي هذا السياق، لفت المتحدث نفسه إلى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي يشتغل به، يعمل على توحيد وتقريب اللغة الأمازيغية حسب كل منطقة بالريف.
إلى ذلك، نفى المتهم أعماروش، الذي كان قد مثل في جلسة سابقة أمام القاضي علي الطرشي الذي اضطر إلى تأجيل الاستماع إليه إلى حين تعيين مترجم محلف، التهم المنسوبة إليه؛ وعلى رأسها العصيان المسلح.
وشدد أعماروش على أنه لا علاقة له بالتهم المذكورة، مطالبا من الهيئة بعدم مواجهته بأسئلة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكونه وقع عليها تحت الضغط والإكراه، مشيرا إلى أنه لا يزال يعاني من تبعات كسر أصيب فيه بأحد أصابع يده خلال مرحلة التحقيق معه للتوقيع على المحاضر.
وبخصوص مشاركته في المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة، أوضح المتهم أنه شارك فيها، على رأسها مسيرة الأكفان ومسيرة الاحتجاج على اتهامهم بالانفصال، للتأكيد على مطالبهم الاجتماعية ورفض تهمة الانفصال التي وجهتها إليهم الأغلبية الحكومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
على التحقيقات الاولية كانت باللهجة الريفية .
الفاهم يفهم
خلاصة القول هذا السجين المدلل مرفوق بمحاميه و مترجم و يشتكي من أصابعه هل انت في سجن ابو غريب سبحان الله ، الله يكون في عونك أيها القاضي الصبور .
ولم أفهم كيف يريد المترجم أن يوحد اللهجات.
من الصعب خلق لغة موحد في هذا العصر خصوصا إذا كانت هناك لغات أخرى منافسة لها.
شكرا هسبريس
في تونس 5 ايام من الاحتجاجات : قتيل و اكتر من 20 معتقل
في المغرب اكتر من 7 اشهر من الاحتجاجات قبل بدء الاعتقالات: تم خلالها عمل كل المحاولات مع المحتجين و رفضوا اي حل سواءا الحوار مع السلطات المنتخبة او رجال السلطة من عامل الحسيمة الى والي الجهة، ثم الحكومة بعدة وزراء مسؤولين عن القطاعات المعنية بالاحتجاجات. الغريب انهم كانوا يرفعون شعار الحوار مع الحكومة.. لكن في نفس الوقت ترفض المجموعة الصغيرة التي تقود الاحتجاجات الجلوس للحوار. ماذا كان على الدولة ان تفعل؟؟؟ تترك مجموعة صغيرة تتير الفتنة الى ما لانهاية. عندما تم اعتقالهم هدأت الامور
و ياتي الان من يقول انهم كانو يمارسون حقهم في الاحتجاج و هل الاحتجاج يكون الى الابد و غير مقيد بضوابط و قوانين. لماذا لم تسمح فرنسا لاكثر من اسبوعين من الاحتجاجات في ضواحي باريس و بدات الاعتقالات، لماذا اعتقلت المانيا ما يزيد عن 30 شخصا بسبب الاحتجاج 3 ايام ضد قمة العشرين .
للاسف لم نصل الى المستوى الذي يجعلونا نتعامل مع الحرية و الديموقراطية بمسؤلية. تطغى الشعبوية على كل شئ
انما مباشرة يتسلح وينفد
بالنسبة للسب انما هو انتقاد للمجتمع
ومجتمعنا ليس متحضرا ومتخلق كما يجب وادا
مشي او دهب مغربي الى بلد اخر سينعت بالمورو في اسبانيا
او صال راس اراب في فرنسا،
ولن يكفو حتى نتوقغ الهجرة اليهم
المجتمع مملوء بالموبقات فهده حقيقية يعلمها الجميع
واشهرها نساء المغرب في الخليج فقول الحقيقة التغيير
يقومون بالترجمة في بلاد أجدادكم ثم ينسبون لكم تهما لأنكم طلبتم مستشفى للسرطان
أريد أن أسأل فاطمة من الناظور هل هي ناظوريه فعلا اي تقرعشت أو من ساكنة الناظور حديثا.؟ لانه ليس صحيحا بأن ريفيه الناظور ونواحيها تختلف على ريفيه الحسيمه ونواحيها. تختلف فقط في بعض الكلمات قد تعد بأصابع الأيدي. وفي كل حال فتلك الكلمات المختلفة عليها فهي معروفة لدى الجانبين والبتالي لا مشكل هناكـ.
أهالي الناظور والحسيمه اخوه من أسرة واحدة ياسيدتي ونحن نرفض أن يأتي عندنا الغرباء ليفرقنا، هل انت فاهمه ولا لا؟ والسلام
شكرا هسبرس على النشر