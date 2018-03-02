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الرئيسية | حوادث | مقدم شرطة يطلق رصاصتين لأسباب مجهولة

مقدم شرطة يطلق رصاصتين لأسباب مجهولة

مقدم شرطة يطلق رصاصتين لأسباب مجهولة
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 مارس 2018 - 14:20

أطلق مقدم شرطة تابع للهيئة الحضرية بمراكش رصاصتين من مسدسه الوظيفي داخل نقطة الحراسة الثابتة التي كان يعمل بها، عند الساعة الواحدة صباحا من يومه الجمعة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن أسباب هذا الفعل ما زالت مجهولة، بينما لم يعرض المعني بالأمر نفسه أو غيره لأية إصابة أو تهديد.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم نقل الشرطي المعني إلى مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية لتلقي الإسعافات الضرورية والمساعدة النفسية اللازمة، بينما تم فتح بحث في الموضوع للتحقق من ظروف وملابسات وخلفيات تسجيل هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بغا غير يجرب الفردي ! الجمعة 02 مارس 2018 - 14:51
ربما ظن هذا الشرطي أن المسدس الذي بحوزته غير حقيقي.. وأراد أن يتأكد بنفسه.. تساؤل فقط.. هل تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمناورات و تدريبات على إطلاق الرصاص.. حتى يتمكن أفرادها من تفريغ طاقتهم و إشباع فضولهم ورغبتهم في سماع صوت الطلقات.. tatatatatat tatatatatatata..tatatatatata..
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25
2 - najib 5 sur 5 الجمعة 02 مارس 2018 - 14:57
الله يحسن العون من ضغط العمل و شراسة المسؤولين في بعض الأحيان . نعم للصرامة ولكن في نفس الوقت نعم للتقدير و حسن المعاملة لأننا كلنا بشر معرضون للأخطاء
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87
3 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 02 مارس 2018 - 15:37
في رأيي أصبح من الضروري تمرير زيادة من فحوص طبية شاملة كل مرة أخرى إلى أي عناصر من الشرطة او دركي له علاقة مباشرة مع الأسلحة
A mon avis il faut passer des visites médicales approfondi de nouveau a tout éléments de la police et de la gendarmerie qui ont une relation direct avec les armes et même sans armes . des visites psychologiques surtout Beaucoup d'éléments ont des troubles psychologiques dont il faut leurs interdir carrement le port d'armes
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6
4 - logique الجمعة 02 مارس 2018 - 16:16
une tres bonne idee cette visite medicale est demandee autant pour les forces que pour les autres fonctions comme l enseignement , corps medical , commerce et autres metiers , les parents ........ les resultats seront significatifs .
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4
5 - ramou الجمعة 02 مارس 2018 - 18:51
أكيد أن مثل هذه الحوادث لا تأتي إلا لكثرة الضغوط من في عمل الشرطي المطالب دائما بالعمل ثم المزيد من العمل في ظروف قاهرة وبحالة مادية مزية تفاقمها الديون المتراكمة. لا نتذكر الشرطي إلا حين يخطئ في عمله فيتكالب عليه الجميع لتحطيمه أكثر.نرجو العناية بهذه الفئة التي تضحي بصحتها و وقت أبنائها لنأمن نحن في بيوتنا.
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