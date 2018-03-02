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الرئيسية | حوادث | فيديو يوثق اعتداء شرطي إسبانيّ على مغربي

فيديو يوثق اعتداء شرطي إسبانيّ على مغربي

فيديو يوثق اعتداء شرطي إسبانيّ على مغربي
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 02 مارس 2018 - 11:02

تعرّض مهاجر مغربي بإحدى حانات مدينة لييدا، الواقعة شمال شرق إسبانيا، لاعتداء جسدي عنيف من قبل عنصر أمن بفرقة الشرطة المحلية، وفق ما أظهره شريط فيديو وثقته عدسة أحد رواد الفضاء الترفيهي ذاته.

وقالت صحيفة "Casoaislado" الإسبانية، التي أوردت الخبر، إن شريط الاعتداء، الذي انتشر انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شرطي إسباني وهو يوجه لكمات وركلات إلى الشاب المغربي الذي سقط أرضا، مضيفة أن المعتدى عليه تعرض للرفس والسحل والضرب بالكراسي أمام مرأى الحاضرين.

وتابع المصدر ذاته أن المهاجر المغربي حاول التصدي بيديه ورجليه لضربات الأمني الإسباني الذي دخل في حالة هستيرية، مبرزا في السياق ذاته أن الاعتداء، الذي لم توضح أسبابه بعد، أثار استنكارا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الواقعة بـ"العدوان العنصري".

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحيفة "نابارا" الإسبانية، أن تدخل عناصر الأمن تم بناء على دعوى أحد الجيران يشكو فيها الهرج الذي يعم المنطقة، مضيفة أن "الحانة يرتادها مروجو المخدرات، من ضمنهم المهاجر المغربي ذو السوابق العدلية بتهم الاعتداء على عناصر الأمن"، على حد زعمها.

من جهتها، قالت سارة ميستريس، مستشارة الأمن بالمدينة، إن المواطن المغربي الموقوف قام بالتهجم على عناصر الأمن باستخدام قنينات نبيذ، قبل أن يتم إسقاطه على الأرض، مردفة بأنه جرى فتح تحقيق قضائي بغية معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتداء الذي وقع على مستوى شارع Comtes d'Urgell”".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - نبيل القنيطرة الجمعة 02 مارس 2018 - 11:19
وقالت ما قالته مستشارة الأمن القومي من تهجم الضحية على رحال الأمن بقنينات النبيذ فانفترض هاته النكتة
وحين سقط الرجل ألم يكن بالامكان تصفيده واقتاده لمخفر الشرطة وأين هم رجال الأمن الاخرين لمذا لم يتدخلوا هم كذلك للانتقام من الرجل بعد أن تم رميهم بقنينات النبيذ من طرف الضحية مهزلة هاته وعنصرية مفرطة وقمع ممنهج من الشرطة الاسبانية على المغاربة
سنرى ما هي فاعلة وزارة الجالية ويجب عليها أن تبلغ السفارة بأن يكشف عن الشريط الموثق للحادثة منذ دخول رجال الأمن الى المكان
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34
2 - PureMinded الجمعة 02 مارس 2018 - 11:20
لسان حال الحكومة المغربية اضربوه و قتلوه و سنتكفل بنقل جثمانه المهم الا يطرد حيا الى المغرب لاننا لا نستطيع التكفل به.
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81
3 - simo الجمعة 02 مارس 2018 - 11:30
ما دام هاذ الشرطي تدخل بهاذ الطريقة وإلا هاذ المغربي دار شي كعية دايزها الكلام أو الدليل أن هاد العالة على المجتمع مولف واقيله على العربدة كايحساب ليه المغرب هاذا أو هادشي كامل راه واقع فمكان مشبوه ماشي فشي إدارة أولى شي مسجد باش إيسميوه أعتداء
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50
4 - martin pres du kiss الجمعة 02 مارس 2018 - 11:35
bienfait pour lui..au lieu de travailler comme DIEU nous a ordonné..ils partent a l'etranger pour remplir les bars et cabarets..et se melangent avec les mafias de drogues et de prostitition..chercher comme ça le benifice rapide et la richesse expresse pour venir au bled se montrer ds des voiture de luxe.alors qu'ils ont souffert pour aller travailler en europe.et des fois en traverssant la mer a la nage.
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24
5 - TAGADAT الجمعة 02 مارس 2018 - 11:36
Voilà encore une preuve pour ceux qui rêve d aller vivre dans le (paradis)europien et ça ce passe partout on occedent,don du pain et l huile de l olive dans votre pays que vivre le racisme soit on europe,les pays de alkhanize ou ailleure,il suffit seulement de battre la corruption et tt les mafias et khodames adoula et ne pas vendre votre voix dans les élections pour.10dh ou100 dh
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-14
6 - Amir الجمعة 02 مارس 2018 - 11:41
فعلا شاهدت الفيديو على قناة اسبانيه. التدخل كان عنيفا كما ذكره المقال هذا. لكن مادام في حانة لشرب الخمور لا اعرف ماذا أقول لاني اصلا لم أشاهد ما هو السبب الذي أدى بالشرطي الإسباني الى ردة فعلا كهذه. علما في اسبانيا أن أي تجاوز خطير للشرطي سيأدي به إلى المحاكمة..
انا شخصيا اظن ان شيئا ما حتى الآن غامض قد حدث قبل هذا التدخل العنيف.
لم ينهينا الله الابتعاد عن الخمور وما شابهه عبثا. والسلام
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52
7 - casaoui الجمعة 02 مارس 2018 - 11:41
Cette vidéo montre le policier frapper l'individu mais pourquoi ??? Est-ce que ce policier frappe ce Marocain sans raison ??? Soyons honnêtes on doit pas juger hâtivement. Imaginez que cet individu probablement ivre à insulté la mère de ce policier !!!! Ou cet individu ivre à harcelé une femme en lui touchant les fesses ......nos ivrognes n'ont ni respect ni éducation ni savoir vivre.
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22
8 - amine benbouzid الجمعة 02 مارس 2018 - 11:42
دولة ديالنا معطياناش قيمة كيف بغيتو براني يعطيها لينا لاسفارة تدخل لا دولة دات سيادة والله حرام
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8
9 - محمد الجمعة 02 مارس 2018 - 11:43
كل شاة كتعلق من كراعيها واللي دار الذنب يستاهل العقوبة واللي ما عجباتوش بلادات الناس يمشي يرجع لبلادو صافي سالينا
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58
10 - عبور الجمعة 02 مارس 2018 - 12:01
هذا الشاب يوجد في حانة وبالتالي من المؤكد كان مخمرا حتى فقد توازنه مما جعله يقوم بأفعال هيستيرية من من حوله ولهذا قام هذا الشرطي بعمله حتى يوقف هذا العبث.
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31
11 - مرغم على الهجرة الجمعة 02 مارس 2018 - 12:06
ياودي نحن شعوب صعب التعامل معها بالحوار والعقل، المهاجر عندما يتناول الخمر أو تكثر النساء من حوله وخصوصا في أماكن اللهو يتحول في ثانية واحدة من إنسان إلى كائن غريب بأوصاف غريية وهذا غالبا ما يؤدي إلى مثل هذه المشاهد المؤلمة. أنا لا أريد أن أساند الشرطي هنا ولكن تجربتي تجعلني أشك في عنصريته وأنه ربما مجبر على إستعمال العنف.
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41
12 - ادريس الجمعة 02 مارس 2018 - 12:17
Directe l eventaille de la peur... depuis quand vous vous souciez des immigrés? ca fait une semaine il y a eu 31 mort aux cotes de laayoune, perssonne n en a parlé.... et perssonne ne s en ai soucié... et la vous brandissez la carte de la peur pour dire voila ce qui se passe aux immigrés?! Franchement ameliorez la situation social... et il n y aura plus d immigration...
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5
13 - حلا الجمعة 02 مارس 2018 - 12:17
المصيبة هي واحد العقلية هنا كتجبذ الحكومة والدولة وكتحملهم المسؤولية.بالله عليكم ماشي حنا مراض وغير نخربقو بعد المرات فقط لمجرد التعليق.آش دخل الحكومة والدولة فشخص يحمل الجنسية المغربية او ربما هو حامل للجنسية الاسبانية تعرض للضرب من طرف عناصر الأمن الدولة ألي عايش فيها.بسرعة عرفنا انه مظلوم ومحكور من جزء مقتطع من شريط الاعتداء.بداية القصة لانعلمها وتواجد مغربي بمكان كهذا للسكر يجعله مسؤولا على تصرفاته وليس الدولة المغربية.ماتبقاوش تحكمو من معطيات غير كاملة ومدققة.ياك مهرسين لنا ريوسنا بعدالة الغرب وحقوق الغرب وديموقراطية الغرب وكتمناو تهربو ليه يا الله شبعو باسبانيا واتحملو ما ترونه ظلما عاد بان لكم ظلم!!!!
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22
14 - السحاب العابر الجمعة 02 مارس 2018 - 12:24
لو كان الشرطي مغربي والشخص إسباني مذا سيحدث؟ لذلك يجب معاقبة ذلك الشرطي أشد العقاب خصوصا وأنه في قارة تتبجح بحقوق الانسان
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-4
15 - الزمر الجمعة 02 مارس 2018 - 12:33
السلام، سنسمع ونقرأ مبررات بالجملة ما يجعل ان القصة ستموت حتى قبل الولادة .
هده رسالة اخرى إلى الدين ينتقدون حقوق الإنسان في المغرب، و الأمر وما فيه أن المغربي في موقع الضعيف والشرطي في موقع قوة
والمغربي اختار ( دار موتا حمار ) و لأسباب معروفة وهدا الشرطي يعرف دالك وغتنم الفرصة ولا عند مشاكل مع مدام .
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1
16 - صلاح الدين الجمعة 02 مارس 2018 - 13:10
المغربي لا قيمة له. انه رخيص وبخس. حكومتنا لا تتدخل في مثل هذه الاحداث.
كعادتها، عندما يقتل المراطن المغربي، سيتكفل جلالته -من ماله الخاص - بنقل حثته الى المغرب. ماذا عسانا ان نقوله.
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5
17 - هاشم الجمعة 02 مارس 2018 - 13:37
كون درها لشي تركي، كون ارذوغان عطا الاوامر يشدوا جميع الاسبان يصلخهوم لي فتركيا، بحال واقعة التفتيش بالكلاب للهولنديين.
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3
18 - ANWAR الجمعة 02 مارس 2018 - 13:54
شاهدت الفيديو،لكن الحلقة المفقودة هو ماذا وقع قبل أن يطرح الشرطي الشاب إلى الأرض،من نبرة الشرطي وهو يقول :al suelo أي إنبطح أرضاً،فهمت أن كان هناك مقاومة وعدم الإنصياع،لباس عليه لو كان فالولايات المتحدة لطلق عليه الرصاص،الحمد لله 16 سنة في إسبانيا،أرى الشرطة عند اغراض إدارية فقط،هناك شريحة من المغاربة يعمرون مخافر الشرطة والسجون.
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6
19 - Zohair الجمعة 02 مارس 2018 - 14:25
على الإسبان أن يحققوا في هذه الواقعة .. صراحة احنيا مسهلينش, كل واحد فينا عندو قانون ديالو خاص بيه .. في المغرب نتهم صباح مساء الدولة بالفساد .. في الدول التي يكاد ينعدم فيها الفساد نشارك في تصميمه .. أو هيا غاديا ..
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1
20 - fatima sabti الجمعة 02 مارس 2018 - 15:35
من تركيا.. الكلب بالكلب وإن زدتم زدنا,,,,, عمدت السلطات النمساوية بمطار العاصمة فيينا، وفي خطوة غير مسبوقة في التعامل مع تركيا والخطوط الخطوط الجوية التركية، إلى استقدام كلاب بوليسية وتفتيش ركاب طائرة تركية، بطريقة أثارت الرعب في قلوب كبار السن والنساء والأطفال,,,,لم تمضِ ساعات قليلة على الخطوة النمساوية ففي مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، قامت الشرطة بتفتيش المواطنين النمساويين باستخدام الكلاب البوليسية أيضاً، ولكن بصورة، وعلى الرغم من أن الرد أتى سريعاً ومماثلاً، فإنه كان أكثر أدباً دون إرعاب الأطفال وكبار السن.
حادثة أتت بعد فترة قصيرة جداً من أزمة التأشيرات بين تركيا وأميركا وعلى الفور وفي ردٍّ لم يكن متوقعاً، لا أميركياً ولا غير أميركي، وبالمستوى نفسه والأسلوب نفسه بنسبة 100%، أصدرت السفارة التركية في واشنطن بياناً مطابقاً بالحرف للبيان الأميركي، أعلنت فيه أنها توقفت عن منح المواطنين الأميركيين تأشيرات دخول لتركيا.
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10
21 - ابو سيبوعة الگحطاني الجمعة 02 مارس 2018 - 16:39
مهما يكن لا دخان بلا نار أشجُب تصرف الشرطي مهما كانت دوافعه لان العدالة موجودة كان على الشرطي اذا كان المهاجر مذنبا المحكمة هي التي تفصل وليس الشرطي مخول بالاعتداء والضرب ولسيما في بلد يدعي الدمقراطية وحقوق الانسان ، ما دام المهاجر مغربي كان عليه ان يتجنب الاماكن المشبوه ولسيما الحانات والخمارات واماكن المخذرات فل يتقي الله في نفسه وليحترم الدين الذي ينتمي اليه رغم عدم التزامه به وذالك اضعف الايمان .
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3
22 - beeman الجمعة 02 مارس 2018 - 17:21
الحانة أصلا هي مكان يمكن أن تقع فيه جميع المصائب عندما تلعب الخمرة بالرؤوس. من اراد السلامة من كل سوء فليبتعد عن أماكن الموبقات.
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23 - rach الجمعة 02 مارس 2018 - 19:18
هذا عمل الشرطة و واحب. النصارى يستهلكون الخمر بالجرعات ونحن العرب نستهلكوه بالقينينات
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