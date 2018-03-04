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لفظ "مخلوق غريب" يثير الانتباه بساحل الصويرة
الأحد 04 مارس 2018 - 01:40
لفظ شاطئ جماعة تفضنة، بقيادة اسميمو دائرة تمنار في إقليم الصويرة، مخلوقا ضخما وُصف بـ"الغريب"، لكونه لا يشبه الكائنات البحرية المعروفة لدى الساكنة المحلية.
وحسب إفادة من المكان فإن ما لفظه البحر يبغ طوله ثمانية أمتار، وحضرت عناصر من السلطة المحلية بعد توصلها بالمعلومة,
ويرجّح أن يكون الكائن الضخم من فصيلة الحيتان، وتحديدا الحوت الذي يستخرج منه العنبر.