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كُتّاب وآراء
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حارس مركب الأغظف الرياضي يفارق الحياة شنقا
السبت 03 مارس 2018 - 19:10
اهتز المركب الرياضي الشيخ محمد الأغظف لكرة القدم بالعيون، اليوم السبت، على وقع انتحار حارسه.
وبحسب مصادر هسبريس فإن المعني بالأمر وضع حدا لحياته شنقا؛ إذ عثر على جثته معلقة بحبل داخل مسكنه، دون أن تعرف الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى ذلك.
واقتحمت عناصر الشرطة المسكن، حيث جرى العثور على الحارس مشنوقا داخله، لتنقل الجثة إلى مستودع الأموات بعد اكتمال إجراءات التحقيق الأولي من ما جرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - الصويري السبت 03 مارس 2018 - 19:39
ما علاقة واقعى اﻹنتحار بمهنة هذا الشخص إن كان حارسا للشيخ لغضف أو غيره
2 - متابع مغربي السبت 03 مارس 2018 - 20:02
الاصح ان تقولوا وجد مشنوقا داخل منزله معلقا بحبل و ليس منتحرا لان علم ذلك عند الله ثم بعد التحقيق الجنائي من طرف الجهات المختصة التي ستحدد هل هو منحر او مشنوق بفعل فاعل..في اية قضية يكون فيها المشنوق وحده لا يجب التسرع و الحكم عليه انه منتحر الا بعد البحث و التحري لانه ربما يكون مقتولا وتم تعليقه.و شكرا لكم.
3 - متأمل السبت 03 مارس 2018 - 20:09
هذه الذات التي ننعم بها ليست ملكا لنا على الإطلاق بل هي ملك لله وهو الذي رزقها لنا لنشكره عليها ونعبده ونطيعه ونتقيه لننعم برضاه في الدنيا والآخرة فليس لأحد الحق مهما كان السبب في قتلها أو تعذيبها قال سبحانه وتعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ) [النساء: 29ـ30]
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه بفضله وجودك ورحمتك وعفوك آمين.
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه بفضله وجودك ورحمتك وعفوك آمين.
4 - daka السبت 03 مارس 2018 - 20:11
رحم الله الفقيد وغفر له عن ذنب الانتحار. واوصي الشباب بأن لا يكون الانتحار حلا للمشاكل المستعصية لأن قتل النفس محرمة.
5 - مستنكر السبت 03 مارس 2018 - 20:24
بحال هد الأحداث جعلت من هتلر يفكر في الحرب عوض الانتحارات التي تفشت في بلاده. ولو اقتدينا به واعلنا حربا ضد الجهل والانحلال الأخلاقي والفقر لكان أفضل
6 - شرف الدين السبت 03 مارس 2018 - 20:25
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وغفر ذنبه . أمره الآن بين يدي خالقه.
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