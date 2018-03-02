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العثورعلى جثة متشرد متحللة بمدينة العيون
الجمعة 02 مارس 2018 - 22:13
اهتزت ساكنة الحي الحسني بمدينة العيون، اليوم الجمعة على الساعة الخامسة والنصف زوالا، إثر العثور على جثة رجل داخل منزل مهجور بالحي ذاته.
وحسب مصادر هسبريس ، فإن الجثة، وهي لشخص متشرد يبلغ من العمر 48 سنة، كانت في طور التحلل.
وأضافت المصادر نفسها أن المتشرد توفي قبل أيام، وأن سكان الحي عثروا على جثته بعد انتشار روائح نتنة بالمنطقة، مشيرة إلى أن الشرطة العلمية والتقنية حلت بالمكان الذي عثر فيه على الجثة، بعد إخبارها من قبل السكان.
وقد باشرت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالعيون تحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات الوفاة، قبل إحالة الجثة على مستودع الأموات بالمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - دعاء الجمعة 02 مارس 2018 - 23:11
اللهم ارحم هذا المتشرد وهذه الحكومة واسكنهما فسيح جناتك، اللهم ارحمهما معا فالاول ميت جسده والثانية ميت ضميرها ازاء هذه الفئة المنبوذة من المجتمع .
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