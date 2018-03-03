غرق مهاجرتين أثناء محاولتهما دخول سبتة بحرا

هسبريس - افي

لقيت مهاجرتان من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى مصرعهما، اليوم السبت، إثر انقلاب قارب كانا في طريقه نحو ثغر سبتة الرازح تحت التواجد الإسباني بشمال المغرب، وفقا لما صرحت به مصادرأمنية لـ"إفي".

وكان القارب يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين اثنين آخرين، رجل وامرأة، تم إنقاذهما بعد أن وصلا للساحل سباحة. وأشارت مصادر من السلطة المسيرة لشؤون سبتة إلى أن كاميرات الأمن رصدت وجود قارب مطاطي صغير، مزود بمحرك، كان قد انطلق قبل دقائق من ساحل بليونش المجاور.

وانطلق المهاجرون صوب البحر على الرغم من سوء الأحوال الجوية بمضيق جبل طارق خلال الأيام الأخيرة. وتسبب عدم ثبات القارب وتوتر الركاب في انقلاب المهاجرين الأربعة الذين كانوا على متنه قبل الوصول إلى ساحل سبتة، إلى حيث توجهت قوات الأمن الإسبانية.