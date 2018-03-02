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الرئيسية | حوادث | إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم المياه بدوار أولاد علي

إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم المياه بدوار أولاد علي

إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم المياه بدوار أولاد علي
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 مارس 2018 - 14:39

جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إنقاذ 5 أشخاص كانوا محاصرين بمياه وادي الحضر، على مستوى دوار أولاد علي بجماعة مكناسة الغربية، التابعة لإقليم تازة.

وأفادت السلطات المحلية بأن الأشخاص الخمسة، الذين يشتغلون بإحدى ضيعات تربية الدواجن بجماعة الطايفة، كانوا متجهين إلى مقر عملهم على متن عربة مقطورة بجرار، حيث أدى ارتفاع منسوب مياه وادي الحضر، نتيجة التساقطات المطرية، إلى غمر الجرار والمقطورة، ومحاصرة المعنيين بالأمر فوق بقعة يابسة متواجدة وسط مجرى الوادي.

وأضاف المصدر ذاته أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، وتمت تعبئة كافة الآليات والموارد المتاحة للتمكن من الوصول إلى الأشخاص المحاصرين داخل الوادي وإنقاذهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - harrachi الجمعة 02 مارس 2018 - 15:17
تحية حارة وصادقة منبثقة من اعمق القلب والخاطر لعناصر القوات المساعدة والوقاية المدنية لتسخيرهم روحهم وجهدهم من اجل الانقاذ. (الصورة معبرة وشاهدة).
الحمد لله لازال الخير بيننا ساريا.
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37
2 - يوسف الجمعة 02 مارس 2018 - 15:23
هذا هو المطلوب دائما أحسنتم عملا
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34
3 - عين لحناش الجمعة 02 مارس 2018 - 15:53
أين هي شرفة افيلال من هده الفياظانات أين هي السدود التي انجزتها اولا كاتقلب غير على الجفاف باش تاكل الميزانيات
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4
4 - حكيمة الجمعة 02 مارس 2018 - 16:06
الله يعاونكم على فعل الخير و وتضحيتكم لانقاذ اخوتكم المسلمين ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم..تحياتي....
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9
5 - رضوان البزوي الجمعة 02 مارس 2018 - 16:30
والله تحية خالصة لكل من ساهم في إنقاذ هؤلاء المساكين الذين بالفعل هم يعانون الأمرين في كل عام من هذا الوقت تقع اختفاءات بالجملة في هذا الوادي المسمى وادي لحضر ..ننوه بإنقاذهم ونحث المسؤولين على تقديم يد المساعدة لهذه الدواوير المنعزلة في فصل الشتاء إذ تعاني معاناة جمة مع ارتفاع منسوب المياه في الوادي وانعدام قناطر تساعد في فك العزلة عن منطقة مكناسة الغربية المنكوبة...
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