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اصطدام شاحنة وسيارة يقتل 4 أشخاص في العيون
السبت 03 مارس 2018 - 12:10
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، اليوم السبت، شمال مدينة العيون.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحادثة، التي وقعت على مستوى الطريق الوطنية رقم 01 على بعد عشرة كيلومترات من العيون شمالا، نجمت عن اصطدام بين شاحنة وسيارة.
وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثت المفارقين الحياة بمستودع الأموات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - ahmed السبت 03 مارس 2018 - 12:29
قد جعل الله لكل شيء سببا. لا راد لقضاء الله لكن اضن حسب الصورة ان السائق لم يترك مسافة الامان بينه وبين الشاحنة والتي ستجنب الاصطدام المباشر.
نحسبهم في عداد الشهداء ان شاء الله.
اكثروا من الصدقة فانها تمنع موت الفجأة باذن الله
نحسبهم في عداد الشهداء ان شاء الله.
اكثروا من الصدقة فانها تمنع موت الفجأة باذن الله
2 - مصطفى السبت 03 مارس 2018 - 12:31
رحمهم الله.والشفاء العاجل ان شاء الله.للجرحى..ومزيدا من الحذر.............))
3 - الواقعي السبت 03 مارس 2018 - 12:38
من الصورة يظهر ان السرعة و التوقف المفاجئ للشاحنة هو السبب
4 - شوف تشوف السبت 03 مارس 2018 - 12:54
رحم الله المفقودين ونواسي دويهم في هاذا المصاب الجلل وإن لله وإن إليه راجعون . فحرب الطرق لازالت في قمة ذروتها وكي لا نلوم القدر ونحاسب من الغير يجب أخذ الحيطة والحذر كي لا نلقوا بأنفسنا إلى التهلكة فمن خلل الحادثة يتبين بأن التصادم الماثل أمامنا سببه السرعة المفرطة ولا يستوفي شروط المسافة القانونية بين العربتين وعند لحظة التجاوز وربما يفرمل السائق الأمامي على غرة لطارئ ما لتفادي أي خطر أمامه. وهاذا يوضح بجلال إستهتار سائق السيارة وربما الهالك والفقيد رحمه الله. كيف يعقل أن تسطدم بشاحنة من الحجم الكبير ومن الخلف بهاته السرعة الجنونية لتكون الحصيلة 4 موتى أبرياء وربما جرحى في حالة خطر لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
5 - الوطنية السبت 03 مارس 2018 - 13:03
إذا كانت هذه هي الحادثة تلاحظ ان السيارة دخلت من الخلف يعني السرعة المفرطة والتي اصبحت تقتل وتيتم عدة أسر
6 - غيور السبت 03 مارس 2018 - 13:07
لا حولة ولا قوة الا بله،السرعة المفرطة والتهور في السياقة نتييجة لهاته الحوادت.
7 - amazigh le vrais السبت 03 مارس 2018 - 13:08
Allah irahmou meskin
es ce que le chauffard de la voiture a pas vu le camion devant lui
es ce que le chauffard de la voiture a pas vu le camion devant lui
8 - سائق الوزن الثقيل السبت 03 مارس 2018 - 14:12
من خلال الصورة لا يمكن لنا بتاتا معرفة كيف وقعت الحادثة وماهو السبب...أكيد أن السرعة سبب رئيسي لكن هل كانوا في اتجاه التقابل أو....أو انفجار إحدى العجلات..أو النوم...الله أعلم...رحم الله الجميع.
9 - hicham/usa السبت 03 مارس 2018 - 14:30
انا لله وانا اليه راجعون. يارب السلامة اكيد السرعة هي السبب بالاضافة الى سبب ثاني ربما النوم. ولي يقوليك السيارة ضربات الشاحنة من الوراء هذا غير صحيح لان الاصطدام كان وجها لوجه
10 - دحنون السبت 03 مارس 2018 - 15:21
السلام عليكم اظن ان سائق السيارة الزرقاء كان في الاتجاه المعاكس اراد ان يتجاوز سيارة او شاحنة فكانت الكارثة اصدامه ب الشاحنة القادمة الضحية الاصدام كان من الامام ليس من الخلف على العموم ان لله وان اليه راجعون اللهم تقبلهم عندك من الشهداء اللهم صبر داويهم ....
12 - عبدالكبير السبت 03 مارس 2018 - 16:24
الطريق بين مدينة العيون وطانطان سيئة للغاية ومستعملي الطريق يفرطون في السرعة ولا ينتبهون للطريق الى حالة الطريق الخطيرة وتكون هده هي النتائج الكارثية
13 - متابع السبت 03 مارس 2018 - 17:28
انها طريق الموت بامتياز لأن حافتيها عبارة عن حفر متفاوتة العمق كلما تقاطعت عربتان إلا وكان احتمال وقوع احداها فيها كبيرا. وهي لا توفر أدنى حيز للمناورة لأن جنباتها ضيقة جدا: فإما ان تقع في احدى الحفر فتنفجر الاطارات، وإما أن تخرج بعربتك عن الطريق فتنقلب بك... كيف لطريق وطنية تربط الشمال بالجنوب ان تظل على هذه الحالة.
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