الشرطة تحبط عملية لنقل مخدر الشيرا في بيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

على إثر معلومات دقيقة وفّرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، أحبطت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عملية تمرير كمية من مخدر الشيرا تُقدّر بأزيد من 32 كيلوغراما.

وفي تفاصيل العملية، نصبت المصالح الأمنية كمينا لسيارة خفيفة بالسد القضائي الثابت بمدخل مدينة بيوكرى، وأفلحت في توقيف سائقها، الذي ينحدر من إحدى مدن الجنوب المغربي، وحجز نحو 22 كيلوغراما من الشيرا بداخلها.

واستغلالا للمعلومات نفسها المتوفرة لدى مديرية مراقبة التراب الوطني، انتقلت فرقة من العناصر الأمنية بالزي المدني على متن السيارة المحجوزة إلى وسط المدينة حيث اعتقلت شخصا يتحدّر من الشمال المغربي، كان على موعد مع سائق السيارة لتسلّم كمية أخرى من المخدرات، وحجزت لديه حوالي 10 كيلوغرامات من المخدرات كانت مخبّأة بالمنزل الذي يقطنه.

ووضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية ببيوكرى، رهن إشارة التحقيق الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معهما حول مصدر ووجهة كمية المخدرات المحجوزة والوصول إلى شركاء محتملين ضمن هذه الشبكة، قبل إحالتهما على القضاء.