فيديو يوثق اعتداء شرطي إسبانيّ على مغربي

مُتابعة من خالد ملوك

تعرّض مهاجر مغربي بإحدى حانات مدينة لييدا، الواقعة شمال شرق إسبانيا، لاعتداء جسدي عنيف من قبل عنصر أمن بفرقة الشرطة المحلية، وفق ما أظهره شريط فيديو وثقته عدسة أحد رواد الفضاء الترفيهي ذاته.

وقالت صحيفة "Casoaislado" الإسبانية، التي أوردت الخبر، إن شريط الاعتداء، الذي انتشر انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شرطي إسباني وهو يوجه لكمات وركلات إلى الشاب المغربي الذي سقط أرضا، مضيفة أن المعتدى عليه تعرض للرفس والسحل والضرب بالكراسي أمام مرأى الحاضرين.

وتابع المصدر ذاته أن المهاجر المغربي حاول التصدي بيديه ورجليه لضربات الأمني الإسباني الذي دخل في حالة هستيرية، مبرزا في السياق ذاته أن الاعتداء، الذي لم توضح أسبابه بعد، أثار استنكارا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الواقعة بـ"العدوان العنصري".

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحيفة "نابارا" الإسبانية، أن تدخل عناصر الأمن تم بناء على دعوى أحد الجيران يشكو فيها الهرج الذي يعم المنطقة، مضيفة أن "الحانة يرتادها مروجو المخدرات، من ضمنهم المهاجر المغربي ذو السوابق العدلية بتهم الاعتداء على عناصر الأمن"، على حد زعمها.

من جهتها، قالت سارة ميستريس، مستشارة الأمن بالمدينة، إن المواطن المغربي الموقوف قام بالتهجم على عناصر الأمن باستخدام قنينات نبيذ، قبل أن يتم إسقاطه على الأرض، مردفة بأنه جرى فتح تحقيق قضائي بغية معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتداء الذي وقع على مستوى شارع Comtes d'Urgell”".