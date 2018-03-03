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كُتّاب وآراء
الدرك يضبط "عنصرين خطيرين" بنواحي تاونات
أوقفت عناصر مركز الدرك الملكي بغفساي شخصين، في عقدهما الثالث، بداعي القيام بتخريب تجهيزات مقهيين ومحاولة إضرام النار بمحل تجاري بمركز خميس أمزري، التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد بإقليم تاونات.
وبحسب مصادر هسبريس فإن عملية التدخل لتوقيف المعنيين بالأمر جاءت بعد إشعار مصالح الدرك الملكي بقيام الضنينين، وهما في حالة سكر طافح، بتخريب ممتلكات خاصة ومحاولة إضرام النار في أخرى، وتعريضهما سلامة أصحابها للخطر، موردة أن توقيف المتهمين جوبه بمقاومة شديدة من لدنهما.
وأوضحت المصادر ذاتها أن "ع. ز"، أعزب، كان محكوما عليه غيابيا بثلاث سنوات سجنا نافذا لأجل تهم عدة، ضمنها حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فيما العنصر الثاني "ر. م"، مطلق، له سوابق قضائية عديدة، قضى على إثرها عقوبات سالبة للحرية.
ووضع الموقوفان، المصنفان خطيرين لدى المصالح الأمنية، رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ءدا.مارؤ.الخيال.اختفوا
ثلاتة.سنوات.مختفي.ومحكوم.دون.انيراه.احد.ولو.كان.في.جحر.
يلي.العجب.