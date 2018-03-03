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الرئيسية | حوادث | إدارة السجن المحلي بجرسيف تنفي "تعذيب معتقل"

إدارة السجن المحلي بجرسيف تنفي "تعذيب معتقل"

إدارة السجن المحلي بجرسيف تنفي "تعذيب معتقل"
هسبريس من الرباط
السبت 03 مارس 2018 - 21:18

نفت إدارة السجن المحلي بجرسيف ما عمم إعلاميا من طرف جمعيات حقوقية تعنى بشؤون أوضاع السجناء بخصوص تعرض "أ. م"، المعتقل بالسجن المحلي في جرسيف على خلفية "حراك الريف"، إلى "عنف وتعذيب والزج به في زنزانة تأديب".

وقالت إدارة المعقل نفسه، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن "النزيل المعني بالأمر، منذ قدومه إلى المؤسسة بتاريخ 30/01/2018، تم إيداعه بغرفة تستجيب لجميع معايير السلامة الصحية والإقامة اللائقة وظروف اعتقال جيدة، من تهوية وإنارة وسرير ومرحاض، وخزانة واستحمام وفسحة، مع تمكينه من ممارسة تمارين رياضية".

وأضاف المصدر أن "أ.م" يتمتع بصحة جيدة، ويتناول وجباته الغذائية بانتظام، كما يخضع للمراقبة الطبية من طرف الطاقم الطبي وشبه الطبي للمؤسسة بصفة منتظمة، "كما تم تمكينه من زيارات أفراد عائلته والاتصال بهم عبر الهاتف الثابت الخاص بالمؤسسة، وفق ما تنص عليه النظم والقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية".

وختمت إدارة المؤسسة ذاتها بلاغها بالتأكيد على أن "مثل هذه الأكاذيب والمغالطات المروج لها من طرف جهات غير مسؤولة، تخدم أجندة جهات هدفها التبخيس والتشكيك في المجهودات المبذولة من طرف إدارة هذه المؤسسة، المتمثلة في تحسين ظروف اعتقال النزلاء وصون كرامتهم"، وفق صياعة المستند.

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