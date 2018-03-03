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الرئيسية | حوادث | الدرك يضبط "عنصرين خطيرين" بنواحي تاونات

الدرك يضبط "عنصرين خطيرين" بنواحي تاونات

الدرك يضبط "عنصرين خطيرين" بنواحي تاونات
رشيد الكويرتي
السبت 03 مارس 2018 - 18:06

أوقفت عناصر مركز الدرك الملكي بغفساي شخصين، في عقدهما الثالث، بداعي القيام بتخريب تجهيزات مقهيين ومحاولة إضرام النار بمحل تجاري بمركز خميس أمزري، التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد بإقليم تاونات.

وبحسب مصادر هسبريس فإن عملية التدخل لتوقيف المعنيين بالأمر جاءت بعد إشعار مصالح الدرك الملكي بقيام الضنينين، وهما في حالة سكر طافح، بتخريب ممتلكات خاصة ومحاولة إضرام النار في أخرى، وتعريضهما سلامة أصحابها للخطر، موردة أن توقيف المتهمين جوبه بمقاومة شديدة من لدنهما.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "ع. ز"، أعزب، كان محكوما عليه غيابيا بثلاث سنوات سجنا نافذا لأجل تهم عدة، ضمنها حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فيما العنصر الثاني "ر. م"، مطلق، له سوابق قضائية عديدة، قضى على إثرها عقوبات سالبة للحرية.

ووضع الموقوفان، المصنفان خطيرين لدى المصالح الأمنية، رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ادم السبت 03 مارس 2018 - 18:30
اين هي جمعيات حقوق الانسان وحقوق السجناء و مرصد السجون الذين يدافعون عن حقوق المجرمين يجب على المواطنين الاتصال بهؤلاء المهرطقين من الجمعيات عوض الاتصال بالدرك او الشرطة لتوقيفهم هم الذين يدافعون عن الحقوق والحريات هم من يجب ان يوكل اليهم توقيف المجرمين وظبطهم ومواجهتهم حتى يعلموا ويعرفوا جيدا على من يدافعون حيث اصبح السجناء اكثر حقوقا من الموظف الذي يحرسهم واضحى شيفون للنزلاء من كثرة الحقوق والفشوش المتواجدين فيه
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6
2 - Abou majd السبت 03 مارس 2018 - 19:16
تطيرين وحكم عليهما بوفق التنفيذ ما هذا يجب اعتقالهما حتي التاكد من انعدام خطورتهما ام ان هذا التصنيف ليس اي انعكاس قانوني يعني أدبي شعوري وذاتي
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-3
3 - مواطن السبت 03 مارس 2018 - 20:17
يليتنا.كان.عندنا.عدل.صارم.لكان.مثل.هده.الحثالة.فيران.
ءدا.مارؤ.الخيال.اختفوا
ثلاتة.سنوات.مختفي.ومحكوم.دون.انيراه.احد.ولو.كان.في.جحر.
يلي.العجب.
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