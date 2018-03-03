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إيقاف لص متهم بسرقة محلات تجارية بتحناوت

إيقاف لص متهم بسرقة محلات تجارية بتحناوت
هسبريس من مراكش
السبت 03 مارس 2018 - 03:15

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك بتحناوت، الجمعة، من إيقاف لص متورط في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة، ليتم اقتياده إلى مخفر الدرك لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار تقديمه للعدالة بتنسيق تام مع النيابة العامة المختصة.

وجاء إيقاف اللص، وهو شاب في بداية عقده الثاني، بعد عمليات بحث وتعقب مكثفة، بناء على شكايات توصلت بها مصالح الدرك الملكي بخصوص عمليات السطو التي تعرضت لها مجموعة من المحلات التجارية ببلدية تحناوت، لتتم مباشرة التحريات الأولية في موضوع هذه الشكايات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى المحلات التي تعرضت للسرقة، وواصلت تحرياتها وأبحاثا معمقة مكنتها من تحديد هوية شخص يشتبه في تورطه في اقتراف السرقة موضوع الشكاية.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف جرى إخضاعه لإجراءات البحث ومواجهته بالأدلة ونتائج الخبرة العلمية والتقنية، حيث اعترف بالمنسوب إليه، في الوقت الذي أسفرت فيه عملية التفتيش عن حجز المبلغ المالي المتحصل من السرقة وبعض المسروقات التي كان يعتزم بيعها.

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