اصطدام شاحنة وسيارة يقتل 4 أشخاص في العيون

هسبريس من الداخلة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، اليوم السبت، شمال مدينة العيون.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحادثة، التي وقعت على مستوى الطريق الوطنية رقم 01 على بعد عشرة كيلومترات من العيون شمالا، نجمت عن اصطدام بين شاحنة وسيارة.

وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثت المفارقين الحياة بمستودع الأموات.