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الرئيسية | حوادث | الشرطة تبحث وفاة شخص في سيارة قرب وزان

الشرطة تبحث وفاة شخص في سيارة قرب وزان

الشرطة تبحث وفاة شخص في سيارة قرب وزان
هسبريس من وزان
السبت 03 مارس 2018 - 00:14

باشرت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية للشرطة بوزان تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة شخص في عقده السادس، أثناء نقله عبر سيارة خفيفة إلى المستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي.

ووفق مصادر هسبريس فإن تحرك مصالح الأمن جاء عقب ولوج شخص مصلحة المستعجلات مفارقا للحياة، بعدما جرى نقله في وقت سابق على متن سيارة خفيفة انطلاقا من جماعة بني كلة القصية بحوالي 15 كيلومترا عن حاضرة المدينة.

وحلت عناصر من شرطة مسرح الجريمة بالمرفق الصحي سالف الذكر، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق؛ في حين نقلت جثة المفارق إلى مركز حفظ الصحة لإيداعها بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، وهو من مواليد 1959 وينحدر من دوار المريينين التابع لتراب جماعة بني كلة، كان في طريقه إلى المستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بوزان عبر سيارة مرفوقا بعائلته، من أجل إخضاعه للعلاجات الضرورية جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مركز العلاج.

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