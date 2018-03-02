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كُتّاب وآراء
إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم المياه بدوار أولاد علي
جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إنقاذ 5 أشخاص كانوا محاصرين بمياه وادي الحضر، على مستوى دوار أولاد علي بجماعة مكناسة الغربية، التابعة لإقليم تازة.
وأفادت السلطات المحلية بأن الأشخاص الخمسة، الذين يشتغلون بإحدى ضيعات تربية الدواجن بجماعة الطايفة، كانوا متجهين إلى مقر عملهم على متن عربة مقطورة بجرار، حيث أدى ارتفاع منسوب مياه وادي الحضر، نتيجة التساقطات المطرية، إلى غمر الجرار والمقطورة، ومحاصرة المعنيين بالأمر فوق بقعة يابسة متواجدة وسط مجرى الوادي.
وأضاف المصدر ذاته أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، وتمت تعبئة كافة الآليات والموارد المتاحة للتمكن من الوصول إلى الأشخاص المحاصرين داخل الوادي وإنقاذهم.
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تعليقات الزوّار (5)
الحمد لله لازال الخير بيننا ساريا.