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كُتّاب وآراء
فيديو يوثق اعتداء شرطي إسبانيّ على مغربي
تعرّض مهاجر مغربي بإحدى حانات مدينة لييدا، الواقعة شمال شرق إسبانيا، لاعتداء جسدي عنيف من قبل عنصر أمن بفرقة الشرطة المحلية، وفق ما أظهره شريط فيديو وثقته عدسة أحد رواد الفضاء الترفيهي ذاته.
وقالت صحيفة "Casoaislado" الإسبانية، التي أوردت الخبر، إن شريط الاعتداء، الذي انتشر انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شرطي إسباني وهو يوجه لكمات وركلات إلى الشاب المغربي الذي سقط أرضا، مضيفة أن المعتدى عليه تعرض للرفس والسحل والضرب بالكراسي أمام مرأى الحاضرين.
وتابع المصدر ذاته أن المهاجر المغربي حاول التصدي بيديه ورجليه لضربات الأمني الإسباني الذي دخل في حالة هستيرية، مبرزا في السياق ذاته أن الاعتداء، الذي لم توضح أسبابه بعد، أثار استنكارا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الواقعة بـ"العدوان العنصري".
وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحيفة "نابارا" الإسبانية، أن تدخل عناصر الأمن تم بناء على دعوى أحد الجيران يشكو فيها الهرج الذي يعم المنطقة، مضيفة أن "الحانة يرتادها مروجو المخدرات، من ضمنهم المهاجر المغربي ذو السوابق العدلية بتهم الاعتداء على عناصر الأمن"، على حد زعمها.
من جهتها، قالت سارة ميستريس، مستشارة الأمن بالمدينة، إن المواطن المغربي الموقوف قام بالتهجم على عناصر الأمن باستخدام قنينات نبيذ، قبل أن يتم إسقاطه على الأرض، مردفة بأنه جرى فتح تحقيق قضائي بغية معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتداء الذي وقع على مستوى شارع Comtes d'Urgell”".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
وحين سقط الرجل ألم يكن بالامكان تصفيده واقتاده لمخفر الشرطة وأين هم رجال الأمن الاخرين لمذا لم يتدخلوا هم كذلك للانتقام من الرجل بعد أن تم رميهم بقنينات النبيذ من طرف الضحية مهزلة هاته وعنصرية مفرطة وقمع ممنهج من الشرطة الاسبانية على المغاربة
سنرى ما هي فاعلة وزارة الجالية ويجب عليها أن تبلغ السفارة بأن يكشف عن الشريط الموثق للحادثة منذ دخول رجال الأمن الى المكان
انا شخصيا اظن ان شيئا ما حتى الآن غامض قد حدث قبل هذا التدخل العنيف.
لم ينهينا الله الابتعاد عن الخمور وما شابهه عبثا. والسلام
هده رسالة اخرى إلى الدين ينتقدون حقوق الإنسان في المغرب، و الأمر وما فيه أن المغربي في موقع الضعيف والشرطي في موقع قوة
والمغربي اختار ( دار موتا حمار ) و لأسباب معروفة وهدا الشرطي يعرف دالك وغتنم الفرصة ولا عند مشاكل مع مدام .
كعادتها، عندما يقتل المراطن المغربي، سيتكفل جلالته -من ماله الخاص - بنقل حثته الى المغرب. ماذا عسانا ان نقوله.
حادثة أتت بعد فترة قصيرة جداً من أزمة التأشيرات بين تركيا وأميركا وعلى الفور وفي ردٍّ لم يكن متوقعاً، لا أميركياً ولا غير أميركي، وبالمستوى نفسه والأسلوب نفسه بنسبة 100%، أصدرت السفارة التركية في واشنطن بياناً مطابقاً بالحرف للبيان الأميركي، أعلنت فيه أنها توقفت عن منح المواطنين الأميركيين تأشيرات دخول لتركيا.