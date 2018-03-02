مقدم شرطة يطلق رصاصتين لأسباب مجهولة

هسبريس من الرباط

أطلق مقدم شرطة تابع للهيئة الحضرية بمراكش رصاصتين من مسدسه الوظيفي داخل نقطة الحراسة الثابتة التي كان يعمل بها، عند الساعة الواحدة صباحا من يومه الجمعة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن أسباب هذا الفعل ما زالت مجهولة، بينما لم يعرض المعني بالأمر نفسه أو غيره لأية إصابة أو تهديد.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم نقل الشرطي المعني إلى مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية لتلقي الإسعافات الضرورية والمساعدة النفسية اللازمة، بينما تم فتح بحث في الموضوع للتحقق من ظروف وملابسات وخلفيات تسجيل هذا الحادث.