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تسرب دخان يستنفر الوقاية المدنية بالدار البيضاء

تسرب دخان يستنفر الوقاية المدنية بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 02 مارس 2018 - 13:39

تفاجأ عدد من الموظفين والعاملين والصحافيين المشتغلين في المؤسسات المتواجدة بالمركب التجاري الحبسي بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، بانبعاث كبير للدخان دون معرفة مصدره.

وانتقلت على وجه السرعة عناصر الوقاية المدنية ومختلف المصالح الأمنية إلى عين المكان بشارع الجيش الملكي، بالقرب من فندق "شيراتون"، من أجل معرفة أسباب هذا الدخان.

وبحسب ما أكده بعض عناصر الوقاية المدنية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأمر يتعلق باندلاع النار في بعض أكوام الأوراق والكارطون في قبو بالطابق الثاني، الشيء الذي أدى إلى تسرب الدخان إلى مختلف الطوابق.

وعملت عناصر الوقاية المدنية، في غضون حوالي ساعة، على إخماد الدخان، بالرغم من تأثير ذلك على باقي المؤسسات التي تسرب إليها وجعل الولوج إليها صعبا مخافة أن يؤدي إلى الاختناق.

وتمكن الصحافيون، وكذا العاملون بمختلف الشركات والمؤسسات المتواجدة بالعمارة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، من ولوج مقرات عملهم بعد تراجع كثافة الدخان المنبعث من الأقبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ربما إتلاف مستندات و وثائق..!! الجمعة 02 مارس 2018 - 14:57
راه الوقت ولات خايبة.. لي عندو شي ضواسا و لا صور و مستندات يمكن تكون فيها شي حاجة لي تجبد عليه النحل.. غير إحرقها قبل أن يتم مداهمة المقر و ... الفاهم يفهم!!
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