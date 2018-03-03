حارس مركب الأغظف الرياضي يفارق الحياة شنقا

هسبريس من الداخلة

اهتز المركب الرياضي الشيخ محمد الأغظف لكرة القدم بالعيون، اليوم السبت، على وقع انتحار حارسه.

وبحسب مصادر هسبريس فإن المعني بالأمر وضع حدا لحياته شنقا؛ إذ عثر على جثته معلقة بحبل داخل مسكنه، دون أن تعرف الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى ذلك.

واقتحمت عناصر الشرطة المسكن، حيث جرى العثور على الحارس مشنوقا داخله، لتنقل الجثة إلى مستودع الأموات بعد اكتمال إجراءات التحقيق الأولي من ما جرى.